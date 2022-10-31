Аварий с участием пьяных водителей в России стало почти на 17% меньше

С января по сентябрь признаки опьянения выявили у водителей в 10 030 авариях. Это как подтверждённые освидетельствованием факты нетрезвого вождения, так и случаи отказа от прохождения проверки. Напомним, что с точки зрения наказания по КоАП эти варианты одинаковы и влекут лишение прав.