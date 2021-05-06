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Парковки, штрафы и другие траты тех, кто ездит с прицепом

Разбор

Влад Зенин

Дачи, отпуска, рыбалка — машин с прицепами на дорогах становится всё больше. И перед тем, как выехать на дорогу не просто на своей машине, а в составе небольшого авто­поезда, стоит изучить несколько особен­ностей и пригото­виться к допол­нитель­ным тратам — которые, увы, неизбежны.

Трата номер 1: постановка на учёт

Прицеп официально считается транспортным средством, поэтому требует регистрации в ГИБДД. Процедура не отличается от постановки на учёт автомобиля: записаться на регистрацию через портал Госуслуг, заполнить заявление, предоставить необходимые документы — справку-счёт или договор купли-продажи. Если прицеп новый, то, помимо заявления и договора, понадобится и акт приёма-передачи, который выдаёт дилер.

На новые прицепы производители оформляют электронные паспорта транспортного средства, и в ГИБДД нужные данные соберут само­стоятельно. На прицеп, бывший в употреб­лении, надо предо­ставить бумажный паспорт транс­портного средства — он такой же, как и на авто­мобиль. Госпошлина за регистрацию с получе­нием номерного знака и свидетель­ства о регистрации составляет 2000 рублей. Или 1400 рублей, если оформлять через Госуслуги.

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Трата номер 2: получение специальных прав

Успели испугаться? На самом деле права категории «Е» для езды с прицепом нужны далеко не всем. Если максимальная полная масса прицепа не превышает 750 кг, владельцам легковых авто­мобилей достаточно имеющейся категории «В». И даже если прицеп тяжелее (в этом случае он должен оборудо­ваться тормозами), но его масса не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешённая масса состава не больше 3500 кг, то открывать категорию тоже не нужно. То есть к двухтонной машине можно спокойно цеплять прицеп с максималь­ной массой (сам прицеп плюс груз на нём) до полутора тонн!

Во всех остальных случаях (например, если собираетесь возить прицеп-дачу) придётся открыть категорию «Е». Помимо госпошлины в размере 2000 рублей за изготов­ление прав, готовьте сумму в размере от 15 до 30 тысяч на обучение в автошколе. Экзамен в ГИБДД тоже придётся сдавать, но только практический.

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Трата номер 3: налоги и страховка (их нет, но есть нюанс)

Тут всё гораздо проще. Да, прицеп — это транспортное средство, но не механическое! Двигателя на нём нет, количество лошадиных сил — ноль, поэтому транспортным налогом он не облагается. По той же причине не требуется покупать для прицепа полис ОСАГО. И закон об ОСАГО не преду­сматривает повышающих коэффи­циентов или иного тарифа для машин, который ездят с прицепом, — стоимость страховки не меняется.

Но есть важный нюанс: в полисе на автомобиль существует пункт об использо­вании машины с прицепом, и его можно заранее пометить галочкой при заключении договора. Впрочем, частным владельцам легкового авто­мобиля не обязательно это делать. Даже если прицеп требует отдельной категории в правах! А если страховщики отказывают в выплате, когда ДТП произошло с прицепом и данный пункт не был отмечен в полисе, такой отказ можно легко оспорить в суде.

Зачем тогда он вообще нужен? Этот пункт относится к грузовым автомобилям. Например, если седельный тягач таскает полу­прицепы, то страховая премия рассчиты­вается иначе, нежели для грузовика-самосвала.

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Трата номер 4: оплата парковки

Надо ли платить за парковку прицепа, если стоянка автомобиля уже оплачена? Увы, да. И это логично, потому что прицеп занимает отдельное место. Правда, с точки зрения закона логика другая: прицеп — это само­стоятель­ное транс­портное средство, и правила парковки (по крайней мере, в Москве) не делают для него исключений.

Короче: паркуетесь у тротуара в зоне платной парковки — платите и за машину, и за прицеп. И следите, чтобы прицеп не залез за разметку или на место для инвалида. Санкции будут столь же жёсткими, как и за нарушения автомо­билем, — 3000 или 5000 рублей соответ­ственно (по московским расценкам). А вот заехать на коммер­ческий паркинг можно и без двойной оплаты, если система считывает только один передний номер автопоезда.

