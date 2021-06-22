Австралиец насобирал штрафов на 10 тысяч долларов за 11 минут

23-летний водитель Subaru BRZ, решивший прокатиться по ночному Сиднею, не заметил зависшего над ним полицейского вертолёта. Всего за 11 минут наблюдатели при помощи оборудования зафиксировали 12 превышений скорости на общую сумму в 10 252 местных доллара (7,7 тысячи долларов США), однако, как уточняет CarAdvice, штрафы в этом случае могут заменить на лишение свободы.