Названы регионы России с самыми старыми и самыми свежими машинами
Дмитрий Савостьянчик
На начало 2020 года в России насчитывалось
10 регионов с самыми молодыми автопарками
|#
|Регион
|Возраст, лет
|Парк, тыс. шт.
|1
|Москва и Московская область
|11,4
|6421,8
|2
|Респ. Татарстан
|11,5
|1277,6
|3
|Пермский край
|11,6
|669,3
|4
|Респ. Башкортостан
|12,0
|1268,3
|5
|Удмуртская Респ.
|12,1
|451,9
|6
|Самарская область
|12,3
|1053,9
|7
|Ханты-Мансийский автономный округ
|12,4
|562,6
|8
|Ненецкий автономный округ
|12,6
|11,0
|9
|Санкт-Петербург и Ленинградская область
|12,8
|2284,0
|10
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|12,9
|180,5
Сразу несколько регионов совсем чуть-чуть не дотянули до десятки лидеров: Нижегородская, Архангельская и Ивановская области (13 лет), Владимирская и Рязанская области (13,1 года), а также Республика Марий Эл (13,1 года).
10 регионов с самыми старыми автопарками
|#
|Регион
|Возраст, лет
|Парк, тыс. шт.
|1
|Камчатский край
|20,8
|167,6
|2
|Приморский край
|20,0
|860,5
|3
|Еврейская автономная область
|20,0
|41,2
|4
|Сахалинская область
|19,5
|170,6
|5
|Хабаровский край
|19,0
|336,7
|6
|Магаданская область
|18,9
|47,1
|7
|Амурская область
|18,7
|214,7
|8
|Забайкальский край
|18,4
|282,1
|9
|Калининградская область
|18,3
|364,3
|10
|Республика Бурятия
|18,3
|219,9
Среди федеральных округов самый старый автопарк — на Дальнем Востоке. Средний возраст автомобилей здесь составляет 19,2 года. Чуть моложе машины в Сибирском и Северо-Кавказском федеральном округе — 16,5 и 14,8 года соответственно.
В Южном федеральном округе средний возраст автопарка близок к среднему по России и составляет 14,6 года, в Северо-Западном — 13,8 года, в Уральском — 13,4 года. Самые молодые парки автомобилей в Центральном (12,9 года) и Приволжском федеральных округах (12,7 года).
При подготовке материала использованы данные АА Автостат.