10 необычных Mitsubishi Pajero, которые можно купить на Авто.ру

Для разогрева начнём с Паджеро, который не атакует вас лебёдками, шноркелями, люстрами и шинами с протектором, способным проминать асфальт. Самая примеча­тель­ная часть этого внедорож­ника — аэро­графия на большей части кузовных элементов. «Моветон!» — скажете вы. Зато красиво.

А ещё перед вами Pajero четвёртого поколения в топовой комп­лектации Ultimate. Внедорожник доукомп­лектован автономным отопителем, а также парой мониторов в подголов­никах. Но главное — цена: 1,27 миллиона рублей. Учитывая достойное состояние и работу художника — цена вполне оправданная.