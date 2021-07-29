Авария по вине помощника: кто оплатит ущерб

Как действовать по подсказкам и кто будет виноват в случае ДТП

Пользуясь чужой помощью, полагаться только на подсказки не стоит. Уличный помощник — не профессионал, а зачастую вообще не понимает физику движения автомобиля. Особенно когда речь идёт о маневрировании с крупным прицепом. И если водитель не уверен в том, что ему дают правильные подсказки, он должен выйти из машины и убедиться в безопасности манёвра.

И в любом случае отвечать за последствия будет именно водитель. Как поясняет адвокат Лев Воропаев, помощник никакой ответственности за действия водителя не несёт и действует только по доброй воле, желая оказать помощь. Разъяснение на эту тему даже выпускало псковское отделение ГИБДД, когда в городе за один день было зафиксировано сразу несколько аварий при движении задним ходом.

«Чтобы езда задним ходом не закончилась дорожным происшествием, водитель должен убедиться, что сзади нет помех для движения: люди, автомобили, животные или ограждения. Если нет возможности самостоятельно совершить езду задним ходом, нужно прибегнуть к помощи третьих лиц. Однако имейте в виду, что обращение к помощи не освобождает водителя от обязанности не создавать помех иным транспортным средствам», — заявили в ведомстве.

Кстати, за неправильное маневрирование задним ходом, когда водитель не убедился в безопасности манёвра или вынудил другие транспортные средства изменить скорость или траекторию движения, предусмотрен штраф по статье 12.14 часть 2 КоАП РФ в размере 500 рублей. Сумма небольшая, но последствия нарушения могут быть куда хуже.

В теории, добавляет Лев Воропаев, призвать к ответственности помощника можно только в том случае, если с ним у водителя был заключён договор. Например, договор на парковку, в котором прописаны услуги парковщика и его ответственность за возможные ДТП. Но на практике таких договоров юристы не встречали. Поэтому повторим ещё раз: в любой аварии будет виноват только водитель, даже если вокруг машины стоит десяток помощников!