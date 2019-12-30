6 проблем подержанных седанов и хэтчбеков Chevrolet Aveo

1. Двигатель 1.4

1,4-литровые атмосферные моторы — самые популярные для первого поколения Aveo. В целом агрегат надёжный, с большим ресурсом. Однако нередки случаи, когда двигатель начинает терять мощность и «троить» на холостых оборотах ещё на пробегах до 100 тыс. км.

Что делать

Первопричина таких проблем — некачественный бензин. Почему-то именно на этом моторе из-за плохого топлива клапаны стреми­тельно обрастают нагаром. Настолько быстро, что перестают плотно закрываться! Хотя впрыск топлива здесь обычный, распре­делённый, а не непосредственный.

И эту неисправность лучше не запускать. При первых признаках разобрать механизм газо­рас­преде­ления и почистить клапаны от нагара — это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.