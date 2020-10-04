Очень близко: «заряженные» версии Lamborghini Aventador и Huracan сравнили в дрэге

Aventador SVJ оснащается атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с. (720 Нм) и семиступен­чатым «роботом» с одним сцепле­нием. Полно­приводная двух­дверка массой 1525 кило­граммов набирает 100 км/ч за 2,8 секунды при 350 км/ч максимальной скорости.

Huracan Performante тоже комплектуется атмо­сферным двигателем, но мощность его V10 объёмом 5,2 литра состав­ляет 640 л.с. (600 Нм). Однако здесь применён более современный «робот» с двумя сцепле­ниями, и к тому же авто­мобиль чуть легче — на 18 кило­граммов. По паспорту родстер набирает первую «сотню» за 3,1 секунды, максимальная скорость равна 325 км/ч.

Вместе с тем модели сильно отличаются по стоимости: в Велико­британии разница достигает почти 100 тысяч фунтов стерлингов (около 9,9 миллиона рублей). Aventador дороже.