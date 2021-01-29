10 самых популярных новых премиальных автомобилей 2020 года

10 необычных Mitsubishi Pajero, которые можно купить на Авто.ру

Подборки

Алексей Олефиренко

В нынешнем году Mitsubishi Pajero исполняется 40 лет. За это время модель успела сменить четыре поколения, обзавестись без малого десятком вариаций и миллионами фанатов по всему миру. Если хотите прикоснуться к этой легенде, на Авто.ру есть почти две тысячи предложений с Pajero всех версий и возрастов. Ну а если требуется что-то совсем необычное, то вы заглянули по адресу.

Pajero IV

1/9

Для разогрева начнём с Паджеро, который не атакует вас лебёдками, шноркелями, люстрами и шинами с протектором, способным проминать асфальт. Самая примеча­тель­ная часть этого внедорож­ника — аэро­графия на большей части кузовных элементов. «Моветон!» — скажете вы. Зато красиво.

А ещё перед вами Pajero четвёртого поколения в топовой комп­лектации Ultimate. Внедорожник доукомп­лектован автономным отопителем, а также парой мониторов в подголов­никах. Но главное — цена: 1,27 миллиона рублей. Учитывая достойное состояние и работу художника — цена вполне оправданная.

Посмотреть объявление

Pajero IV

1/9

Ощутимо дороже обойдётся эта машина, выпущенная в 2012 году. И причина кроется не только в малом пробеге (80 тысяч километров за 10 лет: считай, только обкатку прошёл), а в масштабе моди­фикаций, из-за которых на суше, кажется, не осталось мест, куда бы не смог добраться этот внедорожник.

Матовая защитная краска, лифтованная подвеска, увеличи­вающая дорожный просвет на четыре санти­метра, силовой передний бампер с лебёдкой, допол­нительной свето­техникой и компрес­сором подкачки за ним — это далеко не полный список того, что появилось в этом Паджеро. Сейчас, по словам владельца, машина простаивает без дела. И это вообще не дело!

Посмотреть объявление

Pajero Sport I

1/8

Хотя линейка Pajero Sport не совсем тот-самый-Pajero (технически Sport — это пикап L200 с пятидверным кузовом), не упомянуть хотя бы одного «спортс­мена» мы не могли. Тем более, когда есть такой экземпляр.

За 1,08 миллиона рублей потенциальный покупатель получает настоящий танк, у которого нет разве что гусениц и башни. Перечень моди­фикаций машины насчитывает 17 пунктов! И, кажется, продавец ещё не все вспомнил. Короче говоря, выглядит автомобиль так, словно он подготов­лен не для внедорожных вылазок, а для решения локальных военных конфликтов.

Посмотреть объявление

Pajero III

1/2

Но Паджеро — это не всегда про непроходимый офф-роуд. И этот экзем­пляр с аэро­динами­ческим обвесом, 17-дюймовыми дисками, зажатой подвеской и примочками от Ralliart явно не заинтере­сован в диагональ­ных вывеши­ваниях.

Этот злющий карапуз стоит примерно столько, сколько новая Niva Travel. Пожалуй, единственный недостаток данного экзем­пляра — руль с правой стороны. Но, во-первых, для многих это вообще не недостаток. Во-вторых, ну должен в машине быть хоть какой-то изъян, да?

Посмотреть объявление

Pajero Junior Flying Pug

1/3

Любители эпатажа имеются? Проходите, пожалуйста, к этому Pajero Junior. Сложно поверить, но такую внешность автомобиль получил на заводе: компания Mitsubishi Motors рассчиты­вала, что стилизо­ванная под ретро моди­фикация Flying Pug («Летающий мопс») урвёт часть рынка у машин Mitsuoka. Но ожидания с реаль­ностью немного не совпали: причуд­ливый внедорожник продавался из рук вон плохо, что вынудило Mitsubishi сократить тираж с изначально запланиро­ванных 1000 экземпляров до 149.

