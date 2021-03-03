У Lamborghini Aventador может взлететь крышка капота: под отзыв в США попал 221 суперкар

При воздействии высоких температур, исходящих от двигателя, пластиковые детали капота способны деформи­роваться. Из-за этого винты крепления ослабнут и не сумеют должным образом удерживать крышку. На высокой скорости она может попросту отделиться от автомобиля. На сервисе суперкарам заменят винты крепления на новые.

Дефект выявил один из дилеров во Франции и сообщил в головной офис. Никаких связанных с этим реальных инцидентов зафиксиро­вано не было. Однако в Америке итальянского произво­дителя обязали провести отзывную кампанию. Не исключено, что отзыв позже последует и для машин, проданных в других странах.