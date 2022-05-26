Учёные обнаружили большую пользу от добавления в асфальт переработанных шин

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Кирилл Малышев
Группа исследователей из австралийского университета RMIT нашла способ продлить срок службы асфальта под воздействием ультрафиолетового излучения. Для этого в состав дорожного покрытия нужно добавлять резину переработанных шин.
Два года назад британские учёные установили, что при эксплуатации шины оставляют в атмосфере в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы. Исследование провели с использованием современных шин и правильного давления в них. На старой и неправильно использующейся резине результат будет ещё хуже.