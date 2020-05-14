#читайдома: 7 причин начать смотреть автогонки, когда всё это закончится
Михаил Конончук
«Ой, да она гоночная, всё равно никто не прочитает и не посмотрит». Такие реплики регулярно звучат в нашей редакции, когда встаёт вопрос, рассказывать ли о какой-нибудь интересной машине, предназначенной только для соревнований. Действительно, автоспорт интересует вас меньше, чем бюджетные кроссоверы, объявления о продаже советских капсул времени и новости про Тойоты всех мастей. Но именно сейчас можно всё изменить.
Воспользовавшись карантином, мы решили объяснить, чем же так крут и интересен автоспорт. Гонщики, их команды и зрители сейчас сидят по домам точно так же, как и все мы, и даже при самом оптимистичном сценарии никаких активностей нам не видать раньше июля — и то при пустых трибунах. По крайней мере, именно так выглядят официальные планы
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Причина первая: возможно, это самый разнообразный спорт на планете
Просто задумайтесь! Больше нигде не встретить такого количества принципиально разных дисциплин. Футбол — и в Африке футбол. В шахматы вы всегда играете на доске 8х8 и двигаете коня только по
Гонка здесь может длиться считанные секунды, а может растягиваться на несколько суток и много тысяч километров. По асфальту, песку, льду, снегу, гравию — и даже по отвесным скалам. На хрупких и сверхбыстрых «формулах» с открытыми колёсами, на спортпрототипах, внедорожниках, грузовиках, багги — а ещё на машинах, очень похожих на те, которые вы можете пойти и купить у дилера. Но даже они будут радикально отличаться друг от друга, ведь общего между раллийным и кольцевым автомобилем — по сути только дизайн.
Даже очевидный, казалось бы, принцип «приди к финишу первым» — не догма. Дрифтеры, подобно фигуристам, соревнуются в технике и красоте исполнения, а на джиперских трофи-рейдах нужно фотографироваться, касаясь одной рукой машины, а другой — какого-нибудь дерева в непролазной чаще. Ещё есть ралли третьей категории, где побеждает тот, кто проходит маршрут ближе всего к заданному времени (был слишком быстр — проиграл!), не говоря уже о demolition derby, фестивалях разрушения, где единственная задача... правильно — выжить. Машине, разумеется.
В общем, гонки — это примерно, как если бы футбол, баскетбол, гольф, боулинг, бильярд, теннис и ещё несколько десятков видов спорта кто-то решил объединить под общей вывеской «игры с круглыми предметами». Настолько тут всё разнообразно.
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Причина вторая: это легендарно
Фильмов про автогонки снято, может, и поменьше, чем про баскетбол или хоккей, но это весьма популярная разновидность спортивной драмы. А всё потому, что здесь очень легко сфокусироваться на главных героях — человеке и его машине. Половина дела сделана! Прописываем симметричную пару антагонистов, устраиваем классическое противостояние, добавляем по вкусу романтические и детективные линии — блокбастер готов. А самая прелесть в том, что тут даже придумывать ничего не надо: всё это уже произошло в реальной жизни. И не раз.
Голливудскую «Гонку» (The Rush) вы наверняка помните: фильм мощно прогремел по кинотеатрам, собрав и кассу, и позитивную критику. Так вот, история борьбы Ники Лауды и Джеймса Ханта там рассказана практически без искажений — не документалка, но объём вмешательств ровно такой, какой требовался для адаптации.
Исключение? О, нет. Прошлогодний «Форд против Феррари» тоже вполне достоверно воспроизводит реальные события, и успех этого фильма даёт надежду, что жанр гоночного байопика дальше будет набирать обороты. Сенна и Прост, Феттель и Уэббер, Шумахер и Хаккинен, Мэнселл и Пике — в одной лишь
И ведь это только начало! Просто необходимо снять драму (без хэппи-энда) о том, как Toyota много лет гналась за победой в
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Причина третья: в машинах сидят настоящие атлеты
Со стороны работа гонщика практически незаметна, потому что видим мы всё-таки только то, как автомобили несутся по трассе. Казалось бы, чего сложного: жми педали, крути руль, делай это лучше и точнее прочих — и забирай награду. Но в высших эшелонах автоспорта необходима подготовка, сравнимая разве что с той, которую получают космонавты и военные лётчики.
