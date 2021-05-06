Парковки, штрафы и другие траты тех, кто ездит с прицепом
Влад Зенин
Дачи, отпуска, рыбалка — машин с прицепами на дорогах становится всё больше. И перед тем, как выехать на дорогу не просто на своей машине, а в составе небольшого автопоезда, стоит изучить несколько особенностей и приготовиться к дополнительным тратам — которые, увы, неизбежны.
Трата номер 1: постановка на учёт
Прицеп официально считается транспортным средством, поэтому требует регистрации в ГИБДД. Процедура не отличается от постановки на учёт автомобиля: записаться на регистрацию через портал Госуслуг, заполнить заявление, предоставить необходимые документы — справку-счёт или договор купли-продажи. Если прицеп новый, то, помимо заявления и договора, понадобится и акт приёма-передачи, который выдаёт дилер.
На новые прицепы производители оформляют электронные паспорта транспортного средства, и в ГИБДД нужные данные соберут самостоятельно. На прицеп, бывший в употреблении, надо предоставить бумажный паспорт транспортного средства — он такой же, как и на автомобиль. Госпошлина за регистрацию с получением номерного знака и свидетельства о регистрации составляет 2000 рублей. Или 1400 рублей, если оформлять через Госуслуги.
Трата номер 2: получение специальных прав
Успели испугаться? На самом деле права категории «Е» для езды с прицепом нужны далеко не всем. Если максимальная полная масса прицепа не превышает 750 кг, владельцам легковых автомобилей достаточно имеющейся категории «В». И даже если прицеп тяжелее (в этом случае он должен оборудоваться тормозами), но его масса не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешённая масса состава не больше 3500 кг, то открывать категорию тоже не нужно. То есть к двухтонной машине можно спокойно цеплять прицеп с максимальной массой (сам прицеп плюс груз на нём) до полутора тонн!
Во всех остальных случаях (например, если собираетесь возить прицеп-дачу) придётся открыть категорию «Е». Помимо госпошлины в размере 2000 рублей за изготовление прав, готовьте сумму в размере от 15 до 30 тысяч на обучение в автошколе. Экзамен в ГИБДД тоже придётся сдавать, но только практический.
Трата номер 3: налоги и страховка (их нет, но есть нюанс)
Тут всё гораздо проще. Да, прицеп — это транспортное средство, но не механическое! Двигателя на нём нет, количество лошадиных сил — ноль, поэтому транспортным налогом он не облагается. По той же причине не требуется покупать для прицепа полис ОСАГО. И закон об ОСАГО не предусматривает повышающих коэффициентов или иного тарифа для машин, который ездят с прицепом, — стоимость страховки не меняется.
Но есть важный нюанс: в полисе на автомобиль существует пункт об использовании машины с прицепом, и его можно заранее пометить галочкой при заключении договора. Впрочем, частным владельцам легкового автомобиля не обязательно это делать. Даже если прицеп требует отдельной категории в правах! А если страховщики отказывают в выплате, когда ДТП произошло с прицепом и данный пункт не был отмечен в полисе, такой отказ можно легко оспорить в суде.
Зачем тогда он вообще нужен? Этот пункт относится к грузовым автомобилям. Например, если седельный тягач таскает полуприцепы, то страховая премия рассчитывается иначе, нежели для грузовика-самосвала.
Трата номер 4: оплата парковки
Надо ли платить за парковку прицепа, если стоянка автомобиля уже оплачена? Увы, да. И это логично, потому что прицеп занимает отдельное место. Правда, с точки зрения закона логика другая: прицеп — это самостоятельное транспортное средство, и правила парковки (по крайней мере, в Москве) не делают для него исключений.
Короче: паркуетесь у тротуара в зоне платной парковки — платите и за машину, и за прицеп. И следите, чтобы прицеп не залез за разметку или на место для инвалида. Санкции будут столь же жёсткими, как и за нарушения автомобилем, — 3000 или 5000 рублей соответственно (по московским расценкам). А вот заехать на коммерческий паркинг можно и без двойной оплаты, если система считывает только один передний номер автопоезда.
Трата номер 5: платная дорога
На большей части платных дорог наличие прицепа у легкового автомобиля не влияет на стоимость проезда. Например, на участке трассы М11 от Москвы до Солнечногорска, а также на всём протяжении трассы М4 легковушки с прицепом попадают в первую категорию. Нужно только следить за тем, чтобы высота прицепа не превышала 2,6 метра — иначе электроника автоматически запишет автопоезд в более дорогую категорию.
Но такие правила применяются не везде. Например, на трассе М11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга легковушки с прицепом считаются уже по второй категории, которая дороже примерно на 25%. Больше придётся заплатить и на трассе М3. А на питерском ЗСД машины с прицепом сразу относятся уже к недешёвой третьей категории.
Трата номер 6: штрафы
Специфические для прицепа штрафы касаются только езды без открытой категории «Е» в случаях, когда она нужна. И они ощутимо ударят по кошельку: от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство будет задержано и отправлено на штрафстоянку.
Кроме того, существует знак 3.7, который запрещает движение с прицепом, но его действие распространяется только на грузовые автомобили и тракторы. На легковом автомобиле с прицепом под ним можно смело проезжать. А вот на легковом пикапе, который оформлен как лёгкий грузовик (это, например, Mitsubishi L200 или Volkswagen Amarok), — нельзя. Проезд допускается только в том случае, если владелец автопоезда живёт или работает в зоне действия знака. В противном случае будет выписан штраф 500 рублей.
Попасть на штраф можно и за нарушение порядка регистрации прицепа. Как и в случае с автомобилем, это грозит штрафом в 5000 рублей или даже лишением прав на срок до трёх месяцев.
Важно! Для машин с прицепами действуют другие ограничения скорости
Для легковушек с прицепом ограничена скорость движения вне населённых пунктов и по автомагистралям. За городом с ним можно передвигаться не быстрее
Вот в городе ситуация ещё интереснее. Здесь нет специальных ограничений для прицепов, и, например, в Москве на ТТК с прицепом можно ехать те же
Всё это касается только легковых автомобилей. Если прицеп буксирует грузовая «Газель» или фургон либо прицеп везёт пикап категории «В», то на эти составы транспортных средств ограничения не распространяются. Они могут двигаться за городом
Существуют ли штрафы за такие нарушения в реальности? Да. Оштрафовать могут и сотрудники ГИБДД, и камеры, считывающие задний номер, — центры фиксации прекрасно отличают прицеп от автомобиля и знают действующие ограничения.
Как оформлять аварию с прицепом
Если ДТП произошло по вине водителя автомобиля с прицепом, причём удар произведён самим прицепом, то отвечать будет тот, кто управлял транспортным средством, даже если прицеп ему не принадлежит (например, арендован). Ущерб оплатит страховая компания водителя. Но оформить ДТП по европротоколу в такой ситуации не получится, поскольку пострадало также имущество третьего лица (сам прицеп). Придётся вызывать ГИБДД.
Владелец прицепа не сможет обратиться за выплатой в свою страховую компанию и в том случае, если его прицеп пострадал от действия третьего лица. Ведь прицеп не застрахован по ОСАГО. Поэтому потребуется обращаться в страховую компанию виновника ДТП.
Если же прицеп принадлежит тому, кто сидел за рулём, то всё гораздо проще. Аварию можно оформить по европротоколу, а выплату получить в своей страховой компании.