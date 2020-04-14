Названы регионы России с самыми старыми и самыми свежими машинами

Среди федеральных округов самый старый автопарк — на Дальнем Востоке. Средний возраст автомо­билей здесь составляет 19,2 года. Чуть моложе машины в Сибирском и Северо-Кавказском федеральном округе — 16,5 и 14,8 года соответ­ственно.



В Южном федеральном округе средний возраст автопарка близок к среднему по России и составляет 14,6 года, в Северо-Западном — 13,8 года, в Уральском — 13,4 года. Самые молодые парки автомо­билей в Центральном (12,9 года) и Приволжском федеральных округах (12,7 года).

При подготовке материала использованы данные АА Автостат.