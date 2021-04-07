12 самых необычных внедорожников «Нива», которые можно встретить на Авто.ру
Алексей Олефиренко
«Нива» — одна из немногих по-настоящему культовых отечественных моделей, которая была успешна даже за рубежом. Не настолько, как хотелось бы фанатам внедорожника, но всё же. А ещё эта Лада регулярно попадает в лапы тюнеров, которые не менее регулярно предлагают для модели интересные варианты доработок. Мы выбрали самые впечатляющие (во всех смыслах) из тех, что продаются на Авто.ру!
ВАЗ-2131
Если вам нужен бюджетный способ выделиться на дороге (хотя бы просёлочной), то это вариант для вас! Мощный кенгурятник, экспедиционный багажник, коллекция дополнительной светотехники всех форм и размеров, обшивка рифлёным металлическим листом и, конечно же, градиентный двухцветный окрас. Впечатляет, не так ли?
Однако предыдущие владельцы этого монстра занимались не только внешним декором, но залезли ещё и в технику. На машине стоит новый карбюратор Solex, полностью модифицированная подвеска, а также новая акустическая система с головным устройством Pioneer.
Внесены ли модификации в ПТС, неизвестно. Но учитывая цену в 250 000 рублей, вероятность этого крайне невелика.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121 «Фора»
Если бы Бэтмена звали не Брюс, а Борис, и он был бы из Горной Ульбинки, а не из Готэма, то велика вероятность того, что он ездил бы на чём-то подобном. Матовая серая краска, накладки и декоративные элементы с острыми углами, диски в стиле Lamborghini Murcielago... Осталось добавить огневой мощи!
Свою жизнь этот внедорожник начинал как броневик для инкассации — именно для них строили укреплённые Форы с удлинённой на 30 сантиметров колёсной базой. С выходом на пенсию машина лишилась почти всей брони и обзавелась салоном от Opel Astra, музыкой Pioneer, гидроусилителем и вот такой броской внешностью.
Автомобиль стоит 295 тысяч рублей, но в эту стоимость не входят 18-дюймовые колёса, а также еще пара-тройка установленных «плюшек». Тот самый момент, когда за опции просят доплатить даже на вторичке.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
А «Ниве» идёт красный, не так ли? И, судя по смехотворному для внедорожника дорожному просвету, четырёхствольному выхлопу, кованым дискам Kosei и характерным эмблемам на передних крыльях, владелец этой «Нивы» строил не просто огненный кирпич, а приквел Ferrari Purosangue.
Ещё у внедорожника прокачанный салон с лакированной центральной консолью небесно-голубого цвета (не иначе как в честь классической Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France), сиденьями от Subaru, а также 16-клапанный двигатель от Lada Priora, дополненный... турбонаддувом! Трансмиссия и ходовая часть также были доработаны, чтобы соответствовать потенциалу автомобиля.
Учитывая масштаб переделок, запрашиваемая цена в 385 тысяч рублей выглядит как демпинг!
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
За ту же сумму на Авто.ру можно приобрести другую «Ниву» — в яркой плёнке фиолетового цвета. И в потоке такая машина будет выглядеть не менее броско. Всё благодаря уменьшенному дорожному просвету, новой светотехнике, расширителям колёсных арок, новым бамперам и зеркальному эффекту той самой плёнки.
Автор объявления не указал, дорабатывалась ли каким-то образом техническая часть Нивы. Зато в комментарии продавца сказано, что на борту имеется дорогая музыка, а кузов был дополнительно шумоизолирован. Необходимый минимум выполнен.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
На Авто.ру много «Нив», подготовленных для участия в джип-триалах и соревнованиях внедорожников. И каждая из них по-своему хороша! Но нам особенно понравился этот экземпляр, переделанный в... пикап. Помимо камуфляжного окраса имеется мощнейшая дуга безопасности, которая не позволит машине пострадать при перевороте, шноркель, выхлопные трубы в стиле американских тягачей и, конечно, брутальный передний бампер, на котором поселились четыре фары.
Салон, равно как и багажное отделение за ним, тоже обновились: теперь пассажиру нужно крепко держаться за что-нибудь, чтобы не приложиться головой об окружающие его металлические элементы. Зато машину можно легко мыть после очередного «заплыва» по грязи: окатил водой из шланга (или ведра) и готово.
За это чудо с раздельными сетями электропитания, модифицированной подвеской и мощной лебёдкой продавец надеется выручить полмиллиона рублей.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
Гелендеваген начинал свою жизнь в качестве утилитарного армейского внедорожника. Но потом что-то пошло не так, и он превратился в звезду богатых мегаполисов с низкопрофильной резиной, ревущим мотором и роскошным кожаным салоном, в котором экранов больше, чем в многозальном кинотеатре. «Нива» же изначально создавалась для гражданских нужд. Но кто сказал, что она не может примерить немного гламура? Хотя бы в единичном экземпляре.
