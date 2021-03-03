Объявлены полуфиналисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Половина из них продаётся в России

У Lamborghini Aventador может взлететь крышка капота: под отзыв в США попал 221 суперкар

Новости

Кирилл Малышев

В США объявлен отзыв для 221 суперкара Lamborghini Aventador SVJ. Под него попали все экземпляры, выпущенные с 4 июля 2018 года по 15 января 2021-го. Об этом сообщает Carscoops.

1/3

  • При воздействии высоких температур, исходящих от двигателя, пластиковые детали капота способны деформи­роваться. Из-за этого винты крепления ослабнут и не сумеют должным образом удерживать крышку. На высокой скорости она может попросту отделиться от автомобиля. На сервисе суперкарам заменят винты крепления на новые.

  • Дефект выявил один из дилеров во Франции и сообщил в головной офис. Никаких связанных с этим реальных инцидентов зафиксиро­вано не было. Однако в Америке итальянского произво­дителя обязали провести отзывную кампанию. Не исключено, что отзыв позже последует и для машин, проданных в других странах.

  • В декабре Lamborghini отзывала в России 270 кроссоверов Urus из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Отзыв затрагивал авто­мобили 2019–2020 годов выпуска. На них планиро­валось заменить муфту топливо­провода в моторном отсеке.

А у вас капот на ходу не открывался?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение