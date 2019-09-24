Итальянский священник разрешил платить за парковку молитвой
Николай Андреев
В итальянском Авеццано падре местной церкви Винченцо Де Марио, воспользовавшись нехваткой мест для стоянки машин в городе, ввёл необычный способ оплаты парковки на своей территории: чтобы оставить там автомобиль, достаточно помолиться. Об этом рассказало издание Avvenire.
Перед въездом на парковку возле церкви Винченцо Де Марио установил специальную табличку. Так, 15-минутная аренда места обойдётся в одну молитву Деве Марии, а часовая – в десятикратное прочтение молитвы «Аве Мария». Если нужно оставить автомобиль на пять часов, достаточно один раз произнести молитву Святого Розария.
Как рассказал священник, отслеживать выполнение требований парковки будут только «Господь и Богоматерь». А сама акция скорее шуточная, придуманная не для заполнения стояночных мест, а для популяризации церкви среди местного населения. Падре устроит и одна молитва на каждый автомобиль.