Как дилеру получать повышенный кэшбэк от Авто.ру

С 1 сентября Авто.ру обновляет программу лояль­ности для дилеров, продающих автомо­били с пробегом. Рассказы­ваем, как получить повышен­ный кэшбэк и на что его можно потратить.

Что нового

Новая программа состоит из трёх уровней приви­легий. Для повышения текущего уровня необходимо соблюдать опреде­лённые условия размещения на сервисе.