На каком транспорте россияне отправятся в отпуск в 2021 году и куда: опрос Авто.ру
Дмитрий Савостьянчик
Хорошие новости! Совсем скоро придёт лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Решили узнать, какой вид транспорта россияне предпочитают для путешествия и почему. А заодно выяснили, как далеко они планируют уехать и какие машины, по их мнению, идеально подходят для автопутешествия.
В опросе, который проводился Журналом Авто.ру, приняли участие больше 1,6 тысячи человек. Оказалось, что большинство респондентов собираются поехать на отдых на автомобиле.
Лишь четверть участников опроса намерены отправиться в путешествие не на машине. Вполне ожидаемо, что приоритетный транспорт для таких туристов — самолёт: его выбирает каждый пятый респондент. Отправиться в отпуск на поезде планируют в 4 раза меньше опрошенных.
На велопутешествие нацелены лишь 2 процента россиян. И ещё меньше тех, кто готов добраться до места отдыха на попутном транспорте — автостопом.
Совсем небольшое турне запланировано у 23 процентов респондентов: они отдалятся от дома не дальше чем на тысячу километров. Но большинство опрошенных — 64 процента — намерены преодолеть до 4 тысяч километров! И, скорее всего, многие из них отправятся на юг страны. Путь, например, из Москвы до Ялты — около 1600 километров, а из Екатеринбурга до Сочи — почти 3 тысячи километров.
Проехать ещё больше нацелены не так уж мало респондентов — 11 процентов.
Любовь к поездкам на машине стала решающим фактором в выборе формата путешествия для большинства опрошенных (23 процента).
Увидеть больше достопримечательностей по пути к точке отдыха, не привязываться к месту дислокации и иметь возможность перемещаться между интересными точками планируют суммарно треть респондентов.
За удобство — например, независимость от времени отправления поезда или самолёта, возможность в любой момент остановиться и отдохнуть — проголосовали 21 процент пользователей. Ещё 4 процента автомобилистов предпочитают машину потому, что на ней можно взять с собой побольше вещей (и привезти побольше сувениров!).
Каждый восьмой путешественник выбирает поездку на автомобиле, поскольку так дешевле! Особенно это актуально, если в путешествие собралась целая семья или компания из нескольких человек. И лишь для двух процентов респондентов важна обособленность от незнакомых людей — в том числе и потому, что это снижает риск заражения коронавирусом и другими болезнями.
Залог хорошего автопутешествия — исправное транспортное средство, поэтому почти 86 процентов опрошенных перед поездкой намерены потратить некоторое количество времени и сил на подготовку машины к поездке. Они планируют провести осмотр автомобиля, взять с собой инструменты, необходимые для небольшого ремонта, и запас технических жидкостей, а также проверить наличие и комплектность аптечки, работоспособность компрессора и состояние запасного колеса.
Большинство россиян — почти 70 процентов в сумме — хотели бы отправиться в путешествие на чём-то большом: кроссовере, минивэне или на внедорожнике. Преимущества таких автомобилей — просторный салон и вместительный багажник. Седаны или универсалы в качестве идеального транспорта для путешествия называют втрое реже.
Не очень непопулярным классом оказались и автомобили гран-туризмо, а также машины с открытым верхом — кабриолеты и родстеры: суммарно на них пришлось лишь 7 процентов голосов.
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