Вот лишь пара занимательных цифр. За одну гонку пилот Формулы-1 теряет до четырёх килограммов массы, а на торможении и в поворотах действующие на него перегрузки зачастую превышают 5g. И пусть тело гонщика намертво пристёгнуто к автомобилю, голова вместо обычного веса примерно в пять килограммов оказывается тяжелее, чем баклажка с водой для кулера. И эта «баклажка» болтается во все стороны ежесекундно, каким-то образом ещё умудряясь соображать, куда ехать. Представляете, какая для этого нужна силища в мышцах шеи? Сидящие на карантине гонщики уже жалуются: нагрузку, которую дают реальные машины, не скомпенсировать никакими тренировками, и есть риск, что отложенный старт сезона выдержат не все.
Но и без этого требования к «физухе» очень серьёзные: профессиональные пилоты тренируются по несколько часов в день по специально разработанным программам, находятся в постоянном контакте с физиотерапевтами, диетологами и даже спортивными психологами. Иначе не выжить, и в каждой дисциплине причины свои.
Температура в кокпитах машин с закрытыми кузовами — например, DTM — зачастую превышает 50 градусов. Ударные нагрузки в ралли-рейдах просто разрушают тело, приводя даже к компрессионным переломам позвоночника: в истории команды «КамАЗ-Мастер», год за годом громящей «Дакар», немало побед, добытых такой ценой. Михаил Алёшин, первый русский в американской серии Indycar, может многое рассказать о том, во что превращаются руки после двухчасовой гонки по ухабистой трассе на машине без усилителя руля. Ну и заодно почитайте наше интервью с Романом Русиновым о том, как проехать 24-часовую гонку и не сойти с ума.
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Причина четвёртая: там есть, за кого поболеть
Раз уж мы затронули тему наших команд и пилотов, давайте вспомним того же Русинова и Сергея Злобина в первой половине двухтысячных: сенсация, русские за рулём Формулы-1! Пусть это просто неофициальные тесты, пусть даже за команды-аутсайдеры, но сам факт! А в Формуле-3000, например, катался Виктор Маслов — без успехов, зато свой, ещё и в цветах «Лукойла»… Сейчас всё это, конечно, выглядит просто наивно. Но как раз потому, что за последние 10 лет российский автоспорт сделал себе имя на мировой арене.
Гордиться теперь можно не только грозными пустынными «КамАЗами»: наши гоняются практически везде и делают это успешно. Виталий Петров пробил дорогу в Формулу-1 и добыл первый подиум, ещё два привёз Даниил Квят — и хоть его карьера пока складывается непросто, можно смело сказать, что у 26-летнего уфимца всё впереди.
Очень не повезло Сергею Сироткину, который провёл всего год в составе некогда великой, но покатившейся на дно Williams, — надежд на возвращение почти нет, но сам Серёжа объективно молодец. Наконец, есть Роберт Шварцман — чемпион
А дальше можно просто перечислять регалии. Михаил Алёшин выиграл Формулу Renault 3.5 именно в ту эпоху, когда она считалась последней ступенькой перед Формулой-1. Роман Русинов — чемпион мира по гонкам на выносливость. Российская команда SMP Racing заняла третье место в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана», уступив только заводским Тойотам. Алексей Лукьянюк — чемпион Европы по ралли. Тимур Тимерзянов — обладатель Кубка мира по ралли-кроссу. Совсем молодой Николай Грязин недавно начал успешно выступать в WRC2 — младшем дивизионе раллийного Чемпионата мира. А Георгий Чивчян второй год подряд кошмарит лучших дрифтеров планеты, в том числе легендарных японцев, придумавших сам этот спорт.
Расскажи кому такое 10 лет назад — подняли бы на смех. А сейчас любой россиянин может выбрать себе серию по вкусу, и там почти наверняка можно будет поболеть за наших.
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Причина пятая: без гонок обычные машины были бы другими
Недавно мы рассказывали, как было изобретено зеркало заднего вида — благодарить за него стоит Рэя Хэрроуна, решившего для гонки Indy 500 облегчить свою машину путём замены штурмана на маленькую стекляшку. И это только один из множества примеров, как чисто спортивные изобретения со временем превращались в обыденность.
Мотор с двумя распределительными валами сегодня можно найти даже под капотом УАЗа, но впервые появился он в 1912 году на гоночном Peugeot, с ходу выигравшем Гран-при Франции. Дисковые тормоза доказали эффективность и начали стремительно распространяться по миру после того, как оснащённый такими механизмами Jaguar
Или вот, например, турбонаддув. Он был инженерной причудой из мира авиации — игрушкой, делавшей редкие дорожные машины скорее взбалмошными, чем стремительными. А потом появились тысячесильные Porsche для серии
Да что мы всё о мелочах! Без гонок не появился бы целый пласт истории под названием «STI против Evolution». Не возникла бы культура масл-каров, выросших из дрэг-рейсинга и ранних шагов NASCAR. Не существовало бы Ferrari, а следовательно, и Lamborghini — а какая, спрашивается, история спортивных автомобилей без этих двух марок? Какая вообще автомобильная история без этого вечного стремления придумать что-то, что позволит опередить соперников? И какой, вместе с тем, автоспорт без армий преданных болельщиков? Получается, каждый из нас немного влияет на мир, в котором мы живём.
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Причина шестая: это завораживающе опасно
На каждом, абсолютно каждом билете на гонки пишут: автоспорт может быть опасен. За сто с лишним лет человечество проделало огромную работу над тем, чтобы защитить пилотов и зрителей, но стопроцентной гарантии не будет никогда. Причём многие гонщики убеждены, что это и не требуется! Мол, так можно навредить самой сути того, чему они посвящают жизнь, — ведь на постоянном риске работает тот самый генератор адреналина, который привлекает и спортсменов, и публику.
Как ни печально, автоспорт до сих пор забирает жизни каждый год, но страшно даже представить, что было бы без титанического прогресса в области безопасности. И это подводит нас к ещё одной простой мысли, которой не нужно стесняться: да, мы смотрим гонки ещё и
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Причина седьмая: сейчас автоспортом заняться может каждый
Речь не о картинге и дальнейшем профессиональном пути — это, во-первых, не сейчас, а после карантина. И по-прежнему очень дорого. Но виртуальные симуляторы уже достигли той степени достоверности, когда их больше нельзя называть просто компьютерными игрушками. Конечно, всё ещё можно запустить Need For Speed и просто кататься — только зачем, если есть Gran Turismo, RFactor, Dirt Rally, Assetto Corsa, RaceRoom, iRacing и другие?
Физика поведения машин там уже действительно близка к реальной жизни, а приставка или компьютер в комплекте с нормальным рулём обойдутся во вполне адекватную сумму. И если задуматься, то это чуть ли не единственный вид спорта, в котором, сидя перед экраном, вам нужно делать те же действия, что и в жизни. Работа с педалями и рулём, конечно, не совсем идентична реальной — но попробуйте научиться играть в футбол по FIFA! А примеры перехода симрейсеров в настоящие гонки уже есть, причём они вовсе не единичны и весьма успешны.
Ну, а самое любопытное — это обратный процесс: сидящие на самоизоляции профессиональные пилоты стекаются в виртуальные турниры, и это действительно интересно смотреть! Серия Indycar держит в постоянном напряжении, в электрической
А чтобы понять, что всё действительно всерьёз, посмотрите нарезку виртуального Гран-при Бразилии. Сидящие по домам Шарль Леклер на Ferrari и Алекс Элбон на Red Bull устроили настолько эпичное сражение, что его впору записывать в