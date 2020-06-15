Французы превратили российский Tagaz Aquila в электрокар

Два Lamborghini Aventador врезались друг в друга

Новости

Николай Андреев

В Сингапуре чёрно-жёлтый Lamborghini Aventador S врезался в точно такой же суперкар. Как рассказал SGRVigilante, разбитыми купе управляли приятели.

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  • По словам очевидцев, владелец одного 740-сильного суперкара остановился на красный сигнал свето­фора, а второй не успел среаги­ровать. Сразу после ДТП водители сняли с машин номерные знаки. Оба Lamborghini эвакуиро­вали спустя несколько часов.

  • Больше всего пострадал стоящий спереди Lamborghini Aventador S. От удара моторный отсек начал дымиться, однако с пожаром оперативно справились с помощью огне­тушителя. В итоге никто не пострадал.

В феврале не повезло двум другим Lamborghini — кроссоверам Urus. В США подростки угнали пару новеньких авто­мобилей и после уличных гонок по Бостону разбили вседорожники. Полицейские задержали преступников и их сообщников.

Встречали аварии с одинаковыми автомобилями?

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