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Трата номер 5: платная дорога

На большей части платных дорог наличие прицепа у легкового авто­мобиля не влияет на стоимость проезда. Например, на участке трассы М11 от Москвы до Солнечно­горска, а также на всём протяжении трассы М4 легковушки с прицепом попадают в первую категорию. Нужно только следить за тем, чтобы высота прицепа не превышала 2,6 метра — иначе электроника автоматически запишет автопоезд в более дорогую категорию.

Но такие правила применяются не везде. Например, на трассе М11 от Солнечно­горска до Санкт-Петер­бурга легковушки с прицепом считаются уже по второй категории, которая дороже примерно на 25%. Больше придётся заплатить и на трассе М3. А на питерском ЗСД машины с прицепом сразу относятся уже к недешёвой третьей категории.

Трата номер 6: штрафы

Специфические для прицепа штрафы касаются только езды без открытой категории «Е» в случаях, когда она нужна. И они ощутимо ударят по кошельку: от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство будет задер­жано и отправлено на штрафстоянку.

Кроме того, существует знак 3.7, который запрещает движение с прицепом, но его действие распро­страняется только на грузовые автомобили и тракторы. На легковом автомобиле с прицепом под ним можно смело проезжать. А вот на легковом пикапе, который оформлен как лёгкий грузовик (это, например, Mitsubishi L200 или Volkswagen Amarok), — нельзя. Проезд допуска­ется только в том случае, если владелец автопоезда живёт или работает в зоне действия знака. В противном случае будет выписан штраф 500 рублей.

Попасть на штраф можно и за нарушение порядка регистрации прицепа. Как и в случае с автомобилем, это грозит штрафом в 5000 рублей или даже лишением прав на срок до трёх месяцев.

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Важно! Для машин с прицепами действуют другие ограничения скорости

Для легковушек с прицепом ограничена скорость движения вне населённых пунктов и по авто­магистралям. За городом с ним можно пере­двигаться не быстрее 70 км/ч, а по авто­маги­стралям — не быстрее 90 км/ч. И даже если на магистрали установлено ограничение 130 км/ч, это ничего не меняет — с прицепом можно ехать не быстрее 90 км/ч.

Вот в городе ситуация ещё интереснее. Здесь нет специальных ограничений для прицепов, и, например, в Москве на ТТК с прицепом можно ехать те же 80 км/ч — быстрее, чем за городом. Однако с МКАД всё иначе: формально это городская дорога, но на ней стоит знак «Дорога для автомо­билей», на которой для легковушек действуют те же ограни­чения, что и на авто­магистрали. То есть машина с прицепом может ехать по МКАД не быстрее 90 км/ч.

Всё это касается только легковых автомобилей. Если прицеп буксирует грузовая «Газель» или фургон либо прицеп везёт пикап категории «В», то на эти составы транс­портных средств ограничения не распро­страняются. Они могут двигаться за городом 90 км/ч, а по автомаги­стралям — 110 км/ч. Но при этом не должны занимать левый ряд.

Существуют ли штрафы за такие нарушения в реаль­ности? Да. Оштрафовать могут и сотрудники ГИБДД, и камеры, считыва­ющие задний номер, — центры фиксации прекрасно отличают прицеп от авто­мобиля и знают действующие ограничения.

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Как оформлять аварию с прицепом

Если ДТП произошло по вине водителя автомобиля с прицепом, причём удар произведён самим прицепом, то отвечать будет тот, кто управлял транспортным средством, даже если прицеп ему не принад­лежит (например, арендован). Ущерб оплатит страховая компания водителя. Но оформить ДТП по евро­протоколу в такой ситуации не получится, поскольку пострадало также имущество третьего лица (сам прицеп). Придётся вызывать ГИБДД.

Владелец прицепа не сможет обратиться за выплатой в свою страховую компанию и в том случае, если его прицеп пострадал от действия третьего лица. Ведь прицеп не застрахован по ОСАГО. Поэтому потребуется обращаться в страховую компанию виновника ДТП. 

Если же прицеп принадлежит тому, кто сидел за рулём, то всё гораздо проще. Аварию можно оформить по европротоколу, а выплату получить в своей страховой компании.

Материал по теме: Как оформить ДТП по европротоколу

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