«Действительно, а почему бы и нет?!» — подумал автор этого проекта и нарядил отечественную легенду в обвес, который неприкрыто делает машину похожей на немецкую легенду. Тут и характерные бамперы, и светодиодная оптика, и огромные колёсные диски в AMG-стиле. Не хватает лишь выхлопа, выведенного под пороги, но четырёхствольный раструб в стиле легковых машин из Аффальтербаха тоже неплохо смотрится.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
Следующая на очереди — «Нива», которая умеет громко заявить о себе. Буквально. Уж не знаем, какова мощность этой музыкальной шкатулки, но с таким количеством динамиков и сабвуфером в багажнике эта машине вполне подойдёт для того, что обеспечить звуком небольшой рок-фестиваль.
Помимо мощной аудиосистемы, внедорожник укомплектован 17-дюймовыми колёсными дисками, бесшумными замками и кондиционером. Мотор, трансмиссия и шасси остались нетронутыми, так что на ходу вас вряд ли ждут какие-нибудь откровения. Разве что разгонная динамика
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121 «Фора»
«Почему бы не превратить "Ниву" в шоу-стоппер?» — подумал кто-то и лихо реализовал этот план. Особенно впечатляют «руки» на крышке багажника. Интересно, это самый дорогой элемент обвеса?
Эта машина не просто завсегдатай выставок и тусовок. У неё есть всё необходимое для дальних и длительных вылазок в глушь: обработанный и проваренный кузов, экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой, зубастая резина Hankook, самоблокирующиеся дифференциалы. Плюс ко всему машину можно оснастить лебёдкой или фаркопом — площадки под них уже имеются.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121
Возможно, у этой «Нивы» не самая привлекательная внешность. Возможно, у неё не самый комфортабельный салон. Возможно, она проигрывает многим машинам этой подборки по акустическому комфорту. Но у неё есть одна особенность, которую невозможно игнорировать.
Дело в том, что вместо привычного 1,7-литрового бензинового двигателя здесь поселился дизельный двигатель Peugeot! Поскольку стандартная коробка передач такой компании была не очень рада, её тоже пришлось заменить агрегатом производства Fiat. В итоге получился внедорожник с хорошим запасом крутящего момента (чего так не хватает базовой машине) и отличными показателями экономичности. Комбо, которого действительно не хватало!
Посмотреть объявление
ВАЗ-2131
По-настоящему ярких пятидверных «Нив» в продаже не так много — трёхдверки у тюнеров востребованы больше. А этот экземпляр — приятное исключение: доработаны и внешность, и салон, и ходовая, и двигатель. Законный повод запросить 650 тысяч рублей.
Внешность в комментариях едва ли нуждается: экспедиционный багажник — есть, шноркель — есть, светодиоды всего и вся — есть, силовые бамперы с лебёдкой — тоже. Интерьер пока ещё не Мерседес, но стёгано-ромбовидная тематика выдержана, как в немецких автомобилях. А ещё тут сиденья от Hyundai Solaris.
Ну а главная особенность, как и в случае с предыдущим внедорожником, скрыта под капотом. Турбированная пятидверная «Нива» — такой автомобиль не каждый день встретишь!
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121 Бронто
Камуфляжная плёнка, огромные колёса, металлические бамперы — подобный набор можно встретить на каждой третьей «Ниве». Чего на отечественной классике точно не ожидаешь увидеть, так это автоматическую коробку передач от Lexus IS первого поколения. А также двигатель Toyota
Продавец машины заверяет, что она уехала на трансплантацию двигателя сразу, как только покинула автосалон. Так что покупатель получает, по сути, новую машину, на тюнинг которой ушло около полутора миллионов рублей. Помимо нового мотора, тут также новая подвеска с амортизаторами Koni, новая тормозная система (сзади — дисковые механизмы). Вот она, та самая «Нива», которая действительно валит.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2121 Poch
9 миллионов 85 тысяч рублей. За эти деньги можно купить только что покинувший автосалон Mercedes-Benz GLS последнего поколения, абсолютно новый Land Rover Defender с силовой установкой на 400 л.с. и в роскошной комплектации (а на оставшееся — акций Теслы), 13 (!) трёхдверных Niva Legend в исполнении Black… или одну «Ниву» с богатейшей биографией.
Если вкратце: это одна из машин, подготовленных Жан-Жаком Поком для участия в гоночных марафонах, вроде «Париж-Дакар». Автомобилем, помимо самого Пока, управлял ещё и Жаки Икс — двукратный вице-чемпион Фор
Машина находится в КБ Смирнова и нам довелось на ней поездить!