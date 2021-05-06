Парковки, штрафы и другие траты тех, кто ездит с прицепом

Важно! Для машин с прицепами действуют другие ограничения скорости

Для легковушек с прицепом ограничена скорость движения вне населённых пунктов и по авто­магистралям. За городом с ним можно пере­двигаться не быстрее 70 км/ч, а по авто­маги­стралям — не быстрее 90 км/ч. И даже если на магистрали установлено ограничение 130 км/ч, это ничего не меняет — с прицепом можно ехать не быстрее 90 км/ч.

Вот в городе ситуация ещё интереснее. Здесь нет специальных ограничений для прицепов, и, например, в Москве на ТТК с прицепом можно ехать те же 80 км/ч — быстрее, чем за городом. Однако с МКАД всё иначе: формально это городская дорога, но на ней стоит знак «Дорога для автомо­билей», на которой для легковушек действуют те же ограни­чения, что и на авто­магистрали. То есть машина с прицепом может ехать по МКАД не быстрее 90 км/ч.

Всё это касается только легковых автомобилей. Если прицеп буксирует грузовая «Газель» или фургон либо прицеп везёт пикап категории «В», то на эти составы транс­портных средств ограничения не распро­страняются. Они могут двигаться за городом 90 км/ч, а по автомаги­стралям — 110 км/ч. Но при этом не должны занимать левый ряд.

Существуют ли штрафы за такие нарушения в реаль­ности? Да. Оштрафовать могут и сотрудники ГИБДД, и камеры, считыва­ющие задний номер, — центры фиксации прекрасно отличают прицеп от авто­мобиля и знают действующие ограничения.