10 необычных Toyota Land Cruiser, которые можно купить прямо сейчас
Алексей Олефиренко
В материале о сумасшедших Land Cruiser со всего мира мы спросили у вас: хотите ли вы увидеть самые необычные Крузаки, которые продаются на Авто.ру. И вы захотели! Честно говоря, на другой ответ мы и не рассчитывали, поэтому оперативно отсмотрели более тысячи объявлений с Land Cruiser и выбрали 10 ярчайших машин, которые точно не похожи на обычные автомобили из шоурумов.
Land Cruiser 200 WALD Sports Line
Один из «Крузаков», описанных в предыдущем материале, оказался ближе, чем можно было подумать. Как вам этот дерзкий Land Cruiser 200 в тюнинге от WALD? Тут не только эффектный обвес с расширителями арок, дополнительными ходовыми огнями и диффузором, но и большущие колёсные диски, модифицированные тормоза, а также боковой выхлоп. Красно-чёрный интерьер добавляет эпатажа, правда?
Учитывая, что внедорожник был доставлен в Россию из Японии (поэтому у него правый руль и меню мультимедийной системы на японском языке), не исключено, что на нём ездил какой-нибудь представитель якудзы. По железу изменений фактически нет. Стоит автомобиль 6,1 миллиона рублей.
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Land Cruiser 200 Рида
Почти на два миллиона рублей дороже стоит вот этот Land Cruiser 200. Автомобиль дорестайлинговый, в привычной для модели цветовой гамме, на самых заурядных колёсных дисках. В чём же подвох? Необычную суть этой «двухсотки» выдаёт глухая тонировка большей части боковых стёкол, а также толстенные чёрные рамки на стёклах водительской и пассажирской двери. Да, этот Land Cruiser — бронирован.
Причём бронирован он по классу В6-В7: его защита эквивалентна баллистической стали толщиной 14,5 миллиметра. Это значит, что автомобиль выдержит обстрел из большинства видов автоматического оружия, которое можно переносить на руках. Чтобы Land Cruiser стал крепостью на колёсах, ему не только организовали бронекапсулу вокруг салона, но и усилили защиту подкапотного пространства, модифицировали подвеску и тормозную систему.
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Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT35
Внедорожники Land Cruiser — это ещё и отличная база для экспедиционного автомобиля. Рамная конструкция, надёжные двигатели, просторный салон: что ещё нужно? Разве что комплект дооснащения, который превратит «Крузак» в люксовый снегоболотоход. Такой пакет есть у компании Arctic Trucks.
Фирма прославилась на весь мир после спецвыпуска программы Top Gear, в котором знаменитая троица покоряла Северный полюс на подготовленном Arctic Trucks пикапе Hilux. Land Cruiser 200 от AT к подобным приключениям подготовлен не хуже: тут есть и большие колёса пониженного давления, и увеличенный дорожный просвет, и полноразмерное запасное колесо, и шноркель, и лебёдка. И, конечно же, все те радости, которые имеются в обычной Toyota Land Cruiser 200, вроде четырёхзонного климат-контроля, камер кругового обзора и кожаной отделки салона.
На Авто.ру есть несколько
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Land Cruiser 100
С другой стороны, как-то жалко бросать на амбразуру автомобиль ценой в несколько миллионов рублей, да? А вот за этот Land Cruiser 100, который почти вдвое дешевле, сильно переживать вряд ли придётся. Тем более, что к суровым условиям и дальним экспедициям он подготовлен даже лучше, чем «двухсотка» от Arctic Trucks.
Внедорожник оснащён портальными мостами, автоподкачкой колёс, совершенно неубиваемыми мотором и трансмиссией от Land Cruiser 80, дополнительными бензобаками и светотехникой, лебёдками и багажником. Все эти изменения внесены в ПТС, так что стращать монструозным «Крузаком» можно не только белок в лесу и лягушек на болоте, но и соседей по подземному гаражу.
