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10 необычных Toyota Land Cruiser, которые можно купить прямо сейчас

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Алексей Олефиренко

В материале о сумасшедших Land Cruiser со всего мира мы спросили у вас: хотите ли вы увидеть самые необычные Крузаки, которые продаются на Авто.ру. И вы захотели! Честно говоря, на другой ответ мы и не рассчиты­вали, поэтому оперативно отсмотрели более тысячи объявлений с Land Cruiser и выбрали 10 ярчайших машин, которые точно не похожи на обычные автомобили из шоурумов.

Land Cruiser 200 WALD Sports Line

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Один из «Крузаков», описанных в предыдущем материале, оказался ближе, чем можно было подумать. Как вам этот дерзкий Land Cruiser 200 в тюнинге от WALD? Тут не только эффектный обвес с расширите­лями арок, допол­нитель­ными ходовыми огнями и диффузором, но и большущие колёсные диски, модифи­циро­ванные тормоза, а также боковой выхлоп. Красно-чёрный интерьер добавляет эпатажа, правда?

Учитывая, что внедорожник был доставлен в Россию из Японии (поэтому у него правый руль и меню мульти­медийной системы на японском языке), не исключено, что на нём ездил какой-нибудь предста­витель якудзы. По железу изменений фактически нет. Стоит автомобиль 6,1 миллиона рублей.

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Land Cruiser 200 Рида

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Почти на два миллиона рублей дороже стоит вот этот Land Cruiser 200. Авто­мобиль дорестай­линговый, в привычной для модели цветовой гамме, на самых заурядных колёсных дисках. В чём же подвох? Необычную суть этой «двухсотки» выдаёт глухая тонировка большей части боковых стёкол, а также толстенные чёрные рамки на стёклах водитель­ской и пассажирской двери. Да, этот Land Cruiser — бронирован.

Причём бронирован он по классу В6-В7: его защита экви­валентна балли­стической стали толщиной 14,5 милли­метра. Это значит, что авто­мобиль выдержит обстрел из большинства видов автомати­ческого оружия, которое можно переносить на руках. Чтобы Land Cruiser стал крепостью на колёсах, ему не только организовали броне­капсулу вокруг салона, но и усилили защиту подкапотного пространства, модифи­цировали подвеску и тормозную систему.

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Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT35

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Внедорожники Land Cruiser — это ещё и отличная база для экспедици­онного авто­мобиля. Рамная конструкция, надёжные двигатели, просторный салон: что ещё нужно? Разве что комплект дооснащения, который превратит «Крузак» в люксовый снего­болотоход. Такой пакет есть у компании Arctic Trucks.

Фирма прославилась на весь мир после спецвыпуска программы Top Gear, в котором знаменитая троица покоряла Северный полюс на подготов­ленном Arctic Trucks пикапе Hilux. Land Cruiser 200 от AT к подобным приключе­ниям подготовлен не хуже: тут есть и большие колёса пониженного давления, и увели­ченный дорожный просвет, и полно­размерное запасное колесо, и шноркель, и лебёдка. И, конечно же, все те радости, которые имеются в обычной Toyota Land Cruiser 200, вроде четырёх­зонного климат-контроля, камер кругового обзора и кожаной отделки салона.

На Авто.ру есть несколько 200-х «Крузаков», подготов­ленных Arctic Trucks. Этот — самый презента­бельный, почти без пробега и всего с одним владельцем по ПТС. 

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Land Cruiser 100

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С другой стороны, как-то жалко бросать на амбра­зуру авто­мобиль ценой в несколько миллионов рублей, да? А вот за этот Land Cruiser 100, который почти вдвое дешевле, сильно переживать вряд ли придётся. Тем более, что к суровым условиям и дальним экспедициям он подготовлен даже лучше, чем «двухсотка» от Arctic Trucks.

Внедорожник оснащён портальными мостами, авто­подкачкой колёс, совер­шенно неубива­емыми мотором и трансмиссией от Land Cruiser 80, допол­нительными бензобаками и свето­техникой, лебёдками и багажником. Все эти изменения внесены в ПТС, так что стращать монстру­озным «Крузаком» можно не только белок в лесу и лягушек на болоте, но и соседей по подземному гаражу.

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Ещё один Land Cruiser 100

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Ну а если всё-таки хочется потратить на Land Cruiser 100 ту же сумму, которую просят за «арктический» 200-й, то на Авто.ру есть подходящий вариант — рыжий биг-фут, на котором можно буквально заночевать в болоте.

