Как дилеру получать повышенный кэшбэк от Авто.ру
С 1 сентября Авто.ру обновляет программу лояльности для дилеров, продающих автомобили с пробегом. Рассказываем, как получить повышенный кэшбэк и на что его можно потратить.
Что нового
Новая программа состоит из трёх уровней привилегий. Для повышения текущего уровня необходимо соблюдать определённые условия размещения на сервисе.
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Первый уровень доступен для дилеров, которые ежедневно публикуют объявления о продаже автомобилей с пробегом в течение 3 месяцев и дольше. На этом этапе продавец получает значок «Проверенный дилер» во всех объявлениях о продаже машин с пробегом.
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Второй уровень доступен дилерам, непрерывно размещающим объявления на протяжении не менее 6 месяцев (допускается 3 дня «простоя»). Региональные дилеры на этом уровне привилегий могут ежемесячно получать кэшбэк в размере 10%.
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Третий уровень открывается для дилеров, которые ежедневно публикуют на Авто.ру объявления о продаже подержанных автомобилей в течение года (допускается 7 дней «простоя») и выгружают на Авто.ру хотя бы 90% своего склада. На этом уровне кэшбэк для региональных дилеров может достигать 20%, а столичным дилерам открывается возможность получать 5% от трат.
Важно! Размещением считается хотя бы одно активное объявление в категории «Легковые автомобили с пробегом» в статусе «В наличии». Если автомобили доступны «Под заказ», дилер не получит значок «Проверенный дилер».
Как работает кэшбэк
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Размер кэшбэка зависит от суммы расходов на объявления по автомобилям с пробегом за предыдущий месяц.
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Кэшбэк доступен в течение 30 дней с момента начисления.
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Если дилер входит в состав группы компаний, он получит бонусы третьего уровня в том случае, если выгружено не менее 90% склада всех дилеров холдинга.
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Тратить кэшбэк можно на разные категории платных услуг, в зависимости от региона дилера — в том числе на листинг автомобилей с пробегом, проверки по VIN и заявки на trade-in.
Дилеры, которые уже работают на Авто.ру, с 1 сентября получат уровень привилегий в соответствии с новыми требованиями программы кэшбэка.