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Аварий с участием пьяных водителей в России стало почти на 17% меньше
Новости

Кирилл Малышев

Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения в России сократилось на 16,6%. Такие итоги подвели в ГИБДД, проанализировав статистику за три квартала текущего года, пишет ТАСС.

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  • С января по сентябрь признаки опьянения выявили у водителей в 10 030 авариях. Это как подтверждённые освидетельствованием факты нетрезвого вождения, так и случаи отказа от прохождения проверки. Напомним, что с точки зрения наказания по КоАП эти варианты одинаковы и влекут лишение прав.
  • Ещё более существенный прогресс виден по пострадавшим и погибшим. Смертей в «нетрезвых» ДТП стало меньше на 26,8% (2174 жертвы). Ранения получили 13 192 человека, что на 17,2% лучше показателя за аналогичный период прошлого года.
  • Попавшийся нетрезвым впервые водитель лишается прав на полтора-два года и должен заплатить штраф в 30 000 рублей. Если у него нет удостоверения, ему грозит административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Нередко нетрезвые водители управляют такси или машиной каршеринга. Так, за первые четыре месяца этого года из всех пойманных в Москве пьяных автомобилистов около 10% сидели за рулём такси или автомобиля сервиса краткосрочной аренды.

Вы бы «сдали» пьяного за рулём?

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