Австрийский 1360-сильный гиперкар Vayanne показали на видео
Дмитрий Елизаров
Австрийская компания Deus опубликовала первое и, как уточняется в названии ролика, последнее тизерное видео, посвящённое своему будущему гиперкару. Кроме того, озвучено его название: купе выйдет на рынок под именем Vayanne. Ожидается, что оно получит электромоторы суммарной мощностью 1360 л.с. (1000 кВт или мегаватт). Дебютирует новинка 13 апреля.
- В видео не раскрывается никаких дополнительных технических характеристик: демонстрируются только некоторые фрагменты облика Vayanne. Судя по ролику, гиперкар получит в целом традиционный для этого сегмента дизайн, но можно рассмотреть и ряд необычных деталей — например, массивные «воздухозаборники» в задней части и светодиодные блоки, из которых состоит головная оптика.
- Несмотря на европейское происхождение купе, премьера гиперкара состоится в Северной Америке: дебют приурочен к международному автосалону в Нью-Йорке, который открывается в середине апреля.
Ранее компания Deus сообщала, что Vayanne разработана совместно с ателье ItalDesign и инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering. Эти две фирмы в рамках совместного проекта создают собственную электрическую платформу, которая позволит строить на её базе автомобили разных классов. Она допускает применение аккумуляторов ёмкостью до 160 кВт⋅ч и силовых установок с отдачей до 1000 кВт. Не исключено, премьера Vayanne станет и дебютом этой платформы.