Названы самые нужные опции в машине и лучшие комплектации

В среднем покупку автомобиля в базовой комплектации рассматри­вают только 8% участников исследо­вания. Топовую собираются купить 30%, а вот средняя стала выбором сразу 62% опрошенных. Впрочем, примерно столько же покупателей премиального сегмента ориентиру­ются как раз на максимальный уровень оснащения.

Чуть более половины респондентов предпочтут авто­мобиль классом выше, но хуже оснащённый, машине в насыщенной комплектации, но более низкого класса.

Покупателей, готовых ожидать автомобиль в нужной комплектации вместо покупки из наличия, оказалось ещё больше — 75%. Около 70% опрошенных заявили, что не планируют пользо­ваться услугами дилерских центров при установке дополни­тельного оборудо­вания. Тем не менее, если речь идёт об автомобиле дороже 2,5 млн рублей, доля тех, кто поставит «допы» сразу у дилера, вырастает до 41%.