Один из первых послевоенных немецких седанов Auto Union ушёл с молотка
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring A Trailer продан двухдверный седан DKW F89. Торги завершились минувшей ночью, за раритет 1953 года с неизвестным пробегом выложили 16 000 долларов.
Несмотря на наличие на радиаторной решётке хорошо известного логотипа с четырьмя кольцами, к марке Audi этот автомобиль отношения не имеет: на тот момент лого принадлежало концерну Auto Union, в который и входила марка DKW.
Двухдверный DKW F89 стал первой легковой моделью компании, которая появилась на рынке после Второй мировой войны. Производство семейства запустили в 1950 году, а сама модель по большей части основывалась на довоенных разработках — в том числе на DKW F8. Однако в дизайне кузова этой модели были впервые опробованы кое-какие инновационные решения из области аэродинамики.
Четырёхместная переднемоторная двухдверка укомплектована двухтактным двухцилиндровым мотором объёмом 684 кубических сантиметра, который развивал на момент разработки модели 23 л.с. В паре с четырёхступенчатой механической коробкой он разгонял DKW F89 до максимальной скорости в
100 км/ч,хотя, как видно на фото, спидометр модели размечен до 120 км/ч.
Продавец утверждает, что перед продажей автомобиль прошёл обслуживание топливной, тормозной и электросистемы, и единственные серьёзные проблемы раритета — это дефекты окраски и потрескавшиеся уплотнители.
В январе с молотка отправят ещё одну послевоенную двухдверку с тем же логотипом — Auto Union 1000 S и без педали сцепления. Предполагаемая стоимость Coupe Deluxe 1960 года не называется.