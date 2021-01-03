Лучшие объявления на Авто.ру: итоги-2020
Александр Мирошкин
Говорят, один бурятский шаман однажды посчитал, сколько автомобилей продают на Авто.ру за год, обомлел и замолчал после этого навеки. Ручаться за подлинность этой байки мы не станем, но она крайне похожа на правду: от количества объявлений действительно можно потерять дар речи. Ну а мы точно знаем, как из всего этого великолепия выбирать настоящие бриллианты и показывать их вам, чем и занимаемся каждую неделю. Теперь же пришло время разобраться с самыми крутыми машинами, появившимися на Авто.ру за весь 2020 год.
Оговоримся сразу: шерстить все четыре десятка подборок мы, конечно же, не будем. В этом материале появятся только автомобили, занявшие два первых места в голосовании за автомобиль месяца с августа по декабрь. Конечно, и до августа на Авто.ру продавали крутые машины, но именно с конца лета мы вместе с вами стали выбирать лучшие автомобили месяца. Кажется, так будет максимально честно и непредвзято.
Кстати, если вы увидели крутую машину в продаже, которой почему-то нет в наших подборках, то обязательно расскажите о ней в комментариях! Потому что уже в начале 2021 года победитель «Автомобиля месяца» будет получать от нас крутые подарки, в том числе помощь в продаже машины. А теперь — тачки!
Chevrolet Camaro
Классический американский масл-кар 1972 года выпуска, который к моменту продажи проехал всего-навсего 72 000 километров! Состояние идеальное, цвет — брутально чёрный, салон — муха не сидела, мотор — почти шестилитровый. Если вы мечтали о классической американской машине, то, скорее всего, именно о такой.
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BMW M5
«Заряженные» европейские седаны начала
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Toyota Supra
Парад лучших автомобилей 2020 года продолжает легендарный японский спорткар Toyota Supra в кузове A80. Двухдверка буквально выглядит как машина из Need for Speed. Автомобиль любят, за ним ухаживают, знающие люди с ним знакомы. Кажется, ещё каких-то два-три года и эта Супра превратится в предмет коллекционирования и инвестицию.
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Ford Mustang
Если бы сам сатана решил подобрать себе машину на Авто.ру, то он, скорее всего, остановил бы свой выбор на этом Мустанге. Из многостраничного описания доработок машины выясняется, что в её моторе тысяча лошадиных сил, которые через механическую коробку передач уходят на задние колёса. Те, кто ездил на этом купе, в цирке не смеются.
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Cadillac DeVille
Октябрь стал месяцем классических американских автомобилей на Авто.ру. Лучшим стал этот благородный красавец Cadillac DeVille. Честно говоря, очень трудно подобрать слова для описания этой машины. Потому что она — просто великолепна!
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Ford Mustang
Много ли вы видели классических Мустангов-кабриолетов от Shelby в идеальном заводском состоянии и с пробегом всего 7500 километров? Нет? То-то же! А один такой жеребец продавался на Авто.ру и уже обрёл нового хозяина, который (мы в этом уверены) несказанно счастлив.
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«Москвич»-410Н
ЗиЛ? ЗиС? «Волга»? Как бы не так! Единственный отечественный автомобиль, который вы не только вывели на голосование как машину месяца, но и отдали ему первое место, — это редкий полноприводный «Москвич»-410Н. Сильно приподнятый малыш проехал меньше десяти тысяч километров и пережил масштабную реставрацию. Уникальнейший экземпляр!
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Chevrolet Camaro
Мы уже поняли, что вы очень любите Chevrolet Camaro второго поколения. А как иначе объяснить тот факт, что в этой подборке две такие машины! Однако не можем не признать: что чёрный Камаро в начале списка, что этот зелёный экземпляр — очень эффектны.
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Mercedes-Benz S-класса
Официальные продажи Mercedes-Benz
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Bugatti Chiron
Царь, король, император! В 2020 году в продаже на Авто.ру появился он — Bugatti Chiron. Просто повторим, что это — один из самых быстрых, дорогих и желанных автомобилей планеты. И кстати, он тоже уже продан. Вот же повезло кому-то!