Авария с танком, космическая «Буханка» и лучшие объявления недели. Главное за день
Александр Мирошкин
Добрый вечер! Если все выходные вы томились в очереди на заправку кондиционера своей машины и продолжает делать это прямо сейчас, то у нас — отличные новости! Теперь вы можете не просто стоять, но ещё и прочитать наш свежайший дайджест, в котором собрано всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Полезное: как оформлять ДТП с танком или ведомственной лошадью
Авария — это всегда неприятно, а если ДТП случилось с каким-нибудь спецтранспортом, то проблем может быть намного больше! Рассказываем, что делать в таких авариях и как себя вести. Под спецтранспортом мы подразумеваем машины «скорой помощи», танки, бронетранспортёры, асфальтоукладчики и даже полицейских лошадей!
Дичь дня: уникальная космическая «Буханка»
Ульяновский автозавод опубликовал фотографии построенного в единственном экземпляре кемпера, который получил название «Мир». Никаких детальных подробностей о проекте нет, но известно, что машину построили для неназванного клиента из Европы! «Космической» её делает аэрография: весь кузов украшен изображениями космических кораблей, планет, а также портретом Юрия Гагарина.
Немного важных новостей
- У новой BMW M2 будет очень «квадратный» бампер.
- Kia Carnival получил роскошную версию и вариант для путешествий с палаткой на крыше.
- Nissan GT-R нового поколения может оказаться не совсем новым.
- Китайцы выпустили роскошный лимузин с картинами в салоне.
Какой лучший способ расслабиться после первого рабочего дня? Правильно: посмотреть на лучшие объявления прошедшей недели на Авто.ру! А в них — роскошный «американец» из 1950-х, невероятно дорогие «Жигули», длиннющий Майбах, «Князь Владимир» собственной персоной и ещё несколько очень примечательных машин!
Совсем недавно концерн General Motors объявил о скором отказе на легковых автомобилях от (вы только выдохните и присядьте) CD-проигрывателей! И пока вы со слезами на глазах собираете в мусорный мешок полное собрание Romantic Collection и с грустью рассматриваете буклеты к альбомам любимых музыкальных групп, почитайте ещё и наш материал об оборудовании, которое осталось в далёком прошлом.
Кстати!
У вас есть домашние питомцы? А вы часто возите их в машине? Рассказываем, как это правильно делать!