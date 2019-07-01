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Автопарк США стал в шесть раз больше российского. Это рекорд

Новости

Николай Андреев

Американское аналитическое агентство IHS Markit подсчитало, что в 2019 году объём автопарка США достиг 278 миллионов экземпляров. Это на на 5,9 миллиона машин больше, чем в 2018 году.

  • За год автопарк страны увеличился на 2,2 процента. Ещё быстрее объём повышался только в 2016 году. Тогда прирост составил 2,3 процента.

  • Средний возраст легковых автомобилей в США — 11,8 года. Это является самым высоким показателем с 2002 года. По данным исследования, средний возраст автомобилей увеличивается из-за сильного спада продаж во время финансового кризиса 2008 года. Также многие владельцы не видят смысла в замене своих машин, которые, по их мнению, медленно стареют.

В России средний возраст легковых автомобилей, по данным на 2018 год, составляет 13,1 года, годом ранее было 12,9 года. Количество машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2019 года, достигло отметки в 51,8 миллиона штук.

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