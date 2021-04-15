Подкаст «Скоро будет»: как мы будем жить с беспилотниками?

Какими будут правила дорожного движения, когда улицы мегаполисов заполонят машины, не нуждающиеся в человеке? Готовы ли вообще люди к автономным машинам и насколько это рационально: забрать руль и педали у человека, чтобы передать их искус­ственному интеллекту?

Всё это ведущий подкаста Андрей Коняев обсуждает с руково­дителем лаборатории автономных транспортных систем Иннополиса Салимжаном Гафуровым и Филиппом Концаренко, журналистом, автором телеграм-канала о беспилотниках «Уже написали». Надевайте наушники, устраивайтесь поудобнее и подключайтесь к дискуссии.

Благодарим компанию Porsche Russia за поддержку подкаста и рубрики «Будущее», а также за то, что прямо сейчас старается сделать авто­мобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.

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