10 необычных Toyota Land Cruiser, которые можно купить прямо сейчас

Один из «Крузаков», описанных в предыдущем материале, оказался ближе, чем можно было подумать. Как вам этот дерзкий Land Cruiser 200 в тюнинге от WALD? Тут не только эффектный обвес с расширите­лями арок, допол­нитель­ными ходовыми огнями и диффузором, но и большущие колёсные диски, модифи­циро­ванные тормоза, а также боковой выхлоп. Красно-чёрный интерьер добавляет эпатажа, правда?

Учитывая, что внедорожник был доставлен в Россию из Японии (поэтому у него правый руль и меню мульти­медийной системы на японском языке), не исключено, что на нём ездил какой-нибудь предста­витель якудзы. По железу изменений фактически нет. Стоит автомобиль 6,1 миллиона рублей.