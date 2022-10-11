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ГИБДД Москвы сообщила о снижении аварийности с мотоциклами на 16 процентов
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Кирилл Малышев

За девять месяцев этого года количество ДТП с участием мотоциклов в столице сократилось на 15,8%. Положительная динамика есть и по другим направлениям, сообщает в своём телеграм-канале ГИБДД Москвы.

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  • Так, число раненых с начала года по сентябрь включительно уменьшилось на 17,6%, погибших стало меньше на 18,2%. Всего на территории Москвы с начала года зарегистрировано 576 аварий с мотоциклистами. В них 602 человека ранены и 27 погибли.
  • Основными нарушениями байкеров, приведшими к столкновениям и падениям, стали несоблюдение очерёдности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. ГИБДД напоминает, что наступившая прохладная погода увеличивает риск аварий и призывает ещё не закрывших сезон мотоциклистов сменить манеру вождения на более осторожную.

Главной причиной ДТП в России автоинспекция считает нарушение правил проезда перекрёстков. Кроме того, дорожные инциденты часто происходят из-за несоответствия выбранной скорости дорожным условиям, неправильного выбора дистанции и выезда на полосу встречного движения. В целом аварийность на российских дорогах продолжает снижаться.

Вы стали ездить осторожнее из-за возможных проблем с ремонтом?

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