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Авто.ру Финанс: новая услуга по подбору автокредита

Про бизнес

Редакция Авто.ру

На Авто.ру появился новый продукт, который помогает покупателям быстро найти выгодное предложение по автокредиту для покупки понравив­шегося авто­мобиля — Авто.ру Финанс. Сервис работает с самыми надёжными банками и лучшими кредит­ными продуктами.

Как это работает

  • Чтобы воспользоваться сервисом Авто.ру Финанс, покупателю нужно заполнить короткую анкету. Заполнять всю анкету сразу не обязательно: можно прерваться, сохранив уже введённые данные, а затем вернуться и закончить позже, когда будет удобно.

  • После заполнения анкеты сервис самостоятельно обработает заявку пользо­вателя, отправит её в банк и моментально подберёт самые выгодные кредитные продукты. Узнать статус рассмот­рения заявок, увидеть, в каких банках уже получены одобре­ния, и затем выбрать подходящее предло­жение пользова­тель сможет в личном кабинете.

Максимальная сумма кредита при подаче заявки через Авто.ру — 5 000 000 ₽.

Авто.ру Финанс помогает сделать покупку автомобиля в кредит удобнее и проще. Покупателю не придётся само­стоятельно искать и сравни­вать условия кредито­вания в разных банках и каждый раз заново заполнять анкету, что поможет сэкономить время.

Когда-нибудь пользовались автокредитом?

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