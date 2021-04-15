Подкаст «Скоро будет»: как жить и как ездить в городах будущего

Подкаст «Скоро будет»: как мы будем жить с беспилотниками?

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Александр Мирошкин

В свежем выпуске подкаста «Скоро будет» речь пойдёт об одном из самых волнительных и не до конца понятном варианте транспорта будущего — о беспилотниках!

Какими будут правила дорожного движения, когда улицы мегаполисов заполонят машины, не нуждающиеся в человеке? Готовы ли вообще люди к автономным машинам и насколько это рационально: забрать руль и педали у человека, чтобы передать их искус­ственному интеллекту?

Всё это ведущий подкаста Андрей Коняев обсуждает с руково­дителем лаборатории автономных транспортных систем Иннополиса Салимжаном Гафуровым и Филиппом Концаренко, журналистом, автором телеграм-канала о беспилотниках «Уже написали». Надевайте наушники, устраивайтесь поудобнее и подключайтесь к дискуссии.

Благодарим компанию Porsche Russia за поддержку подкаста и рубрики «Будущее», а также за то, что прямо сейчас старается сделать авто­мобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.

Слушать подкаст «Скоро будет» можно и других платформах:

Готовы ли вы пересесть на беспилотник?

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