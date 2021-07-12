Авария с танком, космическая «Буханка» и лучшие объявления недели. Главное за день

Почитать перед сном

Какой лучший способ расслабиться после первого рабочего дня? Правильно: посмотреть на лучшие объявления прошедшей недели на Авто.ру! А в них — роскошный «американец» из 1950-х, невероятно дорогие «Жигули», длиннющий Майбах, «Князь Владимир» собственной персоной и ещё несколько очень примечательных машин!

Совсем недавно концерн General Motors объявил о скором отказе на легковых автомобилях от (вы только выдохните и присядьте) CD-проигрывателей! И пока вы со слезами на глазах собираете в мусорный мешок полное собрание Romantic Collection и с грустью рассматриваете буклеты к альбомам любимых музыкальных групп, почитайте ещё и наш материал об оборудовании, которое осталось в далёком прошлом.