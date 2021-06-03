Рендеры «Буханки будущего» превратят в настоящий внедорожник

В России захотели ввести штраф за превышение средней скорости

Новости

Дмитрий Елизаров

МВД, Минюст и Минтранс прорабатывают вопрос о внесении изменений в статью 12.9 КоАП, регулирующую наказание за превышение максимальной скорости. Как пишет Autonews.Ru, планируется законо­дательно закрепить понятие средней скорости и легализовать наказание за её превышение. По данным издания, инициатором обсуждения стала ассоциация произво­дителей и операторов систем видеофиксации.

  • В ассоциации заявили, что если автомо­билист превышает скорость, то уже неважно, каким образом его за это накажут — зафиксировав мгновенную или среднюю скорость на некоем участке. Комплексы контроля средней скорости сертифи­цированы и допущены к применению, а Верховный суд, по мнению произво­дителей систем, уже постановил, что использо­вание статьи 12.9 для наказания водителей на основании данных таких комплексов законно.

  • Подобные комплексы в некоторых регионах страны, например, в Татарстане, уже применяются. Однако их использо­вание сомнительно с юридической точки зрения, так как ни в соответ­ствующей статье КоАП, ни в ПДД понятия «средней скорости движения» не зафикси­ровано. Очевидно, над устранением этой юридической коллизии и работают сейчас заинтересо­ванные ведомства. Когда именно проект обретёт статус закона, не уточняется. Не исключено, это произойдёт лишь с принятием нового КоАП.

  • Кроме того, ожидается, что с поправками будет закреплён запрет двух штрафов за одно нарушение — сразу и за мгновенную, и за среднюю скорость (что технически позволяют делать комплексы автоматической фиксации). В августе прошлого года по этому поводу МВД высказывалось отдельно, заявив, что это незаконно.

  • При этом ещё в 2019 году в Госдуме обсуждался вопрос законо­датель­ного запрета штрафов за превышение средней скорости, и законо­проект даже был принят в первом чтении.

  • В мае нынешнего года в правительстве вернулись ещё и к обсуждению возможности возврата к прежнему «нештрафу­емому» порогу превышения в 10 км/ч. Пока речь идёт о возврате к нему только в городской черте.

Как считаете, штрафы за среднюю скорость помогут навести порядок?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение