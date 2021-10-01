Австралийский врач попросил признать его GT-R машиной «Скорой помощи»

Майкл Ливингстон практикует в отдалённых районах этой части страны: до столицы штата около 500 километров, а медицинских учреждений и докторов не хватает. При этом Ливингстона нередко вызывают для оказания неотложной помощи в местные больницы, где нет круглосуточных дежурств.

К примеру, в марте нынешнего года доктору пришлось ехать из одного города в другой, чтобы помочь годовалому ребёнку, у которого начались затруднения с дыханием. По его словам, ему пришлось ехать на очень большой скорости. В итоге он подал заявление в транспортный департамент с просьбой признать его личный автомобиль машиной экстренных служб.

Как отметил Ливингстон, право на спецсигналы и возмож­ность нарушать ПДД нужны ему не для того, чтобы безнаказанно превышать скорость. Спецсигналы позволят соседним водителям понять, что рядом с ними не обычный дорожный лихач, а спасатель, едущий по неотложному делу. Доктор заявил, что периодически торопясь на очередной вызов сталкивается с «не очень вежливым поведением со стороны других участников дорожного движения» — ему перекрывают дорогу, резко тормозят перед его автомобилем, а магистраль­ные грузовики стремятся осыпать его песком с обочины.

Тем не менее местные власти предпочли отклонить заявление Ливингстона. Объясняется это тем, что право на спецсигналы выдаётся только машинам настоящих экстренных служб, которые являются частью государ­ственной системы. Кроме того, в департаменте заметили, что пере­движение на большой скорости может быть опасно для самого Ливингстона, так как его автомобиль не защищён, к примеру, от столкновения с животными. Переговоры доктора и властей пока продолжаются.

В Дубае, чей полицейский департамент известен своим гаражом суперкаров, ещё два года назад две быстроходных машины выделили и врачам. Местная экстренная медицинская служба получила Chevrolet Corvette и Nissan GT‑R, оборудованные для оказания неотложной помощи — в том числе сердечно-лёгочной реанимации.