В России создадут приложение для оценки состояния двигателя по звуку

НП «ГЛОНАСС» разрабатывает мобильное приложение, которое сможет проверить состояние мотора автомобиля по его звуку. Об этом агентству «ТАСС» рассказал пресс-секретарь некоммерческого партнёрства Ярослав Федосеев.

По его словам, новый сервис станет автомобильным аналогом приложения Shazam, которое распознаёт песни и их исполнителей. «Автошазам» (именно так создатели называют программу) с помощью искусственного интеллекта сможет определять возраст автомобиля и его пробег по звуку двигателя.

Предполагается, что с помощью приложения пользователь должен будет записать звук мотора, после чего эти данные отправятся на обработку. Дополнительно в социальных сетях, мессенджерах и базах запустится поиск информации об автомобиле по номеру телефона владельца. На основе полученных данных система покажет результат проверки и, при необходимости, рекомендует или сразу запишет машину на ремонт.