Взгляните на индийский Lamborghini Aventador — его сделали из Honda Civic

Авария с танком, космическая «Буханка» и лучшие объявления недели. Главное за день

Новости

Александр Мирошкин

Добрый вечер! Если все выходные вы томились в очереди на заправку кондиционера своей машины и продолжает делать это прямо сейчас, то у нас — отличные новости! Теперь вы можете не просто стоять, но ещё и прочитать наш свежайший дайджест, в котором собрано всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

Полезное: как оформлять ДТП с танком или ведомственной лошадью

Авария — это всегда неприятно, а если ДТП случилось с каким-нибудь спецтранспортом, то проблем может быть намного больше! Рассказываем, что делать в таких авариях и как себя вести. Под спецтранспортом мы подразумеваем машины «скорой помощи», танки, бронетранспортёры, асфальтоукладчики и даже полицейских лошадей!

Дичь дня: уникальная космическая «Буханка»

Ульяновский автозавод опубликовал фотографии построенного в единственном экземпляре кемпера, который получил название «Мир». Никаких детальных подробностей о проекте нет, но известно, что машину построили для неназванного клиента из Европы! «Космической» её делает аэрография: весь кузов украшен изображениями космических кораблей, планет, а также портретом Юрия Гагарина.

Немного важных новостей

  • У новой BMW M2 будет очень «квадратный» бампер.
  • Kia Carnival получил роскошную версию и вариант для путешествий с палаткой на крыше.
  • Nissan GT-R нового поколения может оказаться не совсем новым.
  • Китайцы выпустили роскошный лимузин с картинами в салоне.
Почитать перед сном

Какой лучший способ расслабиться после первого рабочего дня? Правильно: посмотреть на лучшие объявления прошедшей недели на Авто.ру! А в них — роскошный «американец» из 1950-х, невероятно дорогие «Жигули», длиннющий Майбах, «Князь Владимир» собственной персоной и ещё несколько очень примечательных машин!

Совсем недавно концерн General Motors объявил о скором отказе на легковых автомобилях от (вы только выдохните и присядьте) CD-проигрывателей! И пока вы со слезами на глазах собираете в мусорный мешок полное собрание Romantic Collection и с грустью рассматриваете буклеты к альбомам любимых музыкальных групп, почитайте ещё и наш материал об оборудовании, которое осталось в далёком прошлом.

Кстати!

У вас есть домашние питомцы? А вы часто возите их в машине? Рассказываем, как это правильно делать!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение