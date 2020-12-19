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Один из первых послевоенных немецких седанов Auto Union ушёл с молотка

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring A Trailer продан двухдверный седан DKW F89. Торги завер­шились минувшей ночью, за раритет 1953 года с неизвестным пробегом выложили 16 000 долларов.

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  • Несмотря на наличие на радиаторной решётке хорошо известного логотипа с четырьмя кольцами, к марке Audi этот автомобиль отношения не имеет: на тот момент лого принад­лежало концерну Auto Union, в который и входила марка DKW.

  • Двухдверный DKW F89 стал первой легковой моделью компании, которая появилась на рынке после Второй мировой войны. Произ­водство семейства запустили в 1950 году, а сама модель по большей части основы­валась на довоенных разработках — в том числе на DKW F8. Однако в дизайне кузова этой модели были впервые опробо­ваны кое-какие инноваци­онные решения из области аэродинамики.

  • Четырёхместная передне­моторная двух­дверка укомп­лектована двух­тактным двух­цилинд­ровым мотором объёмом 684 кубических санти­метра, который развивал на момент разработки модели 23 л.с. В паре с четырёх­ступен­чатой механической коробкой он разгонял DKW F89 до максимальной скорости в 100 км/ч, хотя, как видно на фото, спидометр модели размечен до 120 км/ч.

  • Продавец утверждает, что перед продажей авто­мобиль прошёл обслужи­вание топливной, тормозной и электро­системы, и един­ственные серьёзные проблемы раритета — это дефекты окраски и потрескав­шиеся уплотнители.

  • В январе с молотка отправят ещё одну послевоенную двухдверку с тем же логотипом — Auto Union 1000 S и без педали сцепления. Пред­полагаемая стоимость Coupe Deluxe 1960 года не называется.

Как думаете, почему раритет стоит так недорого?

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