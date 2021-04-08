Подкаст «Скоро будет»: как жить и как ездить в городах будущего
Александр Мирошкин
Теперь на Авто.ру можно не только смотреть и читать про автомобили, но и слушать! Наш первый подкаст называется «Скоро будет». Он посвящён транспорту будущего и среде его обитания и станет частью рубрики «Будущее», в которой мы рассказываем о развитии личного и общественного транспорта, об электрокарах и беспилотном транспорте.
В первом выпуске подкаста его ведущий Андрей Коняев говорит про будущее мегаполисов. Уже сейчас большие города — это не просто место для жизни и работы. Это сложные организмы с развитой инфраструктурой общественного и личного транспорта. И кажется, тенденция такова, что экосистемы больших городов будут становиться ещё сложнее и технологичнее.
Но как в эту систему встроятся люди и автомобили? Как они будут передвигаться? Куда направлен вектор развития общественного и личного транспорта? Что ждёт велотранспорт и сферу общественного питания — ведь во время пандемии её благосостояние напрямую зависело от курьеров на велосипедах!
Обо всём этом Андрей Коняев поговорил с директором центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константином Трофименко, а также с урбанистом и блогером Аркадием Гершманом. Надевайте наушники и присоединяйтесь к дискуссии!
А ещё мы благодарим компанию Porsche Russia, которая не только помогла запустить этот подкаст и поддерживает рубрику «Будущее», но и уже придумала способ, как сделать наше с вами автомобильное будущее ещё более захватывающим и динамичным.
Слушать подкаст «Скоро будет» можно и других платформах:
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