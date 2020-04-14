Когда моторы были большими: много литров за мало денег

Названы регионы России с самыми старыми и самыми свежими машинами

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Дмитрий Савостьянчик

На начало 2020 года в России насчитывалось 44 528 536 легковых автомобилей. Средний возраст отече­ственного автопарка составил 14,3 года. Посмотрите, автопарки каких регионов страны самые молодые, а какие — самые возрастные.

10 регионов с самыми молодыми автопарками

# Регион Возраст, лет Парк, тыс. шт.
1 Москва и Московская область 11,4 6421,8
2 Респ. Татарстан 11,5 1277,6
3 Пермский край 11,6 669,3
4 Респ. Башкортостан 12,0 1268,3
5 Удмуртская Респ. 12,1 451,9
6 Самарская область 12,3 1053,9
7 Ханты-Мансийский автономный округ 12,4 562,6
8 Ненецкий автономный округ 12,6 11,0
9 Санкт-Петербург и Ленинградская область 12,8 2284,0
10 Ямало-Ненецкий автономный округ 12,9 180,5

Сразу несколько регионов совсем чуть-чуть не дотянули до десятки лидеров: Нижегородская, Архангельская и Ивановская области (13 лет), Владимирская и Рязанская области (13,1 года), а также Республика Марий Эл (13,1 года).

10 регионов с самыми старыми автопарками

# Регион Возраст, лет Парк, тыс. шт.
1 Камчатский край 20,8 167,6
2 Приморский край 20,0 860,5
3 Еврейская автономная область 20,0 41,2
4 Сахалинская область 19,5 170,6
5 Хабаровский край 19,0 336,7
6 Магаданская область 18,9 47,1
7 Амурская область 18,7 214,7
8 Забайкальский край 18,4 282,1
9 Калининградская область 18,3 364,3
10 Республика Бурятия 18,3 219,9

Среди федеральных округов самый старый автопарк — на Дальнем Востоке. Средний возраст автомо­билей здесь составляет 19,2 года. Чуть моложе машины в Сибирском и Северо-Кавказском федеральном округе — 16,5 и 14,8 года соответ­ственно.

В Южном федеральном округе средний возраст автопарка близок к среднему по России и составляет 14,6 года, в Северо-Западном — 13,8 года, в Уральском — 13,4 года. Самые молодые парки автомо­билей в Центральном (12,9 года) и Приволжском федеральных округах (12,7 года).

При подготовке материала использованы данные АА Автостат.

В вашем регионе много свежих автомобилей?

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