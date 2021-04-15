Подкаст «Скоро будет»: как мы будем жить с беспилотниками?
Александр Мирошкин
В свежем выпуске подкаста «Скоро будет» речь пойдёт об одном из самых волнительных и не до конца понятном варианте транспорта будущего — о беспилотниках!
Какими будут правила дорожного движения, когда улицы мегаполисов заполонят машины, не нуждающиеся в человеке? Готовы ли вообще люди к автономным машинам и насколько это рационально: забрать руль и педали у человека, чтобы передать их искусственному интеллекту?
Всё это ведущий подкаста Андрей Коняев обсуждает с руководителем лаборатории автономных транспортных систем Иннополиса Салимжаном Гафуровым и Филиппом Концаренко, журналистом, автором телеграм-канала о беспилотниках «Уже написали». Надевайте наушники, устраивайтесь поудобнее и подключайтесь к дискуссии.
Благодарим компанию Porsche Russia за поддержку подкаста и рубрики «Будущее», а также за то, что прямо сейчас старается сделать автомобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.