Как разжечь костёр при помощи автомобиля и кукурузных палочек

АвтоВАЗ остановит производство на два дня

Новости

Андрей Шульдешов

АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.

В группе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована копия внутреннего приказа, согласно которому простой вводится для «оптимизации стоков готовых автомобилей». Сотрудникам, задействованным на сборочных линиях, за эти дни будет выплачено две трети средней заработной платы. При этом простой не коснётся тех, кто работает на производстве запасных частей, а также занят инвентаризацией и «другими неотложными работами».

Как пишет газета «Ведомости», представители АвтоВАЗа, в свою очередь, связывают простой с ежегодной инвентаризацией. Однако ряд дилеров, опрошенных изданием, подтвердили избыток непроданных машин на складах: запас автомобилей превышает объём продаж за два месяца. К тому же автопроизводитель уже сократил квоты для дилеров на ноябрь и декабрь.

  • По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре Lada оставалась самой продаваемой маркой российского рынка: реализовано 31 516 автомобилей, или плюс один процент по сравнению с результатами продаж за сентябрь прошлого года. А по итогам продаж с начала 2019 года доля марки составляет 20,9%.

В какую версию вы верите больше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение