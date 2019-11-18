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В России создадут приложение для оценки состояния двигателя по звуку

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Николай Андреев

НП «ГЛОНАСС» разрабатывает мобильное приложение, которое сможет проверить состояние мотора автомобиля по его звуку. Об этом агентству «ТАСС» рассказал пресс-секретарь некоммерческого партнёрства Ярослав Федосеев.

  • По его словам, новый сервис станет автомобильным аналогом приложения Shazam, которое распознаёт песни и их исполнителей. «Автошазам» (именно так создатели называют программу) с помощью искусственного интеллекта сможет определять возраст автомобиля и его пробег по звуку двигателя.

  • Предполагается, что с помощью приложения пользователь должен будет записать звук мотора, после чего эти данные отправятся на обработку. Дополнительно в социальных сетях, мессенджерах и базах запустится поиск информации об автомобиле по номеру телефона владельца. На основе полученных данных система покажет результат проверки и, при необходимости, рекомендует или сразу запишет машину на ремонт.

  • Создатели планируют выпустить мобильное приложение по проверке двигателя на звук в 2021 году. Они обещают, что данные о звучании моторов будут достоверными благодаря модерации автопроизводителей. Пока неизвестно, будет ли сервис платным.

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