Лучшие объявления на Авто.ру: итоги-2020

Говорят, один бурятский шаман однажды посчитал, сколько авто­мобилей продают на Авто.ру за год, обомлел и замолчал после этого навеки. Ручаться за подлин­ность этой байки мы не станем, но она крайне похожа на правду: от количе­ства объявлений действи­тельно можно потерять дар речи. Ну а мы точно знаем, как из всего этого велико­лепия выбирать настоящие брил­лианты и показывать их вам, чем и занимаемся каждую неделю. Теперь же пришло время разобраться с самыми крутыми машинами, появив­шимися на Авто.ру за весь 2020 год.

Оговоримся сразу: шерстить все четыре десятка подборок мы, конечно же, не будем. В этом материале появятся только авто­мобили, занявшие два первых места в голосо­вании за авто­мобиль месяца с августа по декабрь. Конечно, и до августа на Авто.ру продавали крутые машины, но именно с конца лета мы вместе с вами стали выбирать лучшие авто­мобили месяца. Кажется, так будет максимально честно и непредвзято.

Кстати, если вы увидели крутую машину в продаже, которой почему-то нет в наших подборках, то обязательно расскажите о ней в коммен­тариях! Потому что уже в начале 2021 года победитель «Авто­мобиля месяца» будет получать от нас крутые подарки, в том числе помощь в продаже машины. А теперь — тачки!

