У Lamborghini Aventador может взлететь крышка капота: под отзыв в США попал 221 суперкар
Кирилл Малышев
В США объявлен отзыв для 221 суперкара Lamborghini Aventador SVJ. Под него попали все экземпляры, выпущенные с 4 июля 2018 года по 15 января
При воздействии высоких температур, исходящих от двигателя, пластиковые детали капота способны деформироваться.
Из-заэтого винты крепления ослабнут и не сумеют должным образом удерживать крышку. На высокой скорости она может попросту отделиться от автомобиля. На сервисе суперкарам заменят винты крепления на новые.
Дефект выявил один из дилеров во Франции и сообщил в головной офис. Никаких связанных с этим реальных инцидентов зафиксировано не было. Однако в Америке итальянского производителя обязали провести отзывную кампанию. Не исключено, что отзыв позже последует и для машин, проданных в других странах.
В декабре Lamborghini отзывала в России 270 кроссоверов Urus из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Отзыв затрагивал автомобили 2019–2020 годов выпуска. На них планировалось заменить муфту топливопровода в моторном отсеке.