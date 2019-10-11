Американец напечатал Lamborghini Aventador на 3D-принтере
Николай Андреев
В Боулдере, штат Колорадо, сын Стерлинга Бэкуса попросил его построить настоящий Lamborghini Aventador. Отец, инженер по образованию, принял сложный вызов и за полтора года создал рабочую копию суперкара, напечатав его на 3D-принтере. Об этом рассказало издание Auto Blog.
Проект, названный «перехватчиком», начался с поиска макетов кузовных панелей Lamborghini Aventador. Они обнаружились на одном из форумов для дизайнеров. Стерлинг адаптировал их для трёхмерной печати и начал воспроизводить на обычном 3D-принтере за 900 долларов.
Стандартный пластик, используемый для печати, оказался неустойчивым к солнечному свету. В итоге панели пришлось укреплять углеродным волокном и покрывать эпоксидной смолой – именно так изготавливают карбон. Однако такое производство оказалось трудоёмким: на печать только одного воздухозаборника для передних тормозов ушло 52 часа.
Параллельно Бэкус самостоятельно сварил трубчатый стальной каркас, а также установил 5,7-литровый V8 от Chevrolet Corvette. Сейчас распечатанная реплика итальянского суперкара уже способна ездить.
Изначально Стерлинг Бэкус при создании Lamborghini предполагал уложиться в 20 000 долларов, но к сегодняшнему дню бюджет превышен уже вдвое. Тем не менее это всё ещё на порядок меньше, чем просят за настоящий новенький Aventador.