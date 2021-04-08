Подкаст «Скоро будет»: как жить и как ездить в городах будущего

В первом выпуске подкаста его ведущий Андрей Коняев говорит про будущее мегаполисов. Уже сейчас большие города — это не просто место для жизни и работы. Это сложные организмы с развитой инфра­структурой общественного и личного транс­порта. И кажется, тенденция такова, что экосистемы больших городов будут становиться ещё сложнее и технологичнее.

Но как в эту систему встроятся люди и автомобили? Как они будут пере­двигаться? Куда направлен вектор развития обще­ственного и личного транспорта? Что ждёт вело­транспорт и сферу обще­ственного питания — ведь во время пандемии её благо­состояние напрямую зависело от курьеров на велосипедах!

Обо всём этом Андрей Коняев поговорил с директором центра исследо­ваний транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константином Трофименко, а также с урбанистом и блогером Аркадием Гершманом. Надевайте наушники и при­соединяйтесь к дискуссии!

А ещё мы благодарим компанию Porsche Russia, которая не только помогла запустить этот подкаст и поддерживает рубрику «Будущее», но и уже придумала способ, как сделать наше с вами автомобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.

Слушать подкаст «Скоро будет» можно и других платформах: