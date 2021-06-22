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Австралиец насобирал штрафов на 10 тысяч долларов за 11 минут

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Дмитрий Елизаров

23-летний водитель Subaru BRZ, решивший прокатиться по ночному Сиднею, не заметил зависшего над ним полицейского вертолёта. Всего за 11 минут наблюдатели при помощи оборудования зафиксировали 12 превышений скорости на общую сумму в 10 252 местных доллара (7,7 тысячи долларов США), однако, как уточняет CarAdvice, штрафы в этом случае могут заменить на лишение свободы.

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  • Заметившие спорткар полицейские на вертолёте следили за ним при помощи тепловизионной камеры и оповестили своих коллег из дорожного патруля, которые оперативно остановили водителя. Никаких обвинений на месте ему не предъявлялось: патруль проверил у уличного гонщика документы и отпустил.
  • Точная информация о превышениях появилась позже — после изучения записей с камер. Выяснилось, что только на 20 км﻿/﻿ч водитель превысил дозволенную скорость минимум шесть раз, самое же большое превышение — более чем на 45 км﻿/﻿ч.
  • В итоге вместо денежных штрафов за каждое нарушение по отдельности водителю предъявят одно обвинение — в опасном вождении. Суд назначен на 27 июля. Любителю ночных гонок по местным законам может грозить тюремное заключение на срок до 9 месяцев с последующим лишением прав на 1 год, а если выяснится, что это не первый случай, сроки увеличатся до 12 месяцев и 5 лет соответственно.

Самым крупным штрафом за превышение скорости в мире считается эквивалент 1 миллиона долларов США. Он был вынесен в отношении жителя Швейцарии, разогнав­шегося на Mercedes-Benz SLS AMG до 290 км﻿/﻿ч.

Признавайтесь, превышаете?

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