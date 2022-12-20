Электрокар австралийских студентов установил рекорд Гиннесса по дальности пробега

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Дмитрий Елизаров
Студенты университета Нового Южного Уэльса (UNSW) установили рекорд книги Гиннесса по дальности пробега электромобиля: построенный ими опытный прототип Sunswift 7 смог проехать 1000 километров на одной зарядке. Как уточняется на сайте университета, рекорд пока официально не включён в книгу, но будет зафиксирован после подтверждения экспертами данных телеметрии.
В России осенью тоже установили электрический рекорд. Серийный Audi e-tron проехал по льду Байкала 362 километра на одной зарядке, и это достижение вошло в книгу рекордов России.