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Авария с фаркопом: кто виноват? Отвечает юрист

Разбор

Владислав Жук

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Вопрос из разряда неочевидных. Допустим, на вашей машине стоит фаркоп, и кто-то при маневрировании в него врезается. А обвиняет вас — мол, это не часть автомобиля, выступает за габариты и мешает другим машинам.

«Сосед по парковке при маневрировании повредил свою машину о мой фаркоп и обвинил меня — якобы, фаркоп выходит за габариты машины и должен быть обозначен. Теперь требует возместить ущерб. Что делать?»

Владислав Жук

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры»

Судя по всему, ваш сосед хочет сказать, что вы внесли изменения в конструкцию ТС, которые, якобы, и стали причиной аварии. Формально, установка фаркопа и правда является изменением конструкции, но если производитель включил фаркоп в ОТТС, а само устройство сертифицировано для использования на вашем автомобиле, то никаких изменений нет.

А если фаркоп нештатный, то он должен быть оформлен официально — так, как это предусматрено законодательством. Нужно получить заключение технической экспертизы, разрешение ГИБДД на изменения в конструкцию, протокол проверки безопасности ТС и пройти техосмотр. Однако всё это никак не касается описанного в вопросе случая! 

Дело в том, что автомобиль не двигался, а находился на стоянке. Поэтому никакой вины владельца машины с фаркопом здесь быть не может даже если он установлен нелегально! Точно так же, как если бы на машине был закреплён негабаритный груз, вылезающий за пределы кузова. Такой груз даже не обязательно маркировать, потому что требование о маркировке распространяется на движущийся автомобиль. Так что это вам виновник ДТП должен возместить повреждения, которые он мог нанести фаркопу, но никак не наоборот!

Допустим, у вас есть фаркоп, который вы используете два раза в год. Будете его снимать в остальное время?

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