АвтоВАЗ спрогнозировал падение авторынка в 2020 году

АвтоВАЗ прогнозирует, что по итогам 2019 года рынок остановится на отметке 1,76 миллиона новых автомо­билей, что на 2 процента меньше, чем в 2018 году.

В 2020 году падение составит 3,4 процента относи­тельно текущего уровня: будет продано около 1,7 миллиона машин.

При этом АвтоВАЗ сообщил о росте продаж своих автомо­билей по итогам прошедшего года: 362 356 реализо­ванных машин (плюс 0,6 процента к результату 2018 года).

Доля бренда в сегменте легковых автомобилей выросла до рекордного за 8 лет показателя 21,7% (плюс 1,1 пункта). Суммарно среди легковых и лёгких коммер­ческих автомо­билей бренд зани­мает 20,6% рынка (плюс 0,6 пункта).

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автогиганта Оливье Морне считает, что объёмы продаж будут сильно зависеть от мер государ­ственной поддержки. Известно, что весь модельный ряд Lada (за исключе­нием топовой Vesta Sport) попадает под действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые компен­сируют 10% от стоимости машины при покупке в кредит.