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На каком транспорте россияне отправятся в отпуск в 2021 году и куда: опрос Авто.ру

Разбор

Дмитрий Савостьянчик

Хорошие новости! Совсем скоро придёт лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Решили узнать, какой вид транспорта россияне пред­почитают для путе­шествия и почему. А заодно выяснили, как далеко они планируют уехать и какие машины, по их мнению, идеально подходят для авто­путешествия.

В опросе, который проводился Журналом Авто.ру, приняли участие больше 1,6 тысячи человек. Оказалось, что большин­ство респондентов собираются поехать на отдых на автомобиле.

Лишь четверть участников опроса намерены отправиться в путе­шествие не на машине. Вполне ожидаемо, что приоритетный транспорт для таких туристов — самолёт: его выбирает каждый пятый респондент. Отправиться в отпуск на поезде планируют в 4 раза меньше опрошенных.

На велопутешествие нацелены лишь 2 процента россиян. И ещё меньше тех, кто готов добраться до места отдыха на попутном транспорте — автостопом.

Совсем небольшое турне запланировано у 23 процентов респондентов: они отдалятся от дома не дальше чем на тысячу кило­метров. Но большин­ство опрошенных — 64 процента — намерены преодолеть до 4 тысяч кило­метров! И, скорее всего, многие из них отправятся на юг страны. Путь, например, из Москвы до Ялты — около 1600 километров, а из Екатерин­бурга до Сочи — почти 3 тысячи километров.

Проехать ещё больше нацелены не так уж мало респондентов — 11 процентов.

Любовь к поездкам на машине стала решающим фактором в выборе формата путе­шествия для большин­ства опрошенных (23 процента).

Увидеть больше достопримечатель­ностей по пути к точке отдыха, не привязы­ваться к месту дислокации и иметь возмож­ность пере­мещаться между интересными точками планируют суммарно треть респондентов.

За удобство — например, независимость от времени отправ­ления поезда или самолёта, возмож­ность в любой момент остановиться и отдохнуть — проголосо­вали 21 процент пользователей. Ещё 4 процента автомо­билистов предпочитают машину потому, что на ней можно взять с собой побольше вещей (и привезти побольше сувениров!).

Каждый восьмой путешественник выбирает поездку на автомобиле, поскольку так дешевле! Особенно это актуально, если в путе­шествие собралась целая семья или компания из нескольких человек. И лишь для двух процентов респондентов важна обособ­ленность от незнакомых людей — в том числе и потому, что это снижает риск заражения корона­вирусом и другими болезнями.

Залог хорошего автопутешествия — исправное транспортное средство, поэтому почти 86 процентов опрошенных перед поездкой намерены потратить некоторое количество времени и сил на подготовку машины к поездке. Они планируют провести осмотр авто­мобиля, взять с собой инструменты, необходимые для неболь­шого ремонта, и запас техниче­ских жидкостей, а также проверить наличие и комплект­ность аптечки, работо­способность компрессора и состояние запасного колеса.

Большинство россиян — почти 70 процентов в сумме — хотели бы отправиться в путе­шествие на чём-то большом: кроссовере, минивэне или на внедорожнике. Преимущества таких авто­мобилей — просторный салон и вместитель­ный багажник. Седаны или универсалы в качестве идеаль­ного транспорта для путе­шествия называют втрое реже.

Не очень непопулярным классом оказались и автомобили гран-туризмо, а также машины с открытым верхом — кабриолеты и родстеры: суммарно на них пришлось лишь 7 процентов голосов.

А если вы только мечтаете об автомобильном путе­шествии и выбираете машину мечты, загляните на Авто.ру. Здесь можно найти, например, отличные кроссоверы и внедорожники — именно их россияне считают самыми подходящими авто­мобилями для дальней поездки.

Был опыт автопутешествий?

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