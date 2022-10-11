ГИБДД Москвы сообщила о снижении аварийности с мотоциклами на 16 процентов

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В ГИБДД раскрыли три главные причины ДТП с начинающими водителями
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Кирилл Малышев
За девять месяцев этого года количество ДТП с участием мотоциклов в столице сократилось на 15,8%. Положительная динамика есть и по другим направлениям, сообщает в своём телеграм-канале ГИБДД Москвы.
Главной причиной ДТП в России автоинспекция считает нарушение правил проезда перекрёстков. Кроме того, дорожные инциденты часто происходят из-за несоответствия выбранной скорости дорожным условиям, неправильного выбора дистанции и выезда на полосу встречного движения. В целом аварийность на российских дорогах продолжает снижаться.