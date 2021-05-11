Авто.ру Финанс: новая услуга по подбору автокредита
Редакция Авто.ру
На Авто.ру появился новый продукт, который помогает покупателям быстро найти выгодное предложение по автокредиту для покупки понравившегося автомобиля — Авто.ру Финанс. Сервис работает с самыми надёжными банками и лучшими кредитными продуктами.
Как это работает
- Чтобы воспользоваться сервисом Авто.ру Финанс, покупателю нужно заполнить короткую анкету. Заполнять всю анкету сразу не обязательно: можно прерваться, сохранив уже введённые данные, а затем вернуться и закончить позже, когда будет удобно.
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После заполнения анкеты сервис самостоятельно обработает заявку пользователя, отправит её в банк и моментально подберёт самые выгодные кредитные продукты. Узнать статус рассмотрения заявок, увидеть, в каких банках уже получены одобрения, и затем выбрать подходящее предложение пользователь сможет в личном кабинете.
Максимальная сумма кредита при подаче заявки через Авто.ру — 5 000 000 ₽.
Авто.ру Финанс помогает сделать покупку автомобиля в кредит удобнее и проще. Покупателю не придётся самостоятельно искать и сравнивать условия кредитования в разных банках и каждый раз заново заполнять анкету, что поможет сэкономить время.