На продажу выставят раритетное купе с эмблемой Audi. Но это не Audi

Семейство 1000 компания Auto Union выпускала в период с 1958 по 1965 год, и в него входило сразу несколько типов кузовов — от спорткупе до универсала. Именно эта модификация — 1000 S Coupe Deluxe — позици­ониро­валась в первую очередь как комфортный авто­мобиль для женщин (для мужского пола в семействе была спортивная версия 1000 Sp, оснащавшаяся тем же двигателем).

Купе отличалось оригиналь­ным кузовом без средних стоек. В рекламных брошюрах того времени (на сайте аукциона размещены фото­графии оригинала) писали, что, если опустить все четыре стекла, это позволит наслаждаться хорошей погодой. Подчёрки­вались как удлинённые двери для комфортной посадки, так и травмо­безопасная рулевая колонка, хотя ремнями безопас­ности купе не оснащалось. А ещё производитель уверял, что передний привод куда современнее распро­странённого в то время заднего.

Купе оснащалось четырёх­ступен­чатой механической коробкой со сцепле­нием Saxomat, избав­ляющим от третьей педали: пере­ключе­нием сцепления заведовали актуаторы и серво­приводы, реагиро­вавшие на движение рычага КПП (размещён на рулевой колонке).

Трёхцилиндровый мотор Auto Union 1000 S объёмом 1,0 литр развивал 58 л.с. По офици­альным данным, этого хватало, чтобы разгоняться до 135 км/ч. Пробег именно этого экзем­пляра аукционный дом не называет, но на фото­графиях одометра можно разглядеть цифры 13 724 километра. Неизвестна и предпо­лагаемая стоимость раритета. Вероятнее всего, она выяснится только в ходе торгов, которые стартуют 7 января.

Логотип из четырёх колец, ныне принад­лежащий марке Audi, появился в 1932 году и символи­зировал четыре входящих в концерн Auto Union компании — Audi, DKW, Horch и Wanderer. Обозначе­нием исключи­тельно марки Audi он стал только в 1965-м, после слияния остатков Auto Union и концерна Volkswagen.