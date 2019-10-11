Американец напечатал Lamborghini Aventador на 3D-принтере

Проект, названный «перехватчиком», начался с поиска макетов кузовных панелей Lamborghini Aventador. Они обнаружились на одном из форумов для дизайнеров. Стерлинг адаптировал их для трёхмерной печати и начал воспроизводить на обычном 3D-принтере за 900 долларов.

Стандартный пластик, используемый для печати, оказался неустойчивым к солнечному свету. В итоге панели пришлось укреплять углеродным волокном и покрывать эпоксидной смолой – именно так изготав­ливают карбон. Однако такое производство оказалось трудоёмким: на печать только одного воздухо­заборника для передних тормозов ушло 52 часа.

Параллельно Бэкус самостоятельно сварил трубчатый стальной каркас, а также установил 5,7-литровый V8 от Chevrolet Corvette. Сейчас распечатанная реплика итальянского суперкара уже способна ездить.