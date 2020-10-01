Первый электрический: МАЗ создал новый грузовик

Первая мазовская электро­модель получила кузов типа «штора» со сдвижными боковинами (размеры платформы – 6150х2480х2550 мм) и предназ­начена для городских перевозок.

Грузовик оснастили асинхронным тяговым электро­двигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.) с жидкостным охлаждением. Мотор работает в паре с 2-ступен ­чатым редуктором, который имеет электронное управление пере­ключением передач. Руль – с гидро­усилителем.

Максимальная скорость ограничена отметкой 85 км/ч. Запас хода на одной зарядке 570-вольтовой литиевой батареи на 160 А/ч составляет 100 километров. Однако дально­бойность электро­грузовика можно увеличить за счёт установки допол­нительных батарей.

Кабина у новинки – 3-местная. Она оснащена бесключевым доступом, централь­ным замком, электриче­скими стекло­подъёмниками и приводом регулировки зеркал. На стойках ветрового стекла есть информаци­онные мониторы и электро­отопитель.

МАЗ заявляет, что новинке ещё предстоят дальнейшие испытания, но после запуска в серию электро­грузовик будут продавать и в России. Конкретные сроки пока не озвучены.