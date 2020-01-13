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АвтоВАЗ спрогнозировал падение авторынка в 2020 году

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Представители АвтоВАЗа, крупнейшего российского автопроизво­дителя, считают, что в 2020 году рынок новых авто­мобилей продолжит падение. Об этом Журнал Авто.ру узнал на пресс-конфе­ренции компании, посвящённой итогам 2019 года.

Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ

  • АвтоВАЗ прогнозирует, что по итогам 2019 года рынок остановится на отметке 1,76 миллиона новых автомо­билей, что на 2 процента меньше, чем в 2018 году.

  • В 2020 году падение составит 3,4 процента относи­тельно текущего уровня: будет продано около 1,7 миллиона машин.

  • При этом АвтоВАЗ сообщил о росте продаж своих автомо­билей по итогам прошедшего года: 362 356 реализо­ванных машин (плюс 0,6 процента к результату 2018 года).

  • Доля бренда в сегменте легковых автомобилей выросла до рекордного за 8 лет показателя 21,7% (плюс 1,1 пункта). Суммарно среди легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей бренд зани­мает 20,6% рынка (плюс 0,6 пункта).

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автогиганта Оливье Морне считает, что объёмы продаж будут сильно зависеть от мер государ­ственной поддержки. Известно, что весь модельный ряд Lada (за исключе­нием топовой Vesta Sport) попадает под действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые компен­сируют 10% от стоимости машины при покупке в кредит.

А вы как считаете, что будет с авторынком в 2020 году?

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