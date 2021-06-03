В России захотели ввести штраф за превышение средней скорости
Дмитрий Елизаров
МВД, Минюст и Минтранс прорабатывают вопрос о внесении изменений в статью 12.9 КоАП, регулирующую наказание за превышение максимальной скорости. Как пишет Autonews.Ru, планируется законодательно закрепить понятие средней скорости и легализовать наказание за её превышение. По данным издания, инициатором обсуждения стала ассоциация производителей и операторов систем видеофиксации.
В ассоциации заявили, что если автомобилист превышает скорость, то уже неважно, каким образом его за это накажут — зафиксировав мгновенную или среднюю скорость на некоем участке. Комплексы контроля средней скорости сертифицированы и допущены к применению, а Верховный суд, по мнению производителей систем, уже постановил, что использование статьи 12.9 для наказания водителей на основании данных таких комплексов законно.
Подобные комплексы в некоторых регионах страны, например, в Татарстане, уже применяются. Однако их использование сомнительно с юридической точки зрения, так как ни в соответствующей статье КоАП, ни в ПДД понятия «средней скорости движения» не зафиксировано. Очевидно, над устранением этой юридической коллизии и работают сейчас заинтересованные ведомства. Когда именно проект обретёт статус закона, не уточняется. Не исключено, это произойдёт лишь с принятием нового КоАП.
Кроме того, ожидается, что с поправками будет закреплён запрет двух штрафов за одно нарушение — сразу и за мгновенную, и за среднюю скорость (что технически позволяют делать комплексы автоматической фиксации). В августе прошлого года по этому поводу МВД высказывалось отдельно, заявив, что это незаконно.
При этом ещё в 2019 году в Госдуме обсуждался вопрос законодательного запрета штрафов за превышение средней скорости, и законопроект даже был принят в первом чтении.
В мае нынешнего года в правительстве вернулись ещё и к обсуждению возможности возврата к прежнему «нештрафуемому» порогу превышения в
10 км/ч.Пока речь идёт о возврате к нему только в городской черте.