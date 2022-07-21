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В Австралии могут запретить автомобили с ДВС вслед за Евросоюзом

Новости

Дмитрий Елизаров

Один из регионов Австралии, так называемая Австралийская столичная территория (АСТ), объявил о планах по поэтапному запрету автомобилей с ДВС. Как сообщает CarExpert, полностью отказаться от новых автомобилей с традиционными двигателями здесь планируют к 2035 году. Власти региона намерены влиять на руководство страны в целом, с тем чтобы аналогичные программы были приняты на федеральном уровне.

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  • Промежуточным этапом переходного периода назван 2030 год. В АСТ рассчитывают, что к этому времени до 90% продаж новых автомобилей будет приходиться на модели с электрическими либо водородными силовыми установками. Эти планы включают не только частный транспорт, но и корпоративные автопарки, а также сервисы такси и каршеринга. Собственный автопарк власти региона тоже переведут на электричество.
  • Механизм введения запрета пока не озвучен — его ещё предстоит разработать. Однако власти АСТ уже объявили о намерении развивать инфраструктуру для электрокаров — как самостоятельно, так и с помощью стимулирования промышленности. Например, застройщиков обяжут в обмен на компенсации устанавливать зарядные станции в жилых и коммерческих зданиях. В Канберре, которая помимо столицы самой Австралии является ещё и центром АСТ, к 2025 году появится 180 общественных «зарядок».
  • Австралийская ассоциация автомобильных дилеров заявила, что такое решение может негативно сказаться на местном автопроме. Кроме того, по мнению экспертов ассоциации, запрет на новые автомобили с ДВС в отдельно взятом регионе легко обойти: житель может купить машину в другой области и перерегистрировать её дома уже как подержанный автомобиль. Однако в ассоциации поддержали концепцию введения более жёстких требований к чистоте выхлопов на федеральном уровне.

В странах Евросоюза сейчас идёт процесс согласования полного отказа от новых автомобилей с ДВС к 2035 году. Однако уже известно, что он как минимум какое-то время не будет касаться некоторых производителей. Исключение, под которое могут попасть, к примеру, Ferrari и Lamborghini, распространят на фирмы, выпускающие менее 10 тысяч автомобилей в год.

А нужно ли вообще отказываться от ДВС?

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