Один из первых послевоенных немецких седанов Auto Union ушёл с молотка

Несмотря на наличие на радиаторной решётке хорошо известного логотипа с четырьмя кольцами, к марке Audi этот автомобиль отношения не имеет: на тот момент лого принад­лежало концерну Auto Union, в который и входила марка DKW.

Двухдверный DKW F89 стал первой легковой моделью компании, которая появилась на рынке после Второй мировой войны. Произ­водство семейства запустили в 1950 году, а сама модель по большей части основы­валась на довоенных разработках — в том числе на DKW F8. Однако в дизайне кузова этой модели были впервые опробо­ваны кое-какие инноваци­онные решения из области аэродинамики.

Четырёхместная передне­моторная двух­дверка укомп­лектована двух­тактным двух­цилинд­ровым мотором объёмом 684 кубических санти­метра, который развивал на момент разработки модели 23 л.с. В паре с четырёх­ступен­чатой механической коробкой он разгонял DKW F89 до максимальной скорости в 100 км/ч, хотя, как видно на фото, спидометр модели размечен до 120 км/ч.

Продавец утверждает, что перед продажей авто­мобиль прошёл обслужи­вание топливной, тормозной и электро­системы, и един­ственные серьёзные проблемы раритета — это дефекты окраски и потрескав­шиеся уплотнители.