Зато сейчас малочисленность Flying Pug играет ему на руку. Автомобиль быстро обрёл статус коллекци­онного и стоит теперь в среднем в 5–8 раз дороже, чем обычные Pajero Junior. Так что, когда перейдёте смотреть объявление, не удивляйтесь о-о-о-очень впечат­ляющему ценнику.

Посмотреть объявление

Pajero III

1/5

Ну и чтобы два раза не вставать, ловите ещё один крайне экстра­вагантный Паджеро. Только пятидверный и в не очень заводском исполнении.

К сожалению, продавец несколько поскупился на техниче­ские детали, но чтобы заметить главные особен­ности автомобиля, подъёмник и подборщик вам не пригодятся. Помимо чумового обвеса, авто­мобиль получил неприлич­ного размера шины, которые смотрелись бы уместно даже на транспортном самолёте. Салон тоже без внимания не оставили, хотя он шокирует чуть меньше, чем экстерьер.

Посмотреть объявление

Pajero Mini II

1/9

Раз уж мы упомянули Pajero Sport и компактный Pajero Junior, было бы неправильно оставить без внимания Pajero Mini — кей-кар Mitsubishi, стилизо­ванный под настоящий внедорожник. Поскольку эта модель предназ­началась для внутреннего рынка Японии, в продаже их не так уж много. Тем не менее даже тут нашлось кое-что интересное.

И обвесом с дисками дело не ограничилось. Тут — усиленные тормоза и подвеска, допол­нительная шумоизоляция, а также пере­работанный салон, где нашлось место новой аудио­системе, паре ковшей Recaro и рулю от Lancer Evolution. Искали Паджеро, который можно припарковать на лестничной клетке? Вот же он!

Посмотреть объявление

Pajero Evolution

1/5

Кстати, об Evolution. Чтобы омологировать Pajero для дакаров­ского класса Т2, в период с 1997 по 1999 год компания Mitsubishi выпустила около 2500 «заряженных» Pajero Evolution, отличав­шихся короткой колёсной базой, расширенными колеями, много­рычажной подвеской спереди и сзади, а также 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил. Несколько таких машин попали и в Россию.

И сейчас на Авто.ру можно купить Pajero Evolution на любой вкус: тюнинго­ванный, почти стоковый, для дальних вылазок… Но в наш список мы включим самый «злой» экзем­пляр. Он заточен под участие в ралли-рейдах, снабжён каркасом безопасности и допол­нительным топливным баком, а его внешний вид напоминает о тех славных деньках, когда команда Mitsubishi была несокрушимой силой в марафоне Дакар. Даже если вы не любите ралли-рейды, это отличный экзем­пляр в коллекцию по очень привлека­тельной цене.

Посмотреть объявление

Pajero I

1/4

Глядя на эту машину сразу хочется достать топор, перерубить бревно, которое мешает вам продраться к самой коварной топи в регионе, и проехать с такой лёгкостью, будто её там никогда и не было.

Этот старичок оснащён простеньким, но крепким карбюра­торным двигателем L28 от Nissan Patrol, лифто­ванной подвеской, камуфляжным окрасом кузова и другими прибамбасами, от которых у любого городского автомо­билиста вывалятся глаза. За машину просят 1,2 миллиона рублей. И, кажется, это тот случай, когда возраст не имеет никакого значения.

Посмотреть объявление

Pajero II

1/6

Ну и на десерт – Pajero, в котором Pajero смогут сразу узнать только самые отъявленные фанаты Pajero. На этой машине можно ездить по городу, только если он ушёл под воду лет 100 назад. Шаклы для крепления троса к этой машине прикручены по умолчанию, салон защищён трубчатым каркасом, ну а над запаской установлен не комплект для снятия колёса, а цепная пила. Эта машина буквально создана не для того, чтобы ездить, а чтобы выезжать.

Посмотреть объявление

Лучший японский внедорожник – это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение