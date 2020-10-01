Первый электрический: МАЗ создал новый грузовик
Александр Евдокимов
Минский автозавод выпустил первый электрический грузовик. Среднетоннажная модель МАЗ-4381Е0 имеет полную массу в 12,5 тонны и берёт на борт 5700 килограммов.
Первая мазовская электромодель получила кузов типа «штора» со сдвижными боковинами (размеры платформы – 6150х2480х2550 мм) и предназначена для городских перевозок.
Грузовик оснастили асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт (95 л.с.) с жидкостным охлаждением. Мотор работает в паре с
2-ступенчатым редуктором, который имеет электронное управление переключением передач. Руль – с гидроусилителем.
Максимальная скорость ограничена отметкой
85 км/ч.Запас хода на одной зарядке 570-вольтовой литиевой батареи на 160 А/чсоставляет 100 километров. Однако дальнобойность электрогрузовика можно увеличить за счёт установки дополнительных батарей.
Кабина у новинки –
3-местная.Она оснащена бесключевым доступом, центральным замком, электрическими стеклоподъёмниками и приводом регулировки зеркал. На стойках ветрового стекла есть информационные мониторы и электроотопитель.
МАЗ заявляет, что новинке ещё предстоят дальнейшие испытания, но после запуска в серию электрогрузовик будут продавать и в России. Конкретные сроки пока не озвучены.
Летом МАЗ начал серийный выпуск удлинённой среднетоннажной модели «Корнет», предназначенной для перевозки объёмных грузов. Новый грузовик создавали с прицелом на российский рынок — по характеристикам эта новинка не подпадает под систему оплаты проезда «Платон».