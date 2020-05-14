читайдома: 7 причин начать смотреть автогонки, когда всё это закончится

Гонка здесь может длиться считанные секунды, а может растяги­ваться на несколько суток и много тысяч километров. По асфальту, песку, льду, снегу, гравию — и даже по отвесным скалам. На хрупких и сверх­быстрых «формулах» с открытыми колёсами, на спорт­прототипах, внедорожниках, грузовиках, багги — а ещё на машинах, очень похожих на те, которые вы можете пойти и купить у дилера. Но даже они будут радикально отличаться друг от друга, ведь общего между раллийным и кольцевым автомобилем — по сути только дизайн.

Даже очевидный, казалось бы, принцип «приди к финишу первым» — не догма. Дрифтеры, подобно фигуристам, соревну­ются в технике и красоте исполнения, а на джиперских трофи-рейдах нужно фото­графироваться, касаясь одной рукой машины, а другой — какого-нибудь дерева в непролазной чаще. Ещё есть ралли третьей категории, где побеждает тот, кто проходит маршрут ближе всего к заданному времени (был слишком быстр — проиграл!), не говоря уже о demolition derby, фестивалях разрушения, где един­ственная задача... правильно — выжить. Машине, разумеется.