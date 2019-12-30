8 неисправностей подержанных седанов Mercedes S-класса (W140)

6 проблем подержанных седанов и хэтчбеков Chevrolet Aveo

Разбор

Валерий Арутин

Chevrolet Aveo I поколения относится к тому же типу автомобилей, что и Renault Logan, — недорогой седан или хэтчбек, с бюджетной отделкой и оснащением, с максимально простой конструкцией. Стать в России таким же популярным, как Logan, ему помешала только более высокая цена: у Aveo была ниже степень локализации. Потому что с надёжностью серьёзных проблем не было, хотя кое-какие хронические неисправ­ности присущи и этому автомобилю. Вот наиболее характерные.

339 853 ₽
200 000 – 455 000 ₽

1. Двигатель 1.4

1,4-литровые атмосферные моторы — самые популярные для первого поколения Aveo. В целом агрегат надёжный, с большим ресурсом. Однако нередки случаи, когда двигатель начинает терять мощность и «троить» на холостых оборотах ещё на пробегах до 100 тыс. км.

Что делать

Первопричина таких проблем — некачественный бензин. Почему-то именно на этом моторе из-за плохого топлива клапаны стреми­тельно обрастают нагаром. Настолько быстро, что перестают плотно закрываться! Хотя впрыск топлива здесь обычный, распре­делённый, а не непосредственный.

И эту неисправность лучше не запускать. При первых признаках разобрать механизм газо­рас­преде­ления и почистить клапаны от нагара — это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

2. МКПП

Большая часть машин на российском рынке — с «механикой», хотя это не самый надёжный агрегат автомобиля. Если машина эксплуати­руется в основном в городе, то уже к 70–90 тыс. км пере­ключения передач могут стать нечёткими или затруднёнными.

Что делать

Слабое место коробки передач — сальники, которые быстро дубеют и начинают пропускать масло. А масляное голодание ведёт к быстрому износу шестерён и подшип­ников — первой обычно страдает пятая передача. Поэтому важно периодически осматри­вать коробку, и при первых признаках течи, как минимум, доливать масло. А лучше — менять текущие сальники.

3. Селектор АКПП

Четырёхступенчатый «автомат» встречается реже, но при этом надёжнее МКПП. И при регулярной замене масла (хотя бы раз в 60 тыс. км) служит долго. Однако даже на небольшом пробеге может препод­нести неприятный сюрприз, отказавшись переходить из паркинга в режимы Drive или Reverse.

Что делать

В капризах «автомата» виноват механизм управления. А точнее, контакты в микро­пере­ключателях селектора, управляющих соленоидами в коробке. Обычно достаточно их почистить или в крайнем случае заменить пере­ключатель — и всё снова заработает как надо.

4. Тормоза

У Aveo они требуют внимания чаще, чем хотелось бы. Передние колодки в среднем служат всего 30 тыс. км, диски — раза в два больше. Кроме того, со временем может стать тугой педаль тормоза — из-за того, что вакуумный усилитель тормозов пропускает воздух.

Что делать

Прохудившийся усилитель придётся менять — новый стоит 10–12 тысяч рублей. Передние тормозные механизмы требуется периоди­чески проверять. Их суппорты забива­ются грязью, а направ­ляющие закисают, из-за чего колодки изнаши­ваются неравномерно.

5. Рулевое управление

Этот узел почти не беспокоит владельца Aveo с пробегом. Иногда может подтекать масло через сальник рулевого вала, а ещё реже случаются проблемы с гидро­усилителем, из-за которой рулевая рейка начинает стучать. Куда чаще стук издают рулевые тяги.

Что делать

Шарниры крепления тяг к рейке служат в среднем около 100 тыс. км. А вот рулевые наконеч­ники изнаши­ваются уже к 60–70 тысячам. Однако заменить их несложно, и новые стоят менее 2 тыс. рублей за штуку даже ориги­нальные. Приличные замени­тели ещё вдвое дешевле. Надо только не забыть потом отрегулировать углы установки колёс.

6. Центральный замок

С возрастом на машине начинаются «глюки» центрального замка: двери перестают откры­ваться (или закрываться) по нажатию кнопки ключа.

Что делать

Придётся проверять всю систему — искать повреждения проводки (чаще всего где-нибудь в дверях), смотреть, работают ли датчики закрытия дверей, и так далее.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения с помощью формы ниже или в комментариях!

Отзывы реальных владельцев Chevrolet Aveo

Анимация: Павел Михеев
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