Самые популярные кроссоверы и внедорожники России: рейтинг марта

12 самых необычных внедорожников «Нива», которые можно встретить на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

«Нива» — одна из немногих по-настоящему культовых отечественных моделей, которая была успешна даже за рубежом. Не настолько, как хотелось бы фанатам внедорожника, но всё же. А ещё эта Лада регулярно попадает в лапы тюнеров, которые не менее регулярно предлагают для модели интересные варианты доработок. Мы выбрали самые впечатляющие (во всех смыслах) из тех, что продаются на Авто.ру!

ВАЗ-2131

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Если вам нужен бюджетный способ выделиться на дороге (хотя бы просёлочной), то это вариант для вас! Мощный кенгурятник, экспедици­онный багажник, коллекция дополни­тельной светотехники всех форм и размеров, обшивка рифлёным металли­ческим листом и, конечно же, градиентный двухцветный окрас. Впечатляет, не так ли?

Однако предыдущие владельцы этого монстра занимались не только внешним декором, но залезли ещё и в технику. На машине стоит новый карбюратор Solex, полностью модифи­цированная подвеска, а также новая акустическая система с головным устройством Pioneer.

Внесены ли модификации в ПТС, неизвестно. Но учитывая цену в 250 000 рублей, вероятность этого крайне невелика.

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ВАЗ-2121 «Фора»

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Если бы Бэтмена звали не Брюс, а Борис, и он был бы из Горной Ульбинки, а не из Готэма, то велика вероятность того, что он ездил бы на чём-то подобном. Матовая серая краска, накладки и декоративные элементы с острыми углами, диски в стиле Lamborghini Murcielago... Осталось добавить огневой мощи!

Свою жизнь этот внедорожник начинал как броневик для инкассации — именно для них строили укреплённые Форы с удлинённой на 30 санти­метров колёсной базой. С выходом на пенсию машина лишилась почти всей брони и обзавелась салоном от Opel Astra, музыкой Pioneer, гидро­усилителем и вот такой броской внешностью.

Автомобиль стоит 295 тысяч рублей, но в эту стоимость не входят 18-дюймовые колёса, а также еще пара-тройка установленных «плюшек». Тот самый момент, когда за опции просят доплатить даже на вторичке.

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ВАЗ-2121

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А «Ниве» идёт красный, не так ли? И, судя по смехотворному для внедорожника дорожному просвету, четырёх­ствольному выхлопу, кованым дискам Kosei и характерным эмблемам на передних крыльях, владелец этой «Нивы» строил не просто огненный кирпич, а приквел Ferrari Purosangue.

Ещё у внедорожника прокачанный салон с лакиро­ванной центральной консолью небесно-голубого цвета (не иначе как в честь классической Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France), сиденьями от Subaru, а также 16-клапанный двигатель от Lada Priora, допол­ненный... турбо­наддувом! Трансмиссия и ходовая часть также были доработаны, чтобы соответ­ствовать потенциалу автомобиля.

Учитывая масштаб переделок, запрашиваемая цена в 385 тысяч рублей выглядит как демпинг!

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ВАЗ-2121

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За ту же сумму на Авто.ру можно приобрести другую «Ниву» — в яркой плёнке фиолето­вого цвета. И в потоке такая машина будет выглядеть не менее броско. Всё благодаря умень­шенному дорожному просвету, новой свето­технике, расширителям колёсных арок, новым бамперам и зеркаль­ному эффекту той самой плёнки.

Автор объявления не указал, дорабатывалась ли каким-то образом техническая часть Нивы. Зато в комментарии продавца сказано, что на борту имеется дорогая музыка, а кузов был дополнительно шумо­изолирован. Необходимый минимум выполнен.

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ВАЗ-2121

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На Авто.ру много «Нив», подготовленных для участия в джип-триалах и соревно­ваниях внедорожников. И каждая из них по-своему хороша! Но нам особенно понравился этот экземпляр, переделанный в... пикап. Помимо камуфляжного окраса имеется мощнейшая дуга безопасности, которая не позволит машине пострадать при перевороте, шноркель, выхлопные трубы в стиле американских тягачей и, конечно, брутальный передний бампер, на котором поселились четыре фары.

Салон, равно как и багажное отделение за ним, тоже обновились: теперь пассажиру нужно крепко держаться за что-нибудь, чтобы не приложиться головой об окружающие его металли­ческие элементы. Зато машину можно легко мыть после очередного «заплыва» по грязи: окатил водой из шланга (или ведра) и готово.

За это чудо с раздельными сетями электропитания, модифи­цированной подвеской и мощной лебёдкой продавец надеется выручить полмиллиона рублей.

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ВАЗ-2121

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Гелендеваген начинал свою жизнь в качестве утилитарного армейского внедорожника. Но потом что-то пошло не так, и он превратился в звезду богатых мегаполисов с низко­профильной резиной, ревущим мотором и роскошным кожаным салоном, в котором экранов больше, чем в многозальном кинотеатре. «Нива» же изначально создавалась для гражданских нужд. Но кто сказал, что она не может примерить немного гламура? Хотя бы в единичном экземпляре.

