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Учёные обнаружили большую пользу от добавления в асфальт переработанных шин

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Кирилл Малышев

Группа исследователей из австралийского университета RMIT нашла способ продлить срок службы асфальта под воздействием ультрафиолетового излучения. Для этого в состав дорожного покрытия нужно добавлять резину переработанных шин.

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  • Палящее солнце тоже вредит дорогам, хотя о нём как о негативном факторе вспоминают сравнительно редко. Чаще упоминаются перепады температур и воздействие перегруженных грузовиков. Однако асфальту, особенно в жарких странах, нужна защита и от ультрафиолетовых лучей.
  • Учёные создали три оригинальных состава асфальта: с добавлением 7,5%, 15% и 22,5% переработанных шин. Затем их поместили в машину, имитирующую за полтора месяца годовой цикл УФ-излучения, свойственного для Австралии. В конце оценили химические и механические изменения дорожного покрытия.
  • Оказалось, что состав с максимальной концентрацией резиновой крошки наилучшим образом сохраняется на жаре. Однако исследователи оговорились, что слишком большая доля добавки может снизить механическую прочность полотна. Идеальной они назвали долю от 18% до 22%.
  • Вторым положительным моментом открытия является решение проблемы старых шин. Их в мире скапливается огромное количество, они загрязняют природу и атмосферу. Здесь же появляется экологически чистый и одновременно полезный способ переработки и вторичного использования.

Два года назад британские учёные установили, что при эксплу­атации шины оставляют в атмосфере в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы. Исследование провели с использованием современных шин и правильного давления в них. На старой и неправильно использующейся резине результат будет ещё хуже.

Вы куда деваете старые шины?

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