Итоги-2020: самые впечатляющие видео года

Лучшие объявления на Авто.ру: итоги-2020

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Александр Мирошкин

Говорят, один бурятский шаман однажды посчитал, сколько авто­мобилей продают на Авто.ру за год, обомлел и замолчал после этого навеки. Ручаться за подлин­ность этой байки мы не станем, но она крайне похожа на правду: от количе­ства объявлений действи­тельно можно потерять дар речи. Ну а мы точно знаем, как из всего этого велико­лепия выбирать настоящие брил­лианты и показывать их вам, чем и занимаемся каждую неделю. Теперь же пришло время разобраться с самыми крутыми машинами, появив­шимися на Авто.ру за весь 2020 год.

Оговоримся сразу: шерстить все четыре десятка подборок мы, конечно же, не будем. В этом материале появятся только авто­мобили, занявшие два первых места в голосо­вании за авто­мобиль месяца с августа по декабрь. Конечно, и до августа на Авто.ру продавали крутые машины, но именно с конца лета мы вместе с вами стали выбирать лучшие авто­мобили месяца. Кажется, так будет максимально честно и непредвзято.

Кстати, если вы увидели крутую машину в продаже, которой почему-то нет в наших подборках, то обязательно расскажите о ней в коммен­тариях! Потому что уже в начале 2021 года победитель «Авто­мобиля месяца» будет получать от нас крутые подарки, в том числе помощь в продаже машины. А теперь — тачки!

Chevrolet Camaro

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Классический американский масл-кар 1972 года выпуска, который к моменту продажи проехал всего-навсего 72 000 километров! Состояние идеальное, цвет — брутально чёрный, салон — муха не сидела, мотор — почти шести­литровый. Если вы мечтали о классиче­ской американ­ской машине, то, скорее всего, именно о такой.

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BMW M5

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«Заряженные» европейские седаны начала 1990-х — сами по себе редкость в России. А если они ещё и пребывают в статусе «капсулы времени», то это настоящий единорог! Эта BMW M5 в кузове E34 проехала всего 26 000 километров, находится фактически в заводском состоянии и, к сожалению для вас, уже обрела нового владельца. Надо было торопиться!

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Toyota Supra

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Парад лучших автомобилей 2020 года продолжает леген­дарный японский спорткар Toyota Supra в кузове A80. Двухдверка буквально выглядит как машина из Need for Speed. Авто­мобиль любят, за ним ухаживают, знающие люди с ним знакомы. Кажется, ещё каких-то два-три года и эта Супра превратится в предмет коллекци­ониро­вания и инвестицию.

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Ford Mustang

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Если бы сам сатана решил подобрать себе машину на Авто.ру, то он, скорее всего, остановил бы свой выбор на этом Мустанге. Из много­страничного описания доработок машины выясня­ется, что в её моторе тысяча лошадиных сил, которые через механиче­скую коробку передач уходят на задние колёса. Те, кто ездил на этом купе, в цирке не смеются.

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Cadillac DeVille

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Октябрь стал месяцем классических американских автомо­билей на Авто.ру. Лучшим стал этот благородный красавец Cadillac DeVille. Честно говоря, очень трудно подобрать слова для описания этой машины. Потому что она — просто великолепна!

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Ford Mustang

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Много ли вы видели классических Мустангов-кабриолетов от Shelby в идеальном заводском состоянии и с пробегом всего 7500 километров? Нет? То-то же! А один такой жеребец продавался на Авто.ру и уже обрёл нового хозяина, который (мы в этом уверены) несказанно счастлив.

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«Москвич»-410Н

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ЗиЛ? ЗиС? «Волга»? Как бы не так! Единственный отече­ственный авто­мобиль, который вы не только вывели на голосо­вание как машину месяца, но и отдали ему первое место, — это редкий полно­приводный «Москвич»-410Н. Сильно припод­нятый малыш проехал меньше десяти тысяч кило­метров и пережил масштабную реставрацию. Уникаль­нейший экземпляр!

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Chevrolet Camaro

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Мы уже поняли, что вы очень любите Chevrolet Camaro второго поколения. А как иначе объяснить тот факт, что в этой подборке две такие машины! Однако не можем не признать: что чёрный Камаро в начале списка, что этот зелёный экземпляр — очень эффектны.

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Mercedes-Benz S-класса

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Официальные продажи Mercedes-Benz S-класса нового поколения не начались в России даже к моменту публикации этого текста. Однако один седан уже был в продаже на Авто.ру. Нам страшно пред­ставить, какая очередь из милли­онеров выстроилась к продавцу. И кому-то из них повезло: автомобиль продан.

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Bugatti Chiron

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Царь, король, император! В 2020 году в продаже на Авто.ру появился он — Bugatti Chiron. Просто повторим, что это — один из самых быстрых, дорогих и желанных автомо­билей планеты. И кстати, он тоже уже продан. Вот же повезло кому-то!

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Лучшая машина 2020 года на Авто.ру — это...

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