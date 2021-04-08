Подкаст «Скоро будет»: как жить и как ездить в городах будущего

Подкасты

Александр Мирошкин

Теперь на Авто.ру можно не только смотреть и читать про автомобили, но и слушать! Наш первый подкаст называется «Скоро будет». Он посвящён транспорту будущего и среде его обитания и станет частью рубрики «Будущее», в которой мы рассказываем о развитии личного и общественного транспорта, об электрокарах и беспилотном транспорте.

В первом выпуске подкаста его ведущий Андрей Коняев говорит про будущее мегаполисов. Уже сейчас большие города — это не просто место для жизни и работы. Это сложные организмы с развитой инфра­структурой общественного и личного транс­порта. И кажется, тенденция такова, что экосистемы больших городов будут становиться ещё сложнее и технологичнее.

Но как в эту систему встроятся люди и автомобили? Как они будут пере­двигаться? Куда направлен вектор развития обще­ственного и личного транспорта? Что ждёт вело­транспорт и сферу обще­ственного питания — ведь во время пандемии её благо­состояние напрямую зависело от курьеров на велосипедах!

Обо всём этом Андрей Коняев поговорил с директором центра исследо­ваний транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константином Трофименко, а также с урбанистом и блогером Аркадием Гершманом. Надевайте наушники и при­соединяйтесь к дискуссии!

А ещё мы благодарим компанию Porsche Russia, которая не только помогла запустить этот подкаст и поддерживает рубрику «Будущее», но и уже придумала способ, как сделать наше с вами автомобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.

Слушать подкаст «Скоро будет» можно и других платформах:

Вы готовы доверить управление автомобилем искусственному интеллекту? 

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение