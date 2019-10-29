АвтоВАЗ остановит производство на два дня

АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.

В группе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована копия внутреннего приказа, согласно которому простой вводится для «оптимизации стоков готовых автомобилей». Сотрудникам, задействованным на сборочных линиях, за эти дни будет выплачено две трети средней заработной платы. При этом простой не коснётся тех, кто работает на производстве запасных частей, а также занят инвентаризацией и «другими неотложными работами».

Как пишет газета «Ведомости», представители АвтоВАЗа, в свою очередь, связывают простой с ежегодной инвентаризацией. Однако ряд дилеров, опрошенных изданием, подтвердили избыток непроданных машин на складах: запас автомобилей превышает объём продаж за два месяца. К тому же автопроизводитель уже сократил квоты для дилеров на ноябрь и декабрь.