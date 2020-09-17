Надёжность и цвет: озвучены самые важные для россиян факторы при выборе автомобиля

На надёжность автомобиля при покупке обращают внимание 58% респондентов: этот параметр в качестве самого важного упоминался в 3,6 раза чаще удобства салона, которое опрошенные поставили на второе место (16%).

Дизайн кузова имеет большую значимость для 10% покупателей, имидж бренда учитывают 5% опрошенных, а последней в списке критериев с резуль­татом в 3% оказалась отделка интерьера.