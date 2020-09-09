Кофемашину в стиле мотора Porsche 911 оценили в 12 тысяч долларов

Миниатюрную пародию на Ferrari с «крыльями чайки» продают всего за 4500 долларов

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Дмитрий Елизаров

Аукцион Bring A Trailer выставил на продажу крайне редкий и для США, и для России «спорткар» под названием Autozam AZ-1. Ультра­компактное среднемоторное купе 1992 года выпуска, напоминающее модели Ferrari тех лет, с дверями типа «крыло чайки» оценено в 4500 долларов (340 тысяч рублей).

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  • Заявленный пробег двухместного купе состав­ляет 82 тысячи кило­метров, однако в 2019 году автомобиль пережил комплексную доработку. Ему пере­красили кузов и пере­тянули салон тканью красного и серого цветов, заменили пружины в подвеске, уменьшив дорожный просвет, и установили на 14-дюймовые колёсные диски Volk/Rays.

  • Трёхцилиндровый турбомотор производства Suzuki тоже подвергся модерни­зации: его оснастили турбо­таймером и доработанным впуском. Нынешняя отдача двигателя не называется, но в заводском варианте агрегат развивал 64 лошадиные силы. Работает мотор со штатной пятиступенчатой механической коробкой. 

  • Кей-кар укомплектован спортивными креслами, кондици­онером и кассетной магнитолой с акустикой Panasonic.

  • Бренд Autozam был создан компанией Mazda в 1989 году и просуще­ствовал не более десятка лет. Купе AZ-1 выпускалось с 1992 по 1994 год и было известно в Японии как «суперкар среди кей-каров». Аналогичную модель производила и марка Suzuki — под именем Cara.

Пригодились бы в России такие кей-кары?

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