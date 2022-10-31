Аварий с участием пьяных водителей в России стало почти на 17% меньше

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Кирилл Малышев
Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения в России сократилось на 16,6%. Такие итоги подвели в ГИБДД, проанализировав статистику за три квартала текущего года, пишет ТАСС.
Нередко нетрезвые водители управляют такси или машиной каршеринга. Так, за первые четыре месяца этого года из всех пойманных в Москве пьяных автомобилистов около 10% сидели за рулём такси или автомобиля сервиса краткосрочной аренды.