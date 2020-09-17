Надёжность и цвет: озвучены самые важные для россиян факторы при выборе автомобиля
Дмитрий Елизаров
Главным параметром, на который чаще всего обращают внимание при покупке нового автомобиля, стала его надёжность, показало исследование Авто.ру. А цвет кузова оказался втрое важнее возможной скидки.
На надёжность автомобиля при покупке обращают внимание 58% респондентов: этот параметр в качестве самого важного упоминался в 3,6 раза чаще удобства салона, которое опрошенные поставили на второе место (16%).
Дизайн кузова имеет большую значимость для 10% покупателей, имидж бренда учитывают 5% опрошенных, а последней в списке критериев с результатом в 3% оказалась отделка интерьера.
Бороться за любимый цвет кузова готовы сразу 55% участников исследования — они не собираются рассматривать никакой другой вариант, кроме заранее определённого. Выбирать из наличия согласны лишь 28% респондентов, а ещё 17% пойдут на любой вариант, если им дадут ощутимую скидку.
Самой желанной скидкой, которую россияне хотели бы получить при сдаче автомобиля в трейд-ин, назвали дисконт в 200 тысяч рублей.