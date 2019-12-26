Британским полицейским пришлось вручную толкать сломанный Lamborghini Aventador

Суперкар сломался в очень неудачном месте, и две женщины-полицейские вместе с добрым прохожим решили эвакуиро­вать автомобиль своими руками. В итоге им пришлось толкать Lamborghini 100 метров вниз по улице до места, где раз­решена остановка автомобилей.