12 самых необычных внедорожников «Нива», которые можно встретить на Авто.ру

Если вам нужен бюджетный способ выделиться на дороге (хотя бы просёлочной), то это вариант для вас! Мощный кенгурятник, экспедици­онный багажник, коллекция дополни­тельной светотехники всех форм и размеров, обшивка рифлёным металли­ческим листом и, конечно же, градиентный двухцветный окрас. Впечатляет, не так ли?

Однако предыдущие владельцы этого монстра занимались не только внешним декором, но залезли ещё и в технику. На машине стоит новый карбюратор Solex, полностью модифи­цированная подвеска, а также новая акустическая система с головным устройством Pioneer.

Внесены ли модификации в ПТС, неизвестно. Но учитывая цену в 250 000 рублей, вероятность этого крайне невелика.