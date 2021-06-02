Посмотрите, к чему привела попытка пожарить мясо на выхлопе Lamborghini

При раскрутке 12-цилиндрового двигателя Aventador до высоких оборотов патрубки его выхлопной системы начинали выбрасывать пламя — эти-то языки огня и было решено использовать для жарки. Насадив кусок мяса на шампур, инициативный китаец подставил его к выхлопу и попросил приятеля за рулём «дать жару».

Мотор суперкара такого отношения не выдержал. На видео, записанном одним из очевидцев эксперимента, хорошо видно, как из-под крышки капота Aventador начинает валить пар, а под автомобилем появляется лужа красного цвета. По основной версии, из-за перегрева лопнул расширительный бачок, и охлаждающая жидкость вытекла наружу.

В какую сумму обойдётся владельцу Lamborghini Aventador чувство голода его товарища, не уточняется.