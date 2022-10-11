ГИБДД Москвы сообщила о снижении аварийности с мотоциклами на 16 процентов

Так, число раненых с начала года по сентябрь включительно уменьшилось на 17,6%, погибших стало меньше на 18,2%. Всего на территории Москвы с начала года зарегистрировано 576 аварий с мотоциклистами. В них 602 человека ранены и 27 погибли.