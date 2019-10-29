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Lamborghini отзывает все Авентадоры, проданные в России за два года

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Андрей Шульдешов

Росстандарт объявил об отзыве всех суперкаров Lamborghini Aventador, проданных в России за последние два года (таких машин набралось 27 штук). У автомобилей может неожиданно заглохнуть мотор на холостом ходу. Однако после этого двигатель беспрепятственно запускается вновь.

  • Это уже не первая отзывная кампания Lamborghini в России: в 2017 году все проданные в стране суперкары отзывались из-за риска возгорания. При полном баке бензин мог попасть на фильтр системы улавливания паров топлива, что в дальнейшем способно было привести к повышению концентрации этих паров.

  • Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля. Уведомления будут приходить на указанную электронную почту.

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