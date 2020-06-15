Два Lamborghini Aventador врезались друг в друга

По словам очевидцев, владелец одного 740-сильного суперкара остановился на красный сигнал свето­фора, а второй не успел среаги­ровать. Сразу после ДТП водители сняли с машин номерные знаки. Оба Lamborghini эвакуиро­вали спустя несколько часов.