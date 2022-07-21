В Австралии могут запретить автомобили с ДВС вслед за Евросоюзом

Механизм введения запрета пока не озвучен — его ещё предстоит разработать. Однако власти АСТ уже объявили о намерении развивать инфраструктуру для электрокаров — как самостоятельно, так и с помощью стимулирования промышленности. Например, застройщиков обяжут в обмен на компенсации устанавливать зарядные станции в жилых и коммерческих зданиях.

В Канберре, которая помимо столицы самой Австралии является ещё и центром АСТ,

к 2025 году появится 180 общественных «зарядок».