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Первый электрический: МАЗ создал новый грузовик

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Александр Евдокимов

Минский автозавод выпустил первый электрический грузовик. Средне­тоннажная модель МАЗ-4381Е0 имеет полную массу в 12,5 тонны и берёт на борт 5700 килограммов.

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  • Первая мазовская электро­модель получила кузов типа «штора» со сдвижными боковинами (размеры платформы – 6150х2480х2550 мм) и предназ­начена для городских перевозок.

  • Грузовик оснастили асинхронным тяговым электро­двигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.) с жидкостным охлаждением. Мотор работает в паре с 2-ступен­чатым редуктором, который имеет электронное управление пере­ключением передач. Руль – с гидро­усилителем.

  • Максимальная скорость ограничена отметкой 85 км/ч. Запас хода на одной зарядке 570-вольтовой литиевой батареи на 160 А/ч составляет 100 километров. Однако дально­бойность электро­грузовика можно увеличить за счёт установки допол­нительных батарей.

  • Кабина у новинки – 3-местная. Она оснащена бесключевым доступом, централь­ным замком, электриче­скими стекло­подъёмниками и приводом регулировки зеркал. На стойках ветрового стекла есть информаци­онные мониторы и электро­отопитель.

  • МАЗ заявляет, что новинке ещё предстоят дальнейшие испытания, но после запуска в серию электро­грузовик будут продавать и в России. Конкретные сроки пока не озвучены.

  • Летом МАЗ начал серийный выпуск удлинённой средне­тоннажной модели «Корнет», предназ­наченной для перевозки объёмных грузов. Новый грузовик создавали с прицелом на россий­ский рынок — по характери­­стикам эта новинка не подпадает под систему оплаты проезда «Платон».

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