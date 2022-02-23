Авария с фаркопом: кто виноват? Отвечает юрист

Судя по всему, ваш сосед хочет сказать, что вы внесли изменения в конструкцию ТС, которые, якобы, и стали причиной аварии. Формально, установка фаркопа и правда является изменением конструкции, но если производитель включил фаркоп в ОТТС, а само устройство сертифицировано для использования на вашем автомобиле, то никаких изменений нет.

А если фаркоп нештатный, то он должен быть оформлен официально — так, как это предусматрено законодательством. Нужно получить заключение технической экспертизы, разрешение ГИБДД на изменения в конструкцию, протокол проверки безопасности ТС и пройти техосмотр. Однако всё это никак не касается описанного в вопросе случая!

Дело в том, что автомобиль не двигался, а находился на стоянке. Поэтому никакой вины владельца машины с фаркопом здесь быть не может даже если он установлен нелегально! Точно так же, как если бы на машине был закреплён негабаритный груз, вылезающий за пределы кузова. Такой груз даже не обязательно маркировать, потому что требование о маркировке распространяется на движущийся автомобиль. Так что это вам виновник ДТП должен возместить повреждения, которые он мог нанести фаркопу, но никак не наоборот!