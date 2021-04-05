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Лучшая машина марта на Авто.ру: голосование

Александр Мирошкин

Зима, холода, одинокие дома — всё осталось в прошлом! Пришло время выбрать лучший автомобиль, который выставили на продажу на Авто.ру в марте. Самой крутой машиной последнего месяца зимы стало редкое купе Alfa Romeo 8C. Кто займёт первое место по итогам марта — решаете вы!

Кстати, победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.

<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/ig/412/1102768704-bd5d4fb9/" target="_blank">ИЖ «Москвич»-412</a></h3> Советский седан, доживший до наших дней в эталонном состоянии. Любители артефактов из СССР должны буквально верещать от восторга!
<h3><a href="https://auto.ru/cars/used/sale/lexus/lx/1102767255-7ca18854/" target="_blank">Lexus LX</a></h3> Невероятная «капсула времени». Этот Лексус привезли в Россию, поставили в гараж и фактически забыли о нём. В 2020-м про машину вспомнили и решили её продать.
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ИЖ «Москвич»-412

Советский седан, доживший до наших дней в эталонном состоянии. Любители артефактов из СССР должны буквально верещать от восторга!

Лучшая машина марта на Авто.ру?

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