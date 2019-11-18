В России создадут приложение для оценки состояния двигателя по звуку
Николай Андреев
НП «ГЛОНАСС» разрабатывает мобильное приложение, которое сможет проверить состояние мотора автомобиля по его звуку. Об этом агентству «ТАСС» рассказал пресс-секретарь некоммерческого партнёрства Ярослав Федосеев.
По его словам, новый сервис станет автомобильным аналогом приложения Shazam, которое распознаёт песни и их исполнителей. «Автошазам» (именно так создатели называют программу) с помощью искусственного интеллекта сможет определять возраст автомобиля и его пробег по звуку двигателя.
Предполагается, что с помощью приложения пользователь должен будет записать звук мотора, после чего эти данные отправятся на обработку. Дополнительно в социальных сетях, мессенджерах и базах запустится поиск информации об автомобиле по номеру телефона владельца. На основе полученных данных система покажет результат проверки и, при необходимости, рекомендует или сразу запишет машину на ремонт.
Создатели планируют выпустить мобильное приложение по проверке двигателя на звук в 2021 году. Они обещают, что данные о звучании моторов будут достоверными благодаря модерации автопроизводителей. Пока неизвестно, будет ли сервис платным.