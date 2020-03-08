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От Ведьмы до Монстра: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Воскресенье — прекрасный день, чтобы подобрать себе яркую, интересную и необычную машину, о которой вы всегда мечтали. И чтобы облегчить муки выбора, мы собрали семь крутых автомо­билей, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Готовы? Чай заварили? Поехали!

Dodge Charger SRT Hellcat

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Если на этой планете остались дети, которые сходят с ума по машинам, а не по гаджетам и майн­крафтам, то одно из почёт­нейших мест на их стене с постерами должен занимать именно Dodge Charger SRT Hellcat. 717 лошадиных сил на задних колёсах — на этой машине можно дымить шинами почти на любой скорости! И всё это по цене базового BMW X5!

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Mitsubishi Lancer Evolution VI

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Если продавец не слукавил, размещая объявление, то это один из самых интересных «Эвиков», которые можно купить прямо сейчас. Потому что он полностью ориги­нальный и в состоянии «как с конвейера». Разве что сиденья поменяли, но оригинальные обещают отдать покупателю. С такими вводными цена в 2,6 миллиона рублей за 21-лет­нюю машину уже не кажется такой уж космической, да?

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Chevrolet Corvette

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К этому автомобилю есть пара вопросов. Например, продавец пишет, что рабочий объём мотора составляет 6,3 литра, а такого агрегата у Corvette C3 не было... С другой стороны, и таких воздухоза­борников у Корвета никогда не было. Колёсные диски тоже неори­гинальные... Однако с главным тезисом спорить бесполезно: внимание к себе это купе будет привлекать больше, чем любой автомобиль BMW M и Mercedes-AMG.

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Nissan Skyline GT-R

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Машина, которая больше похожа на инвестицию, чем на автомобиль выходного дня. GT-R прибыл в Россию в 2007 году и фактически сразу, не проехав ни одной россий­ской ямы и ни одного лежачего полицей­ского, отправился на консер­вацию. Его даже на учёт никто не ставил, хотя ПТС у продавца на руках. Логичнее всего купить этот «скай» и опять его законсерви­ровать, чтобы в 2030-м продать ещё вдвое дороже. Но как победить желание хорошенько жахнуть на этом 900-сильном купе, мы не знаем...

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Mercedes-AMG CLK 63 Black Series

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Да-да, такое же купе когда-то было у Джереми Кларксона. Этот авто­мобиль покупали у офици­ального дилера в Москве, заказали для него все возмож­ные опции, а затем регулярно обслужи­вали и бережно эксплуати­ровали. Если, конечно, термин «бережно» вообще применим к 481-сильному монстру, который буквально создан для того, чтобы стирать в пыль задние шины.

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McLaren MP4-12C

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Надоели попсовые Ferrari и Lamborghini? Корветы, «эмки» и АМГ-машины кажутся слишком унылыми и медлен­ными? У нас есть вариант: суперкар McLaren MP4-12C, затюненный, возможно, самым неодно­значным ателье на планете — Mansory. Машину пригнали из Германии, по России она не ездила, в такси и каршеринге не работала. 

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Suzuki Jimny

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На этой машине можно убежать и от зомби-апокалипсиса, и от корона­вируса. Потому что такой Джимни, кажется, может и правда проехать где угодно. Пере­числять все его доработки бес­смысленно: только время тратить. И весь набор — с машиной, лебёдками, лопатой на капоте и люстрой — стоит как новый Nissan Qashqai. Надо брать!

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