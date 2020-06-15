Два Lamborghini Aventador врезались друг в друга
Николай Андреев
В Сингапуре чёрно-жёлтый Lamborghini Aventador S врезался в точно такой же суперкар. Как рассказал SGRVigilante, разбитыми купе управляли приятели.
По словам очевидцев, владелец одного 740-сильного суперкара остановился на красный сигнал светофора, а второй не успел среагировать. Сразу после ДТП водители сняли с машин номерные знаки. Оба Lamborghini эвакуировали спустя несколько часов.
Больше всего пострадал стоящий спереди Lamborghini Aventador S. От удара моторный отсек начал дымиться, однако с пожаром оперативно справились с помощью огнетушителя. В итоге никто не пострадал.
В феврале не повезло двум другим Lamborghini — кроссоверам Urus. В США подростки угнали пару новеньких автомобилей и после уличных гонок по Бостону разбили вседорожники. Полицейские задержали преступников и их сообщников.