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Австрийский 1360-сильный гиперкар Vayanne показали на видео

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Дмитрий Елизаров

Австрийская компания Deus опубликовала первое и, как уточняется в названии ролика, последнее тизерное видео, посвящённое своему будущему гиперкару. Кроме того, озвучено его название: купе выйдет на рынок под именем Vayanne. Ожидается, что оно получит электромоторы суммарной мощностью 1360 л.с. (1000 кВт или мегаватт). Дебютирует новинка 13 апреля.

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  • В видео не раскрывается никаких дополнительных технических характеристик: демонстри­руются только некоторые фрагменты облика Vayanne. Судя по ролику, гиперкар получит в целом традиционный для этого сегмента дизайн, но можно рассмотреть и ряд необычных деталей — например, массивные «воздухо­заборники» в задней части и светодиодные блоки, из которых состоит головная оптика.
  • Несмотря на европейское происхождение купе, премьера гиперкара состоится в Северной Америке: дебют приурочен к между­народному автосалону в Нью-Йорке, который открывается в середине апреля.

Ранее компания Deus сообщала, что Vayanne разработана совместно с ателье ItalDesign и инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering. Эти две фирмы в рамках совместного проекта создают собственную электрическую платформу, которая позволит строить на её базе автомобили разных классов. Она допускает применение аккумуляторов ёмкостью до 160 кВт⋅ч и силовых установок с отдачей до 1000 кВт. Не исключено, премьера Vayanne станет и дебютом этой платформы.

Будете ждать премьеры нового электрического гиперкара?

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