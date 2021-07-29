Авария по вине помощника: кто оплатит ущерб
Влад Зенин
Формулировка «Помощь третьих лиц» описана в ПДД, а это значит, что водитель вправе попросить кого-либо о содействии при маневрировании. Но что, если, двигаясь по подсказкам помощника, водитель совершит ДТП? Кто будет виноват и можно ли возложить ответственность за ошибочные подсказки на помощника?
В каких случаях водители привлекают помощников
Обычная ситуация: во дворе машину заперли так, что выехать вроде бы можно, но без подсказки со стороны не обойтись. Особенно если маневрировать нужно буквально в пределах нескольких сантиметров. И хорошо, если с водителем рядом ещё один опытный водитель. А если такого нет, то придётся обращаться к прохожим. Риск? Разумеется — ведь водитель не может быть уверен в том, что не повредит ни свой, ни чужой автомобили.
Другой вариант: вам надо припарковаться или подогнать машину задним ходом к подъезду, а обзора сзади просто нет. Например, багажник забит вещами так, что полностью закрывает стекло. Или в зеркале заднего вида маячит огромный прицеп. Полагаться на авось и надеяться на то, что автомобиль заметен для окружающих или, к примеру, подаёт сигнал зуммером, нельзя — если при движении он заденет чужой автомобиль или невнимательного пешехода, то отвечать за последствия придётся водителю! В таких ситуациях и необходима помощь снаружи.
Как ПДД предлагают использовать помощника
Правила описывают единственную ситуацию, когда водитель вправе воспользоваться помощью третьих лиц — при движении задним ходом. Само понятие описывается в пункте 8.12: «Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».
Как видно, правила предусматривают такую возможность, но не обязанность водителя. Как пояснил Журналу Авто.ру юрист Сергей Смирнов, водитель сам вправе выбирать, как именно он будет совершать манёвр: «Помощь третьих лиц предусмотрена только при маневрировании задним ходом, но это не значит, что водитель не может справиться сам. А уж как именно он будет маневрировать: просить соседа, крутить зеркала или бегать смотреть самостоятельно — его дело».
Используют ли помощников в других странах
Подобный порядок действий существует в некоторых европейских странах и даже закреплён законом. Например, в Германии при приёме экзамена на право управления грузовиком или составом транспортных средств при движении задним ходом кандидат в водители должен попросить инструктора или даже экзаменатора выйти из машины и проследить за безопасностью манёвра. Движение задом без помощи считается грубой ошибкой, и экзамен не зачтут.
Как рассказал Журналу Авто.ру владелец одной из немецких автошкол Вольдемар Коос, даже если ученик прекрасно выполнил манёвр и идеально подал платформу грузовика под погрузку, экзаменатор обязан проконтролировать факт использования помощника.
«Перед тем, как внести отметку, экзаменатор спросит у учителя, кто контролировал процесс маневрирования. Если окажется, что ученик никого не просил о помощи, экзаменатор отправит кандидата доучиваться. Ведь за машиной мог оказаться человек, которого ученик не мог видеть!» — разъяснил Коос.
Как действовать по подсказкам и кто будет виноват в случае ДТП
Пользуясь чужой помощью, полагаться только на подсказки не стоит. Уличный помощник — не профессионал, а зачастую вообще не понимает физику движения автомобиля. Особенно когда речь идёт о маневрировании с крупным прицепом. И если водитель не уверен в том, что ему дают правильные подсказки, он должен выйти из машины и убедиться в безопасности манёвра.
И в любом случае отвечать за последствия будет именно водитель. Как поясняет адвокат Лев Воропаев, помощник никакой ответственности за действия водителя не несёт и действует только по доброй воле, желая оказать помощь. Разъяснение на эту тему даже выпускало псковское отделение ГИБДД, когда в городе за один день было зафиксировано сразу несколько аварий при движении задним ходом.
«Чтобы езда задним ходом не закончилась дорожным происшествием, водитель должен убедиться, что сзади нет помех для движения: люди, автомобили, животные или ограждения. Если нет возможности самостоятельно совершить езду задним ходом, нужно прибегнуть к помощи третьих лиц. Однако имейте в виду, что обращение к помощи не освобождает водителя от обязанности не создавать помех иным транспортным средствам», — заявили в ведомстве.
Кстати, за неправильное маневрирование задним ходом, когда водитель не убедился в безопасности манёвра или вынудил другие транспортные средства изменить скорость или траекторию движения, предусмотрен штраф по статье 12.14 часть 2 КоАП РФ в размере 500 рублей. Сумма небольшая, но последствия нарушения могут быть куда хуже.
В теории, добавляет Лев Воропаев, призвать к ответственности помощника можно только в том случае, если с ним у водителя был заключён договор. Например, договор на парковку, в котором прописаны услуги парковщика и его ответственность за возможные ДТП. Но на практике таких договоров юристы не встречали. Поэтому повторим ещё раз: в любой аварии будет виноват только водитель, даже если вокруг машины стоит десяток помощников!