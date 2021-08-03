Австралийцы сделали Ford Ranger водородным и хотят его продавать

Изначально пикап разрабатывали в качестве инженерного эксперимента, однако его результаты привлекли внимание потенциальных покупателей. Кроме того, компания H2X Global получила инвестирование от фонда Liberty Energy Capital, поддерживающего развитие возобновляемых источников энергии.

Пока технические характеристики Warrego не разглашаются. Озвучены примерная мощность силовой установки и грузоподъёмность пикапа, которая составит полторы тонны. В планах фирмы завершить испытания прототипов до конца года, после чего собрать небольшую партию грузовиков для местных и европейских заказчиков: для опытной эксплуатации Warrego будут переданы весной следующего года.

В будущем фирма планирует выпускать сразу несколько модификаций Warrego с разными типами привода и кабины, а также лёгкий коммерческий фургон под названием Darling, для которого разработает собственную платформу. Кроме того, H2X собирается создавать более мощные силовые установки на топливных элементах.

Свой водородный транспорт может появиться и в России. Во всяком случае, к 2024 году бренд Aurus планирует вывести на рынок модификацию седана Senat на топливных элементах. Впервые его продемонстрировали в мае, но технических характеристик пока не назвали.