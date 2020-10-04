Очень близко: «заряженные» версии Lamborghini Aventador и Huracan сравнили в дрэге
Михаил Кондратьев
Британский портал carwow провёл очередное сравнение автомобилей на прямой. На сей раз участниками дрэговой гонки стали разные модели Lamborghini, причём в «заряженных» версиях — это купе Aventador SVJ и родстер Huracan Performante. Несмотря на явные отличия суперкаров, результаты состязания оказались очень близки.
Aventador SVJ оснащается атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с. (720 Нм) и семиступенчатым «роботом» с одним сцеплением. Полноприводная двухдверка массой 1525 килограммов набирает
100 км/чза 2,8 секунды при 350 км/чмаксимальной скорости.
Huracan Performante тоже комплектуется атмосферным двигателем, но мощность его V10 объёмом 5,2 литра составляет 640 л.с. (600 Нм). Однако здесь применён более современный «робот» с двумя сцеплениями, и к тому же автомобиль чуть легче — на 18 килограммов. По паспорту родстер набирает первую «сотню» за 3,1 секунды, максимальная скорость равна
325 км/ч.
Вместе с тем модели сильно отличаются по стоимости: в Великобритании разница достигает почти 100 тысяч фунтов стерлингов (около 9,9 миллиона рублей). Aventador дороже.
По традиции, состязание состояло из разгона с места, ускорения с ходу и синхронного замедления до полной остановки.