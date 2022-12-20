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Электрокар австралийских студентов установил рекорд Гиннесса по дальности пробега
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Дмитрий Елизаров

Студенты университета Нового Южного Уэльса (UNSW) установили рекорд книги Гиннесса по дальности пробега электромобиля: построенный ими опытный прототип Sunswift 7 смог проехать 1000 километров на одной зарядке. Как уточняется на сайте университета, рекорд пока официально не включён в книгу, но будет зафиксирован после подтверждения экспертами данных телеметрии.

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  • Экспериментальный прототип Mercedes-Benz EQXX проезжал на одной зарядке аккумуляторов и более длинные дистанции. Однако в университете считают, что титул рекордсменов команде студентов обеспечит ещё одно достижение: прототип преодолел 1000 километров менее чем за 12 часов со средней скоростью около 85 км/ч. Тем самым он должен оказаться самым быстрым электрокаром среди тех, что способны проехать такую дистанцию без подзарядки.
  • Рекорд установили на трассе AARC Highway Circuit, по которой Sunswift 7 сделал 240 кругов. Заезд не обошёлся без неполадок. Прототип пришлось остановить, чтобы исправить неожиданно возникшую проблему с аккумулятором и заменить лопнувшую шину. Регламент установления рекорда допускает простой машины в течение не более 15 минут, при этом техники справились за 14 минут и 52 секунды.
  • Технические характеристики рекордного электрокара не раскрываются. Известно лишь, что он весит примерно 500 килограммов, отличается продуманной аэродинамикой и оснащён набором солнечных батарей. Студенты работали над проектом под руководством профессора Ричарда Хопкинса, который ранее был одним из топ-менеджеров формульной команды Red Bull.

В России осенью тоже установили электрический рекорд. Серийный Audi e-tron проехал по льду Байкала 362 километра на одной зарядке, и это достижение вошло в книгу рекордов России.

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