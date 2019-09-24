Итальянский священник разрешил платить за парковку молитвой

Перед въездом на парковку возле церкви Винченцо Де Марио установил специ­альную табличку. Так, 15-минутная аренда места обойдётся в одну молитву Деве Марии, а часовая – в десяти­кратное прочтение молитвы «Аве Мария». Если нужно оставить автомо­биль на пять часов, достаточно один раз произнести молитву Святого Розария.

Как рассказал священник, отслеживать выпол­нение требований парковки будут только «Господь и Богоматерь». А сама акция скорее шуточная, придуманная не для запол­нения стояночных мест, а для популяри­зации церкви среди местного населения. Падре устроит и одна молитва на каждый автомобиль.