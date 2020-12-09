10 необычных Геликов, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас
Алексей Олефиренко
В конце 2020 года завод Magna Steyr выпустил
Ландо, но не Maybach
В 2017 году в линейке Maybach появился очень необычный Гелендеваген. Мало того, что машина получила огромный дорожный просвет, удлинённую колёсную базу и двигатель V12 под капот, так ещё и диковинный кузов под названием «ландо»! Это когда у части машины есть крыша, а ближе к задним сиденьям её уже нет. Всего изготовили около сотни подобных машин, которые в наши дни стоят намного более миллиона евро.
Но на Авто.ру похожий автомобиль можно приобрести всего... за 570 тысяч рублей. Конечно, он будет чуть менее изысканным, чем интерьер дворца африканского диктатора, а под капотом будет старый дизельный двигатель, но у этой машины тоже есть внушительный дорожный просвет, а также складная брезентовая крыша. При желании из него можно сделать очень убедительную реплику Майбаха, но лучше использовать его для незабываемых путешествий.
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Трёхдверный вездеход
Глядя на нынешние Гелендевагены, тяжело поверить, что когда-то эти внедорожники создавались для армии, где низкопрофильные шины и высокофорсированные V8 нужны разве что генеральской дочке. Поэтому далеко не все
По словам продавца, этот автомобиль использовался исключительно для экспедиций, а его пробег после переоборудования составил 25 тысяч километров. Проще говоря, этот «Гелик» только-только обкатал свои
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Яркий олдскул
У этого Гелендевагена не так уж много доработок: расширители колёсных арок да комплект колёс с дисками AMG. Всё остальное — родное: и стальные бамперы Puch с интегрированной лебёдкой, и тканевый салон с деревянными планками, и головное устройство, и, конечно же, прекрасный цвет морской волны, который на современных «Геликах» встретить почти невозможно.
Как сообщает продавец, автомобиль принадлежал гаражу ФСО, а сейчас продаётся за ненадобностью. Конечно, 2,4 миллиона рублей — это немаленькая сумма для 26-летнего стокового Гелендевагена. Но он же идеальный и полностью стоковый. Надо брать.
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Гелик, который не то, чем кажется
Смотришь на этот внедорожник и не можешь поверить, что он был выпущен в 2008 году. Настолько убедительно его загримировали под новый «Гелик»! Даже зеркала здесь от машины нового поколения, скруглённые, которые, кстати, нравятся далеко не всем. Но внешностью переделки не ограничились.
Если на переднем ряду разница по сравнению с обычным (и совсем не новым) Гелендевагеном не особо заметна, то сзади «Гелик» лишь немногим не дотягивает до полноценного лимузина. Тут есть и индивидуальные экраны, и роскошные кресла от BMW 7 серии в кузове E65 c множеством электрорегулировок, и прокачанная аудиосистема с сабвуфером. В качестве бонуса идут головное устройство McIntosh, тормоза Brembo и регулируемая подвеска от Brabus. Привлекательно, не правда ли?
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Почти Гелик «в квадрате»
Выход на пенсию предыдущего поколения Гелендевагена компания Mercedes-Benz отмечала рядом спецверсий. Упомянутый чуть выше Maybach G650 Landaulet — лишь одна из них. Помимо это, в линейке были монструозные шестиколёсники G 63 6x6 и G500 4x4². Все эти машины чрезвычайно редки и дороги, поэтому энтузиасты строят реплики самостоятельно. Иногда получается очень убедительно.
Только посмотрите на этого матового пупсика. Портальные мосты, внедорожная резина, силовые бампера с лебёдкой, дополнительная светотехника, шноркель… И все эти изменения записаны в паспорт транспортного средства! Продавец уверяет, что доработка обошлась в 3,5 миллиона рублей. Если это так, то его нынешний ценник кажется даже слишком скромным.
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Почти Унимог
Есть на Авто.ру ещё один похожий проект, но намного более многофункциональный. На таком Гелике можно не только покорять целину, но и таскать плуги и сеялки по полям. А то и перемещать вагонные составы по железнодорожным путям. Ведь именно этим порой и занимаются доноры этой машины — грузовики-вездеходы Unimog.
Помимо ходовой части от Унимога, G 500 получил систему регулировки давления в шинах, силовые пороги и бамперы, а также лебёдки спереди и сзади. Судя по описанию, салон у машины родной, но он находится в хорошем состоянии. Не знаем, стоит ли этот Мерседес тех миллионов, которые за него просят (а просят прямо-таки много!), но он достаточно крут, чтобы попасть в нашу подборку.
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Почти 6х6
Ну и как же обойтись без шестиколёсного пикапа. При всём визуальном сходстве перед вами не настоящий G63 6х6 от Brabus, а его копия. Но поскольку это реплика, то и ценообразование тут куда более пролетарское: если оригинал может стоить более миллиона евро, то этот «Гелик» в 9 раз дешевле.
Тут такой же просторный багажник, такой же полуметровый клиренс и такой же полный привод, как на оригинале. Отличия — в менее богатом оформлении салона и двигателе поскромнее. Но и первое, и второе можно списать на то, что этот «Гелик» был выпущен тогда, когда в AMG о G 63 6x6 ещё не думали.
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Просто броневик
Разбавим плеяду ярких Гелендевагенов скучным, неприметным внедорожником. Но его невзрачный вид продиктован его же идеологией: этот автомобиль бронирован везде, где можно забронировать автомобиль.
Несмотря на «скрытое» бронирование, распознать в «Гелике» защищённый автомобиль всё-таки можно. Не остаются незамеченными колёса с высокопрофильной резиной, слишком узкая рамка ветрового стекла и глухая тонировка боковых стёкол. Всё это необходимо, чтобы машина считалась бронированной по классу B7.
«Гелик» находится в отменном состоянии, что немудрено: с 2007 года внедорожник намотал всего 65 тысяч километров. Как и полагается защищённому автомобилю VIP-класса, у него комфортабельные сиденья заднего ряда с массой электрорегулировок, которые разделены вместительным боксом под подлокотником.
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4х4². Настоящий
Вариант для тех, кому необходим неповторимый оригинал. Это не просто настоящий Mercedes-Benz G 500 4x4², а экземпляр, прокачанный компанией Brabus. Едва ли в мире найдётся много подобных машин, а уж в России их совсем чуть-чуть: поговаривают, что на всю страну продали около сорока экземпляров G 500 4x4².
Модификации от Brabus не ограничиваются одним лишь экстерьером. Помимо него был слегка доработан салон, изменена тормозная система, а главное — существенно повышена отдача гражданского четырёхлитрового двигателя V8. Новые системы впуска и выпуска, а также другой ЭБУ увеличили отдачу агрегата до 560 лошадиных сил и 820 Н·м крутящего момента. Для дрэг-рейсинга этого всё равно мало (особенно при аэродинамике советской тахты), но со светофора такой «Гелик» точно будет уходить эффектно.
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Альфа-Brabus
В этой машине собрано всё то, что Brabus может сотворить с последним Гелендевагеном. Полный аэродинамический обвес. Новые дверные петли, позволяющие открывать задние двери на более широкий угол. Перепрошитая панель приборов с размеченным до 300 километров в час спидометром. Модифицированная выхлопная система с регулируемой громкостью. И, конечно же, двигатель, мощности которого хватит небольшой яхте, а то и нескольким.
С пакетом Brabus Widestar отдача двигателя V8 возрастает до 800 лошадиных сил. Такой «Гелик» может разгоняться до ста километров в час за 4,1 секунды, и затем — до 240 километров в час максималки. Теоретически он может ехать и быстрее, но с такой аэродинамикой это не слишком безопасно.
Стоит такой «Гелик» как билет до МКС. Но незамеченным автомобиль точно не останется. Даже будучи полностью чёрным.