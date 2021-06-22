Австралиец насобирал штрафов на 10 тысяч долларов за 11 минут

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В Москве задержали водителя, у которого 1457 штрафов. Но это не рекорд
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Дмитрий Елизаров
23-летний водитель Subaru BRZ, решивший прокатиться по ночному Сиднею, не заметил зависшего над ним полицейского вертолёта. Всего за 11 минут наблюдатели при помощи оборудования зафиксировали 12 превышений скорости на общую сумму в 10 252 местных доллара (7,7 тысячи долларов США), однако, как уточняет CarAdvice, штрафы в этом случае могут заменить на лишение свободы.
Самым крупным штрафом за превышение скорости в мире считается эквивалент 1 миллиона долларов США. Он был вынесен в отношении жителя Швейцарии, разогнавшегося на Mercedes-Benz SLS AMG до 290 км/ч.