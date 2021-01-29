10 необычных Mitsubishi Pajero, которые можно купить на Авто.ру
Алексей Олефиренко
В нынешнем году Mitsubishi Pajero исполняется 40 лет. За это время модель успела сменить четыре поколения, обзавестись без малого десятком вариаций и миллионами фанатов по всему миру. Если хотите прикоснуться к этой легенде, на Авто.ру есть почти две тысячи предложений с Pajero всех версий и возрастов. Ну а если требуется что-то совсем необычное, то вы заглянули по адресу.
Pajero IV
Для разогрева начнём с Паджеро, который не атакует вас лебёдками, шноркелями, люстрами и шинами с протектором, способным проминать асфальт. Самая примечательная часть этого внедорожника — аэрография на большей части кузовных элементов. «Моветон!» — скажете вы. Зато красиво.
А ещё перед вами Pajero четвёртого поколения в топовой комплектации Ultimate. Внедорожник доукомплектован автономным отопителем, а также парой мониторов в подголовниках. Но главное — цена: 1,27 миллиона рублей. Учитывая достойное состояние и работу художника — цена вполне оправданная.
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Pajero IV
Ощутимо дороже обойдётся эта машина, выпущенная в 2012 году. И причина кроется не только в малом пробеге (80 тысяч километров за 10 лет: считай, только обкатку прошёл), а в масштабе модификаций, из-за которых на суше, кажется, не осталось мест, куда бы не смог добраться этот внедорожник.
Матовая защитная краска, лифтованная подвеска, увеличивающая дорожный просвет на четыре сантиметра, силовой передний бампер с лебёдкой, дополнительной светотехникой и компрессором подкачки за ним — это далеко не полный список того, что появилось в этом Паджеро. Сейчас, по словам владельца, машина простаивает без дела. И это вообще не дело!
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Pajero Sport I
Хотя линейка Pajero Sport не совсем тот-самый-Pajero (технически Sport — это пикап L200 с пятидверным кузовом), не упомянуть хотя бы одного «спортсмена» мы не могли. Тем более, когда есть такой экземпляр.
За 1,08 миллиона рублей потенциальный покупатель получает настоящий танк, у которого нет разве что гусениц и башни. Перечень модификаций машины насчитывает 17 пунктов! И, кажется, продавец ещё не все вспомнил. Короче говоря, выглядит автомобиль так, словно он подготовлен не для внедорожных вылазок, а для решения локальных военных конфликтов.
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Pajero III
Но Паджеро — это не всегда про непроходимый офф-роуд. И этот экземпляр с аэродинамическим обвесом, 17-дюймовыми дисками, зажатой подвеской и примочками от Ralliart явно не заинтересован в диагональных вывешиваниях.
Этот злющий карапуз стоит примерно столько, сколько новая Niva Travel. Пожалуй, единственный недостаток данного экземпляра — руль с правой стороны. Но, во-первых, для многих это вообще не недостаток. Во-вторых, ну должен в машине быть хоть какой-то изъян, да?
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Pajero Junior Flying Pug
Любители эпатажа имеются? Проходите, пожалуйста, к этому Pajero Junior. Сложно поверить, но такую внешность автомобиль получил на заводе: компания Mitsubishi Motors рассчитывала, что стилизованная под ретро модификация Flying Pug («Летающий мопс») урвёт часть рынка у машин Mitsuoka. Но ожидания с реальностью немного не совпали: причудливый внедорожник продавался из рук вон плохо, что вынудило Mitsubishi сократить тираж с изначально запланированных 1000 экземпляров до 149.
Зато сейчас малочисленность Flying Pug играет ему на руку. Автомобиль быстро обрёл статус коллекционного и стоит теперь в среднем в 5–8 раз дороже, чем обычные Pajero Junior. Так что, когда перейдёте смотреть объявление, не удивляйтесь
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Pajero III
Ну и чтобы два раза не вставать, ловите ещё один крайне экстравагантный Паджеро. Только пятидверный и в не очень заводском исполнении.
К сожалению, продавец несколько поскупился на технические детали, но чтобы заметить главные особенности автомобиля, подъёмник и подборщик вам не пригодятся. Помимо чумового обвеса, автомобиль получил неприличного размера шины, которые смотрелись бы уместно даже на транспортном самолёте. Салон тоже без внимания не оставили, хотя он шокирует чуть меньше, чем экстерьер.
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Pajero Mini II
Раз уж мы упомянули Pajero Sport и компактный Pajero Junior, было бы неправильно оставить без внимания Pajero Mini — кей-кар Mitsubishi, стилизованный под настоящий внедорожник. Поскольку эта модель предназначалась для внутреннего рынка Японии, в продаже их не так уж много. Тем не менее даже тут нашлось кое-что интересное.
И обвесом с дисками дело не ограничилось. Тут — усиленные тормоза и подвеска, дополнительная шумоизоляция, а также переработанный салон, где нашлось место новой аудиосистеме, паре ковшей Recaro и рулю от Lancer Evolution. Искали Паджеро, который можно припарковать на лестничной клетке? Вот же он!
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Pajero Evolution
Кстати, об Evolution. Чтобы омологировать Pajero для дакаровского класса Т2, в период с 1997 по 1999 год компания Mitsubishi выпустила около 2500 «заряженных» Pajero Evolution, отличавшихся короткой колёсной базой, расширенными колеями, многорычажной подвеской спереди и сзади, а также 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил. Несколько таких машин попали и в Россию.
И сейчас на Авто.ру можно купить Pajero Evolution на любой вкус: тюнингованный, почти стоковый, для дальних вылазок… Но в наш список мы включим самый «злой» экземпляр. Он заточен под участие в ралли-рейдах, снабжён каркасом безопасности и дополнительным топливным баком, а его внешний вид напоминает о тех славных деньках, когда команда Mitsubishi была несокрушимой силой в марафоне Дакар. Даже если вы не любите ралли-рейды, это отличный экземпляр в коллекцию по очень привлекательной цене.
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Pajero I
Глядя на эту машину сразу хочется достать топор, перерубить бревно, которое мешает вам продраться к самой коварной топи в регионе, и проехать с такой лёгкостью, будто её там никогда и не было.
Этот старичок оснащён простеньким, но крепким карбюраторным двигателем L28 от Nissan Patrol, лифтованной подвеской, камуфляжным окрасом кузова и другими прибамбасами, от которых у любого городского автомобилиста вывалятся глаза. За машину просят 1,2 миллиона рублей. И, кажется, это тот случай, когда возраст не имеет никакого значения.
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Pajero II
Ну и на десерт – Pajero, в котором Pajero смогут сразу узнать только самые отъявленные фанаты Pajero. На этой машине можно ездить по городу, только если он ушёл под воду лет 100 назад. Шаклы для крепления троса к этой машине прикручены по умолчанию, салон защищён трубчатым каркасом, ну а над запаской установлен не комплект для снятия колёса, а цепная пила. Эта машина буквально создана не для того, чтобы ездить, а чтобы выезжать.