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Австралийцы сделали Ford Ranger водородным и хотят его продавать

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Дмитрий Елизаров

Австралийская компания H2X Global анонсировала пикап Warrego с силовой установкой на топливных элементах: как уточняет издание Car Sales, на деле это серьёзно переработанный Ford Ranger. На данный момент пикап располагает только 95 л.с., но разработкой уже заинтересовался ряд европейских стран.

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  • Изначально пикап разрабатывали в качестве инженерного эксперимента, однако его результаты привлекли внимание потенциальных покупателей. Кроме того, компания H2X Global получила инвестирование от фонда Liberty Energy Capital, поддерживающего развитие возобновляемых источников энергии.
  • Пока технические характеристики Warrego не разглашаются. Озвучены примерная мощность силовой установки и грузоподъёмность пикапа, которая составит полторы тонны. В планах фирмы завершить испытания прототипов до конца года, после чего собрать небольшую партию грузовиков для местных и европейских заказчиков: для опытной эксплуатации Warrego будут переданы весной следующего года.
  • В будущем фирма планирует выпускать сразу несколько модификаций Warrego с разными типами привода и кабины, а также лёгкий коммерческий фургон под названием Darling, для которого разработает собственную платформу. Кроме того, H2X собирается создавать более мощные силовые установки на топливных элементах.

Свой водородный транспорт может появиться и в России. Во всяком случае, к 2024 году бренд Aurus планирует вывести на рынок модификацию седана Senat на топливных элементах. Впервые его продемонстрировали в мае, но технических характеристик пока не назвали.

Как считаете, есть будущее у водородного привода?

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