От Ведьмы до Монстра: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Машина, которая больше похожа на инвестицию, чем на автомобиль выходного дня. GT-R прибыл в Россию в 2007 году и фактически сразу, не проехав ни одной россий­ской ямы и ни одного лежачего полицей­ского, отправился на консер­вацию. Его даже на учёт никто не ставил, хотя ПТС у продавца на руках. Логичнее всего купить этот «скай» и опять его законсерви­ровать, чтобы в 2030-м продать ещё вдвое дороже. Но как победить желание хорошенько жахнуть на этом 900-сильном купе, мы не знаем...