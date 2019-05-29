Производство нового BMW X7 в России запустят в июне

В первом квартале 2019 года «Автотор» провёл модернизацию: обновлены система сборки шасси и две линии конвейера финальной сборки, а также сделан ремонт всех производственных, бытовых и технических помещений, заменена система освещения. Всё это позволит предприятию увеличить мощность до 28 тысяч автомобилей BMW в год (сейчас она составляет 25 тысяч штук).

Ранее сообщалось, что в рамках подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) концерн BMW сообщил о намерении построить собственный завод на территории индустриального парка Храброво (примерно в 20 километрах от Калининграда), его производственная мощность может составить 35 тысяч автомобилей в год.

По итогам четырёх месяцев 2019 года, продажи BMW выросли на 20% — до 13,1 тысячи автомобилей. Это лучшая динамика среди брендов премиального сегмента автомобилей, а также на фоне общей стагнации рынка в 2019 году.