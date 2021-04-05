Лучшая машина марта на Авто.ру: голосование

Зима, холода, одинокие дома — всё осталось в прошлом! Пришло время выбрать лучший автомобиль, который выставили на продажу на Авто.ру в марте. Самой крутой машиной последнего месяца зимы стало редкое купе Alfa Romeo 8C. Кто займёт первое место по итогам марта — решаете вы!

Кстати, победитель голосования получит от нас полезный подарок — промокод на пакет услуг, которые помогут автомобилю ещё быстрее найти своего нового владельца!

Здесь представлены только те автомобили, что попадали в наши еженедельные подборки лучших объявлений.