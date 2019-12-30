6 проблем подержанных седанов и хэтчбеков Chevrolet Aveo
Валерий Арутин
Chevrolet Aveo I поколения относится к тому же типу автомобилей, что и Renault Logan, — недорогой седан или хэтчбек, с бюджетной отделкой и оснащением, с максимально простой конструкцией. Стать в России таким же популярным, как Logan, ему помешала только более высокая цена: у Aveo была ниже степень локализации. Потому что с надёжностью серьёзных проблем не было, хотя кое-какие хронические неисправности присущи и этому автомобилю. Вот наиболее характерные.
1. Двигатель 1.4
1,4-литровые атмосферные моторы — самые популярные для первого поколения Aveo. В целом агрегат надёжный, с большим ресурсом. Однако нередки случаи, когда двигатель начинает терять мощность и «троить» на холостых оборотах ещё на пробегах до
Что делать
Первопричина таких проблем — некачественный бензин. Почему-то именно на этом моторе
И эту неисправность лучше не запускать. При первых признаках разобрать механизм газораспределения и почистить клапаны от нагара — это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.
2. МКПП
Большая часть машин на российском рынке — с «механикой», хотя это не самый надёжный агрегат автомобиля. Если машина эксплуатируется в основном в городе, то уже к 70–
Что делать
Слабое место коробки передач — сальники, которые быстро дубеют и начинают пропускать масло. А масляное голодание ведёт к быстрому износу шестерён и подшипников — первой обычно страдает пятая передача. Поэтому важно периодически осматривать коробку, и при первых признаках течи, как минимум, доливать масло. А лучше — менять текущие сальники.
3. Селектор АКПП
Четырёхступенчатый «автомат» встречается реже, но при этом надёжнее МКПП. И при регулярной замене масла (хотя бы раз в
Что делать
В капризах «автомата» виноват механизм управления. А точнее, контакты в микропереключателях селектора, управляющих соленоидами в коробке. Обычно достаточно их почистить или в крайнем случае заменить переключатель — и всё снова заработает как надо.
4. Тормоза
У Aveo они требуют внимания чаще, чем хотелось бы. Передние колодки в среднем служат всего
Что делать
Прохудившийся усилитель придётся менять — новый стоит 10–12 тысяч рублей. Передние тормозные механизмы требуется периодически проверять. Их суппорты забиваются грязью, а направляющие закисают,
5. Рулевое управление
Этот узел почти не беспокоит владельца Aveo с пробегом. Иногда может подтекать масло через сальник рулевого вала, а ещё реже случаются проблемы с гидроусилителем, из-за которой рулевая рейка начинает стучать. Куда чаще стук издают рулевые тяги.
Что делать
Шарниры крепления тяг к рейке служат в среднем около
6. Центральный замок
С возрастом на машине начинаются «глюки» центрального замка: двери перестают открываться (или закрываться) по нажатию кнопки ключа.
Что делать
Придётся проверять всю систему — искать повреждения проводки (чаще всего где-нибудь в дверях), смотреть, работают ли датчики закрытия дверей, и так далее.