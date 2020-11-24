На продажу выставят раритетное купе с эмблемой Audi. Но это не Audi
Дмитрий Елизаров
Двухдверное купе 1000 S, выпущенное компанией Auto Union DKW в 1960 году, выставят на аукцион Mecum в январе. Компактная двухдверка имеет четыре посадочных места, передний привод и двигатель всего на 58 л.с., при этом на решётке радиатора и крышке багажника размещён хорошо известный логотип с четырьмя кольцами.
Семейство 1000 компания Auto Union выпускала в период с 1958 по 1965 год, и в него входило сразу несколько типов кузовов — от спорткупе до универсала. Именно эта модификация — 1000 S Coupe Deluxe — позиционировалась в первую очередь как комфортный автомобиль для женщин (для мужского пола в семействе была спортивная версия 1000 Sp, оснащавшаяся тем же двигателем).
Купе отличалось оригинальным кузовом без средних стоек. В рекламных брошюрах того времени (на сайте аукциона размещены фотографии оригинала) писали, что, если опустить все четыре стекла, это позволит наслаждаться хорошей погодой. Подчёркивались как удлинённые двери для комфортной посадки, так и травмобезопасная рулевая колонка, хотя ремнями безопасности купе не оснащалось. А ещё производитель уверял, что передний привод куда современнее распространённого в то время заднего.
Купе оснащалось четырёхступенчатой механической коробкой со сцеплением Saxomat, избавляющим от третьей педали: переключением сцепления заведовали актуаторы и сервоприводы, реагировавшие на движение рычага КПП (размещён на рулевой колонке).
Трёхцилиндровый мотор Auto Union 1000 S объёмом 1,0 литр развивал 58 л.с. По официальным данным, этого хватало, чтобы разгоняться до
135 км/ч.Пробег именно этого экземпляра аукционный дом не называет, но на фотографиях одометра можно разглядеть цифры 13 724 километра. Неизвестна и предполагаемая стоимость раритета. Вероятнее всего, она выяснится только в ходе торгов, которые стартуют 7 января.
Логотип из четырёх колец, ныне принадлежащий марке Audi, появился в 1932 году и символизировал четыре входящих в концерн Auto Union компании — Audi, DKW, Horch и Wanderer. Обозначением исключительно марки Audi он стал только в
1965-м,после слияния остатков Auto Union и концерна Volkswagen.
В сентябре нынешнего года в Великобритании с аукциона ушёл ещё один редкий Audi — спорткупе Quattro Ur Turbo с правым рулём. Несмотря на неудовлетворительное состояние, трёхдверку продали за 17 205 фунтов (22,9 тысячи долларов), то есть почти вдвое выше первоначально ожидаемой цены.