На каком транспорте россияне отправятся в отпуск в 2021 году и куда: опрос Авто.ру

Хорошие новости! Совсем скоро придёт лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Решили узнать, какой вид транспорта россияне пред­почитают для путе­шествия и почему. А заодно выяснили, как далеко они планируют уехать и какие машины, по их мнению, идеально подходят для авто­путешествия.

В опросе, который проводился Журналом Авто.ру, приняли участие больше 1,6 тысячи человек. Оказалось, что большин­ство респондентов собираются поехать на отдых на автомобиле.