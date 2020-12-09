10 необычных Геликов, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас

Несмотря на «скрытое» бронирование, распознать в «Гелике» защищённый авто­мобиль всё-таки можно. Не остаются незамечен­ными колёса с высоко­профильной резиной, слишком узкая рамка ветрового стекла и глухая тонировка боковых стёкол. Всё это необходимо, чтобы машина считалась брониро­ванной по классу B7.

«Гелик» находится в отменном состоянии, что немудрено: с 2007 года внедорожник намотал всего 65 тысяч километров. Как и полагается защищён­ному автомо­билю VIP-класса, у него комфортабель­ные сиденья заднего ряда с массой электро­регулировок, которые разделены вмести­тельным боксом под подлокотником.