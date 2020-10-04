У владельца «Теслы» развалилась подвеска во время движения по автобану

Очень близко: «заряженные» версии Lamborghini Aventador и Huracan сравнили в дрэге

Новости

Михаил Кондратьев

Британский портал carwow провёл очередное срав­нение автомо­билей на прямой. На сей раз участниками дрэговой гонки стали разные модели Lamborghini, причём в «заряженных» версиях — это купе Aventador SVJ и родстер Huracan Performante. Несмотря на явные отличия супер­каров, результаты состязания оказались очень близки.

  • Aventador SVJ оснащается атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с. (720 Нм) и семиступен­чатым «роботом» с одним сцепле­нием. Полно­приводная двух­дверка массой 1525 кило­граммов набирает 100 км/ч за 2,8 секунды при 350 км/ч максимальной скорости.

  • Huracan Performante тоже комплектуется атмо­сферным двигателем, но мощность его V10 объёмом 5,2 литра состав­ляет 640 л.с. (600 Нм). Однако здесь применён более современный «робот» с двумя сцепле­ниями, и к тому же авто­мобиль чуть легче — на 18 кило­граммов. По паспорту родстер набирает первую «сотню» за 3,1 секунды, максимальная скорость равна 325 км/ч.

  • Вместе с тем модели сильно отличаются по стоимости: в Велико­британии разница достигает почти 100 тысяч фунтов стерлингов (около 9,9 миллиона рублей). Aventador дороже.

  • По традиции, состязание состояло из разгона с места, ускорения с ходу и син­хронного замед­ления до полной остановки.

Если бы пришлось выбирать, то:

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение