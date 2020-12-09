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10 необычных Геликов, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас

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Алексей Олефиренко

В конце 2020 года завод Magna Steyr выпустил 400 000-й экзем­пляр Mercedes-Benz G-класса. Учитывая, что этот внедорожник производится с 1979 года, не такой уж большой тираж. Но вот вам другая цифра: 300 000-й экзем­пляр «Гелика» был выпущен лишь три года назад, в 2017-м. Это значит, что спрос на самый угловатый из всех Мерседесов растёт непомерными темпами. А чем выше спрос, тем больше появляется тюнинг-пакетов и заниматель­ных самоделок. Мы изучили все Гелики на Авто.ру и выбрали для вас самые необычные.

Ландо, но не Maybach

В 2017 году в линейке Maybach появился очень необычный Геленде­ваген. Мало того, что машина получила огромный дорожный просвет, удлинённую колёсную базу и двигатель V12 под капот, так ещё и диковинный кузов под названием «ландо»! Это когда у части машины есть крыша, а ближе к задним сиденьям её уже нет. Всего изгото­вили около сотни подобных машин, которые в наши дни стоят намного более миллиона евро.

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Но на Авто.ру похожий автомобиль можно приобрести всего... за 570 тысяч рублей. Конечно, он будет чуть менее изысканным, чем интерьер дворца африканского диктатора, а под капотом будет старый дизельный двигатель, но у этой машины тоже есть внушитель­ный дорожный просвет, а также складная брезентовая крыша. При желании из него можно сделать очень убедитель­ную реплику Майбаха, но лучше использовать его для незабываемых путешествий.

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Трёхдверный вездеход

Глядя на нынешние Гелендевагены, тяжело поверить, что когда-то эти внедорожники создава­лись для армии, где низко­профильные шины и высоко­форсиро­ванные V8 нужны разве что генераль­ской дочке. Поэтому далеко не все G-классы обиты внутри алькантарой, украшены контурной подсветкой и греют души окружающих ревущим выхлопом. В мире есть куда более трушные экзем­пляры. Да что там в мире — они есть и на Авто.ру!

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По словам продавца, этот автомобиль использо­вался исключи­тельно для экспедиций, а его пробег после пере­оборудо­вания составил 25 тысяч кило­метров. Проще говоря, этот «Гелик» только-только обкатал свои 315-е шины и амортиза­торы Koni Raid. Двигатель у машины тоже полностью перебран. Поэтому риск остаться без мотора в центре какой-нибудь гати крайне мал.

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Яркий олдскул

У этого Гелендевагена не так уж много доработок: расшири­тели колёсных арок да комплект колёс с дисками AMG. Всё остальное — родное: и стальные бамперы Puch с интегри­рованной лебёдкой, и тканевый салон с деревян­ными планками, и головное устройство, и, конечно же, прекрасный цвет морской волны, который на современных «Геликах» встретить почти невозможно.

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Как сообщает продавец, автомобиль принад­лежал гаражу ФСО, а сейчас продаётся за ненадоб­ностью. Конечно, 2,4 миллиона рублей — это немаленькая сумма для 26-летнего стокового Геленде­вагена. Но он же идеальный и полностью стоковый. Надо брать.

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Гелик, который не то, чем кажется

Смотришь на этот внедорожник и не можешь поверить, что он был выпущен в 2008 году. Настолько убеди­тельно его загрими­ровали под новый «Гелик»! Даже зеркала здесь от машины нового поколения, скруглённые, которые, кстати, нравятся далеко не всем. Но внешностью переделки не ограни­чились.

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Если на переднем ряду разница по сравнению с обычным (и совсем не новым) Геленде­вагеном не особо заметна, то сзади «Гелик» лишь немногим не дотягивает до полно­ценного лимузина. Тут есть и индивиду­альные экраны, и роскошные кресла от BMW 7 серии в кузове E65 c множеством электро­регулировок, и прокачанная аудио­система с сабвуфером. В качестве бонуса идут головное устройство McIntosh, тормоза Brembo и регулиру­емая подвеска от Brabus. Привлекательно, не правда ли?

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Почти Гелик «в квадрате»

Выход на пенсию предыдущего поколения Геленде­вагена компания Mercedes-Benz отмечала рядом спецверсий. Упомянутый чуть выше Maybach G650 Landaulet — лишь одна из них. Помимо это, в линейке были монструозные шести­колёсники G 63 6x6 и G500 4x4². Все эти машины чрезвычайно редки и дороги, поэтому энтузиасты строят реплики само­стоятельно. Иногда получается очень убедительно.

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Только посмотрите на этого матового пупсика. Портальные мосты, внедорожная резина, силовые бампера с лебёдкой, допол­нительная свето­техника, шноркель… И все эти изменения записаны в паспорт транс­портного средства! Продавец уверяет, что доработка обошлась в 3,5 миллиона рублей. Если это так, то его нынешний ценник кажется даже слишком скромным.

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Почти Унимог

Есть на Авто.ру ещё один похожий проект, но намного более много­функци­ональный. На таком Гелике можно не только покорять целину, но и таскать плуги и сеялки по полям. А то и перемещать вагонные составы по железно­дорожным путям. Ведь именно этим порой и занимаются доноры этой машины — грузовики-вездеходы Unimog.

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Помимо ходовой части от Унимога, G 500 получил систему регулировки давления в шинах, силовые пороги и бамперы, а также лебёдки спереди и сзади. Судя по описанию, салон у машины родной, но он находится в хорошем состоянии. Не знаем, стоит ли этот Мерседес тех миллионов, которые за него просят (а просят прямо-таки много!), но он достаточно крут, чтобы попасть в нашу подборку.

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Почти 6х6

Ну и как же обойтись без шести­колёсного пикапа. При всём визуаль­ном сходстве перед вами не настоящий G63 6х6 от Brabus, а его копия. Но поскольку это реплика, то и цено­образование тут куда более пролетар­ское: если оригинал может стоить более миллиона евро, то этот «Гелик» в 9 раз дешевле.

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Тут такой же просторный багажник, такой же полу­метровый клиренс и такой же полный привод, как на оригинале. Отличия — в менее богатом оформ­лении салона и двигателе поскромнее. Но и первое, и второе можно списать на то, что этот «Гелик» был выпущен тогда, когда в AMG о G 63 6x6 ещё не думали.

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Просто броневик

Разбавим плеяду ярких Гелендевагенов скучным, неприметным внедорож­ником. Но его невзрачный вид продиктован его же идео­логией: этот авто­мобиль бронирован везде, где можно забронировать автомобиль.

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Несмотря на «скрытое» бронирование, распознать в «Гелике» защищённый авто­мобиль всё-таки можно. Не остаются незамечен­ными колёса с высоко­профильной резиной, слишком узкая рамка ветрового стекла и глухая тонировка боковых стёкол. Всё это необходимо, чтобы машина считалась брониро­ванной по классу B7.

«Гелик» находится в отменном состоянии, что немудрено: с 2007 года внедорожник намотал всего 65 тысяч километров. Как и полагается защищён­ному автомо­билю VIP-класса, у него комфортабель­ные сиденья заднего ряда с массой электро­регулировок, которые разделены вмести­тельным боксом под подлокотником.

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4х4². Настоящий

Вариант для тех, кому необходим неповторимый оригинал. Это не просто настоящий Mercedes-Benz G 500 4x4², а экзем­пляр, прокачанный компанией Brabus. Едва ли в мире найдётся много подобных машин, а уж в России их совсем чуть-чуть: поговари­вают, что на всю страну продали около сорока экзем­пляров G 500 4x4².

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Модификации от Brabus не ограничи­ваются одним лишь экстерьером. Помимо него был слегка доработан салон, изменена тормозная система, а главное — суще­ственно повышена отдача гражданского четырёх­литрового двигателя V8. Новые системы впуска и выпуска, а также другой ЭБУ увеличили отдачу агрегата до 560 лошадиных сил и 820 Н·м крутящего момента. Для дрэг-рейсинга этого всё равно мало (особенно при аэро­динамике советской тахты), но со светофора такой «Гелик» точно будет уходить эффектно.

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Альфа-Brabus

В этой машине собрано всё то, что Brabus может сотворить с последним Геленде­вагеном. Полный аэро­динами­ческий обвес. Новые дверные петли, позволяющие открывать задние двери на более широкий угол. Пере­прошитая панель приборов с размеченным до 300 кило­метров в час спидометром. Модифи­цированная выхлопная система с регулиру­емой громкостью. И, конечно же, двигатель, мощности которого хватит небольшой яхте, а то и нескольким.

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С пакетом Brabus Widestar отдача двигателя V8 возрастает до 800 лошадиных сил. Такой «Гелик» может разгоняться до ста километров в час за 4,1 секунды, и затем — до 240 кило­метров в час максималки. Теорети­чески он может ехать и быстрее, но с такой аэро­динамикой это не слишком безопасно.

Стоит такой «Гелик» как билет до МКС. Но незаме­ченным авто­мобиль точно не останется. Даже будучи полностью чёрным.

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Гелендеваген должен быть ...

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