14 автомобильных новинок сентября для России

Как дилеру получать повышенный кэшбэк от Авто.ру

Про бизнес

С 1 сентября Авто.ру обновляет программу лояль­ности для дилеров, продающих автомо­били с пробегом. Рассказы­ваем, как получить повышен­ный кэшбэк и на что его можно потратить.

Что нового

Новая программа состоит из трёх уровней приви­легий. Для повышения текущего уровня необходимо соблюдать опреде­лённые условия размещения на сервисе.

  • Первый уровень доступен для дилеров, которые еже­дневно публикуют объяв­ления о продаже автомо­билей с пробегом в течение 3 месяцев и дольше. На этом этапе продавец получает значок «Проверен­ный дилер» во всех объяв­лениях о продаже машин с пробегом.

  • Второй уровень доступен дилерам, непрерывно размеща­ющим объявления на протяжении не менее 6 месяцев (допускается 3 дня «простоя»). Региональные дилеры на этом уровне приви­легий могут ежеме­сячно получать кэшбэк в размере 10%.

  • Третий уровень открывается для дилеров, которые ежедневно публикуют на Авто.ру объяв­ления о продаже подержанных автомо­билей в течение года (допускается 7 дней «простоя») и выгружают на Авто.ру хотя бы 90% своего склада. На этом уровне кэшбэк для региональных дилеров может достигать 20%, а столичным дилерам открывается возмож­ность получать 5% от трат.

Важно! Размещением считается хотя бы одно активное объявление в категории «Легковые автомобили с пробегом» в статусе «В наличии». Если автомобили доступны «Под заказ», дилер не получит значок «Проверенный дилер».

Как работает кэшбэк

  • Размер кэшбэка зависит от суммы расходов на объявления по автомобилям с пробегом за предыдущий месяц.

  • Кэшбэк доступен в течение 30 дней с момента начисления.

  • Если дилер входит в состав группы компаний, он получит бонусы третьего уровня в том случае, если выгружено не менее 90% склада всех дилеров холдинга. 

  • Тратить кэшбэк можно на разные категории платных услуг, в зависимости от региона дилера — в том числе на листинг автомобилей с пробегом, проверки по VIN и заявки на trade-in.

Дилеры, которые уже работают на Авто.ру, с 1 сентября получат уровень привилегий в соответствии с новыми требованиями программы кэшбэка.

Если у вас остались вопросы о новой программе лояльности, обратитесь к вашему региональному менеджеру или напишите нам на Accounting@yandex-team.ru

А вы знали, что можно получать кэшбэк?

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