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Ещё один Land Cruiser 100
Ну а если всё-таки хочется потратить на Land Cruiser 100 ту же сумму, которую просят за «арктический»
Одни только колёса внедорожника выше, чем среднестатистический второклассник: высота катков — 1,3 метра, а ширина — 0,7. Давление в шинах на передней и задней осях регулируется отдельно благодаря двум пневмоконтурам, так что шансы увязнуть за рулём этого монстра минимальны.
Ну а если машину всё же удалось засадить по самые окна — не беда: предусмотрен эвакуационный люк. На борту имеются ещё и спальник, аудиосистема, а также дополнительные бензобаки.
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Land Cruiser 80
Без классического Land Cruiser 80, который до сих пор горячо любим офф-роудерами по всему миру, эта подборка была бы неполной. И на Авто.ру есть очень достойный представитель этого поколения с предельно брутальной внешностью.
Внедорожник был выпущен в 1992 году и с тех пор сменил более трёх владельцев. Но не стоит думать, что по автомобилю плачет пресс. Недавно ему провели полную ревизию, в ходе которой было заменено всё, что устало или вышло из строя: мосты, радиатор, колёса, диски, раздаточная коробка, ГРМ, проводка… Общий бюджет составил 700 тысяч рублей. Учитывая, что сам Land Cruiser стоит чуть больше миллиона — интересное предложение.
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Land Cruiser 70
70-й Land Cruiser настолько обожаем в Австралии и странах Ближнего Востока, что для этих рынков его выпускают по сей день. А будь в Евросоюзе экологические нормы попроще, то его география могла быть куда шире. Потому что если эта машина вам не нравится, то нам очень хотелось бы узнать причины нелюбви: опишите их в комментариях. Ведь это честный и очень «механический» автомобиль, настоящая редкость в наше время.
И именно поэтому находятся энтузиасты, которые импортируют
Учитывая, что новый LC 70 обойдётся где-то в пять миллионов рублей, цена в 4,2 миллиона за этот подготовленный вездеход с пробегом 13 тысяч километров выглядит вполне обоснованной.
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Land Cruiser 70
Land Cruiser 70 настолько тёплый и ламповый, что от него прямо веет домашним уютом. А от пикапа на фотографиях домашним уютом веет в буквальном смысле. Ведь у него, помимо сугубо внедорожных примочек, есть полноценный жилой отсек — в нём, пусть и немного с меньшим комфортом, чем в пятизвёздочной гостинице, можно жить неделями.
Подъёмная крыша, позволяющая встать в полный рост, телевизор, холодильник, душевая, туалет, автономный обогреватель, окна с москитными сетками — вот далеко не полный список того, что уместилось в «ракушке» на спине Land Cruiser 70. При этом машина, как и жилой модуль, практически новые: пробег внедорожника — 20 тысяч километров. Можно сказать, что «дом» ещё толком не обжит, что лишь усиливает желание его приобрести, не так ли?
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Land Cruiser 70
Ну и как же без Land Cruiser для людей, которые, если не утонули в болоте пару раз за субботу, считай, зря провели уикенд! База для автомобиля-мечты такого контингента стоит вполне подъёмных денег — 600 тысяч рублей.
Помимо слегка подуставшего кузова, за эти деньги покупатель получит комплект 33-дюймовых колёс, мосты с блокировками, перебранный двигатель, два гоночных ковша, а также силовые бамперы и каркас безопасности. Крещение бездорожьем машина уже прошла. Впрочем, вы и сами это видите.
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Land Cruiser 40
На американских аукционах Land Cruiser 40 дорожает каждый год: статус олдтаймера сказывается. Так что если есть желание обзавестись классической «сороковкой», то стоит поспешить. И на Авто.ру есть не просто бодрые экземпляры FJ 40, но и варианты, мимо которых буквально невозможно пройти.
Например, как этот рестомод с восьмицилиндровым двигателем 1UZ, автоматической трансмиссией и современными сиденьями с электрорегулировками. У него есть дополнительная светотехника, лебёдки и зубастые шины, а кузов и рама пребывают в отличном состоянии. Имеется парочка нюансов: автомобиль зарегистрирован в Казахстане и продаётся по генеральной доверенности.