«Действительно, а почему бы и нет?!» — подумал автор этого проекта и нарядил отече­ственную легенду в обвес, который неприкрыто делает машину похожей на немецкую легенду. Тут и характерные бамперы, и свето­диодная оптика, и огромные колёсные диски в AMG-стиле. Не хватает лишь выхлопа, выведенного под пороги, но четырёх­ствольный раструб в стиле легковых машин из Аффальтер­баха тоже неплохо смотрится.

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ВАЗ-2121

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Следующая на очереди — «Нива», которая умеет громко заявить о себе. Буквально. Уж не знаем, какова мощность этой музыкальной шкатулки, но с таким количе­ством динамиков и сабвуфером в багажнике эта машине вполне подойдёт для того, что обеспечить звуком небольшой рок-фестиваль.

Помимо мощной аудиосистемы, внедорожник укомп­лектован 17-дюймовыми колёсными дисками, бесшумными замками и кондици­онером. Мотор, трансмиссия и шасси остались нетронутыми, так что на ходу вас вряд ли ждут какие-нибудь откровения. Разве что разгонная динамика из-за допол­нительных килограммов будет совсем не ошеломительной.

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ВАЗ-2121 «Фора»

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«Почему бы не превратить "Ниву" в шоу-стоппер?» — подумал кто-то и лихо реализовал этот план. Особенно впечатляют «руки» на крышке багажника. Интересно, это самый дорогой элемент обвеса?

Эта машина не просто завсегдатай выставок и тусовок. У неё есть всё необходимое для дальних и длительных вылазок в глушь: обработанный и проваренный кузов, экспедици­онный багажник с допол­нительной светотехникой, зубастая резина Hankook, само­блокиру­ющиеся дифферен­циалы. Плюс ко всему машину можно оснастить лебёдкой или фаркопом — площадки под них уже имеются.

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ВАЗ-2121

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Возможно, у этой «Нивы» не самая привлекательная внешность. Возможно, у неё не самый комфорта­бель­ный салон. Возможно, она проигрывает многим машинам этой подборки по акустическому комфорту. Но у неё есть одна особен­ность, которую невозможно игнорировать.

Дело в том, что вместо привычного 1,7-литрового бензино­вого двигателя здесь поселился дизельный двигатель Peugeot! Поскольку стандартная коробка передач такой компании была не очень рада, её тоже пришлось заменить агрегатом произ­водства Fiat. В итоге получился внедорожник с хорошим запасом крутящего момента (чего так не хватает базовой машине) и отличными показате­лями экономич­ности. Комбо, которого действи­тельно не хватало!

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ВАЗ-2131

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По-настоящему ярких пятидверных «Нив» в продаже не так много — трёхдверки у тюнеров востребованы больше. А этот экзем­пляр — приятное исключение: доработаны и внешность, и салон, и ходовая, и двигатель. Законный повод запросить 650 тысяч рублей.

Внешность в комментариях едва ли нуждается: экспедици­онный багажник — есть, шноркель — есть, светодиоды всего и вся — есть, силовые бамперы с лебёдкой — тоже. Интерьер пока ещё не Мерседес, но стёгано-ромбовидная тематика выдержана, как в немецких автомобилях. А ещё тут сиденья от Hyundai Solaris.

Ну а главная особенность, как и в случае с предыдущим внедорожником, скрыта под капотом. Турбиро­ванная пятидверная «Нива» — такой автомобиль не каждый день встретишь!

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ВАЗ-2121 Бронто

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Камуфляжная плёнка, огромные колёса, металлические бамперы — подобный набор можно встретить на каждой третьей «Ниве». Чего на отечественной классике точно не ожидаешь увидеть, так это автомати­ческую коробку передач от Lexus IS первого поколения. А также двигатель Toyota 3S-GE, который развивает 210 лошадиных сил.

Продавец машины заверяет, что она уехала на трансплантацию двигателя сразу, как только покинула автосалон. Так что покупатель получает, по сути, новую машину, на тюнинг которой ушло около полутора миллионов рублей. Помимо нового мотора, тут также новая подвеска с аморти­заторами Koni, новая тормозная система (сзади — дисковые механизмы). Вот она, та самая «Нива», которая действительно валит.

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ВАЗ-2121 Poch

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9 миллионов 85 тысяч рублей. За эти деньги можно купить только что покинувший автосалон Mercedes-Benz GLS последнего поколения, абсолютно новый Land Rover Defender с силовой установкой на 400 л.с. и в роскошной комплектации (а на оставшееся — акций Теслы), 13 (!) трёхдверных Niva Legend в исполнении Black… или одну «Ниву» с богатейшей биографией.

Если вкратце: это одна из машин, подготовленных Жан-Жаком Поком для участия в гоночных марафонах, вроде «Париж-Дакар». Авто­мобилем, помимо самого Пока, управлял ещё и Жаки Икс — двукратный вице-чемпион Фор­мулы-1 и шести­кратный победитель «24 Часов Ле-Мана».

Машина находится в КБ Смирнова и нам довелось на ней поездить!

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Доработка Нивы — это...

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