Электрокар австралийских студентов установил рекорд Гиннесса по дальности пробега

Рекорд установили на трассе AARC Highway Circuit

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по которой Sunswift 7 сделал 240 кругов. Заезд не обошёлся без

неполадок. Прототип пришлось остановить, чтобы исправить неожиданно возникшую проблему с аккумулятором и заменить лопнувшую шину. Регламент установления рекорда допускает простой машины в течение не более 15 минут, при этом техники справились за 14 минут и 52 секунды.