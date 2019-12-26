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Британским полицейским пришлось вручную толкать сломанный Lamborghini Aventador

Новости

Николай Андреев

В самом центре Лондона возле роскошного универмага Harrods по неизвестной причине сломался Lamborghini Aventador. Как сообщает издание The London Economic, на помощь пришли стражи порядка.

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  • Суперкар сломался в очень неудачном месте, и две женщины-полицейские вместе с добрым прохожим решили эвакуиро­вать автомобиль своими руками. В итоге им пришлось толкать Lamborghini 100 метров вниз по улице до места, где раз­решена остановка автомобилей.

  • По словам очевидцев, водитель так и не вышел из суперкара, а просидел за рулём, обхватив голову руками. 

Местным журналистам удалось выяснить, что сломавшийся Lamborghini Aventador впервые зарегистри­рован в сентябре 2012 года, а нынешний владелец купил его в июне 2018 года. Суперкар оснащён 700-сильным 6.5 V12, и сейчас его пробег составляет около 7000 миль (11 300 километров).

Как бы вы поступили в такой ситуации?

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