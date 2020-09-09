Миниатюрную пародию на Ferrari с «крыльями чайки» продают всего за 4500 долларов
Дмитрий Елизаров
Аукцион Bring A Trailer выставил на продажу крайне редкий и для США, и для России «спорткар» под названием Autozam
Заявленный пробег двухместного купе составляет 82 тысячи километров, однако в 2019 году автомобиль пережил комплексную доработку. Ему перекрасили кузов и перетянули салон тканью красного и серого цветов, заменили пружины в подвеске, уменьшив дорожный просвет, и установили на
14-дюймовыеколёсные диски Volk/Rays.
Трёхцилиндровый турбомотор производства Suzuki тоже подвергся модернизации: его оснастили турботаймером и доработанным впуском. Нынешняя отдача двигателя не называется, но в заводском варианте агрегат развивал 64 лошадиные силы. Работает мотор со штатной пятиступенчатой механической коробкой.
Кей-кар укомплектован спортивными креслами, кондиционером и кассетной магнитолой с акустикой Panasonic.
Бренд Autozam был создан компанией Mazda в 1989 году и просуществовал не более десятка лет. Купе
AZ-1выпускалось с 1992 по 1994 год и было известно в Японии как «суперкар среди кей-каров». Аналогичную модель производила и марка Suzuki — под именем Cara.