Одни только колёса внедорожника выше, чем средне­стати­стический второ­классник: высота катков — 1,3 метра, а ширина — 0,7. Давление в шинах на передней и задней осях регулиру­ется отдельно благодаря двум пневмо­контурам, так что шансы увязнуть за рулём этого монстра минимальны.

Ну а если машину всё же удалось засадить по самые окна — не беда: преду­смотрен эвакуаци­онный люк. На борту имеются ещё и спальник, аудио­система, а также допол­нительные бензобаки.

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Land Cruiser 80

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Без классического Land Cruiser 80, который до сих пор горячо любим офф-роудерами по всему миру, эта подборка была бы неполной. И на Авто.ру есть очень достойный предста­витель этого поколения с предельно брутальной внешностью.

Внедорожник был выпущен в 1992 году и с тех пор сменил более трёх владельцев. Но не стоит думать, что по автомобилю плачет пресс. Недавно ему провели полную ревизию, в ходе которой было заменено всё, что устало или вышло из строя: мосты, радиатор, колёса, диски, раздаточная коробка, ГРМ, проводка… Общий бюджет составил 700 тысяч рублей. Учитывая, что сам Land Cruiser стоит чуть больше миллиона — интересное предложение.

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Land Cruiser 70

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70-й Land Cruiser настолько обожаем в Австралии и странах Ближнего Востока, что для этих рынков его выпускают по сей день. А будь в Евросоюзе экологи­ческие нормы попроще, то его география могла быть куда шире. Потому что если эта машина вам не нравится, то нам очень хотелось бы узнать причины нелюбви: опишите их в комментариях. Ведь это честный и очень «механический» авто­мобиль, настоящая редкость в наше время.

И именно поэтому находятся энтузиасты, которые импортируют 70-ки в Россию, хотя удоволь­ствие это не из дешёвых, а потом ещё и круто их тюнингуют. Например, задирают подвеску, ставят лебёдки и допол­нительную свето­технику, предпусковой подо­греватель, новую главную пару трансмиссии. И получается то, что вы видите на фотографиях.

Учитывая, что новый LC 70 обойдётся где-то в пять миллионов рублей, цена в 4,2 миллиона за этот подготов­ленный вездеход с пробегом 13 тысяч километров выглядит вполне обоснованной.

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Land Cruiser 70

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Land Cruiser 70 настолько тёплый и ламповый, что от него прямо веет домашним уютом. А от пикапа на фото­графиях домашним уютом веет в буквальном смысле. Ведь у него, помимо сугубо внедорожных примочек, есть полно­ценный жилой отсек — в нём, пусть и немного с меньшим комфортом, чем в пяти­звёздочной гостинице, можно жить неделями.

Подъёмная крыша, позволяющая встать в полный рост, теле­визор, холодиль­ник, душевая, туалет, автономный обогре­ватель, окна с москитными сетками — вот далеко не полный список того, что уместилось в «ракушке» на спине Land Cruiser 70. При этом машина, как и жилой модуль, практически новые: пробег внедорожника — 20 тысяч километров. Можно сказать, что «дом» ещё толком не обжит, что лишь усиливает желание его приобрести, не так ли?

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Land Cruiser 70

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Ну и как же без Land Cruiser для людей, которые, если не утонули в болоте пару раз за субботу, считай, зря провели уикенд! База для автомобиля-мечты такого контингента стоит вполне подъёмных денег — 600 тысяч рублей.

Помимо слегка подуставшего кузова, за эти деньги покупатель получит комплект 33-дюймовых колёс, мосты с блокировками, перебранный двигатель, два гоночных ковша, а также силовые бамперы и каркас безопасности. Крещение бездорожьем машина уже прошла. Впрочем, вы и сами это видите.

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Land Cruiser 40

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На американских аукционах Land Cruiser 40 дорожает каждый год: статус олд­таймера сказы­вается. Так что если есть желание обзаве­стись классической «сороковкой», то стоит поспешить. И на Авто.ру есть не просто бодрые экзем­пляры FJ 40, но и варианты, мимо которых буквально невозможно пройти.

Например, как этот рестомод с восьми­цилиндровым двигателем 1UZ, автомати­ческой транс­миссией и современными сиденьями с электро­регулировками. У него есть допол­нительная свето­техника, лебёдки и зубастые шины, а кузов и рама пребывают в отличном состоянии. Имеется парочка нюансов: автомобиль зареги­стрирован в Казах­стане и продаётся по генеральной доверен­ности.

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Лучшее поколение Land Cruiser – это...

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