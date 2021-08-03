Австралийцы сделали Ford Ranger водородным и хотят его продавать

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В России создали элитный седан на водороде — второго такого в мире нет
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Дмитрий Елизаров
Австралийская компания H2X Global анонсировала пикап Warrego с силовой установкой на топливных элементах: как уточняет издание Car Sales, на деле это серьёзно переработанный Ford Ranger. На данный момент пикап располагает только 95 л.с., но разработкой уже заинтересовался ряд европейских стран.
Свой водородный транспорт может появиться и в России. Во всяком случае, к 2024 году бренд Aurus планирует вывести на рынок модификацию седана Senat на топливных элементах. Впервые его продемонстрировали в мае, но технических характеристик пока не назвали.