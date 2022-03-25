Австрийский 1360-сильный гиперкар Vayanne показали на видео

В видео не раскрывается никаких дополнительных технических характеристик: демонстри­руются только некоторые фрагменты облика Vayanne. Судя по ролику, гиперкар получит в целом традиционный для этого сегмента дизайн, но можно рассмотреть и ряд необычных деталей — например, массивные «воздухо­заборники» в задней части и светодиодные блоки, из которых состоит головная оптика.

Несмотря на европейское происхождение купе, премьера гиперкара состоится в Северной Америке: дебют приурочен к между­народному автосалону в Нью-Йорке, который открывается в середине апреля.

Ранее компания Deus сообщала, что Vayanne разработана совместно с ателье ItalDesign и инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering. Эти две фирмы в рамках совместного проекта создают собственную электрическую платформу, которая позволит строить на её базе автомобили разных классов. Она допускает применение аккумуляторов ёмкостью до 160 кВт⋅ч и силовых установок с отдачей до 1000 кВт. Не исключено, премьера Vayanne станет и дебютом этой платформы.