Миниатюрную пародию на Ferrari с «крыльями чайки» продают всего за 4500 долларов

Заявленный пробег двухместного купе состав­ляет 82 тысячи кило­метров, однако в 2019 году автомобиль пережил комплексную доработку. Ему пере­красили кузов и пере­тянули салон тканью красного и серого цветов, заменили пружины в подвеске, уменьшив дорожный просвет, и установили на 14-дюймовые колёсные диски Volk/Rays.

Трёхцилиндровый турбомотор производства Suzuki тоже подвергся модерни­зации: его оснастили турбо­таймером и доработанным впуском. Нынешняя отдача двигателя не называется, но в заводском варианте агрегат развивал 64 лошадиные силы. Работает мотор со штатной пятиступенчатой механической коробкой.

Кей-кар укомплектован спортивными креслами, кондици­онером и кассетной магнитолой с акустикой Panasonic.