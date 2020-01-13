АвтоВАЗ спрогнозировал падение авторынка в 2020 году
Дмитрий Савостьянчик
Представители АвтоВАЗа, крупнейшего российского автопроизводителя, считают, что в 2020 году рынок новых автомобилей продолжит падение. Об этом Журнал Авто.ру узнал на пресс-конференции компании, посвящённой итогам 2019 года.
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АвтоВАЗ прогнозирует, что по итогам 2019 года рынок остановится на отметке 1,76 миллиона новых автомобилей, что на 2 процента меньше, чем в 2018 году.
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В 2020 году падение составит 3,4 процента относительно текущего уровня: будет продано около 1,7 миллиона машин.
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При этом АвтоВАЗ сообщил о росте продаж своих автомобилей по итогам прошедшего года: 362 356 реализованных машин (плюс 0,6 процента к результату 2018 года).
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Доля бренда в сегменте легковых автомобилей выросла до рекордного за 8 лет показателя 21,7% (плюс 1,1 пункта). Суммарно среди легковых и лёгких коммерческих автомобилей бренд занимает 20,6% рынка (плюс 0,6 пункта).
Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автогиганта Оливье Морне считает, что объёмы продаж будут сильно зависеть от мер государственной поддержки. Известно, что весь модельный ряд Lada (за исключением топовой Vesta Sport) попадает под действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые компенсируют 10% от стоимости машины при покупке в кредит.