От Ведьмы до Монстра: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Воскресенье — прекрасный день, чтобы подобрать себе яркую, интересную и необычную машину, о которой вы всегда мечтали. И чтобы облегчить муки выбора, мы собрали семь крутых автомобилей, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Готовы? Чай заварили? Поехали!
Dodge Charger SRT Hellcat
Если на этой планете остались дети, которые сходят с ума по машинам, а не по гаджетам и майнкрафтам, то одно из почётнейших мест на их стене с постерами должен занимать именно Dodge Charger SRT Hellcat. 717 лошадиных сил на задних колёсах — на этой машине можно дымить шинами почти на любой скорости! И всё это по цене базового BMW X5!
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Mitsubishi Lancer Evolution VI
Если продавец не слукавил, размещая объявление, то это один из самых интересных «Эвиков», которые можно купить прямо сейчас. Потому что он полностью оригинальный и в состоянии «как с конвейера». Разве что сиденья поменяли, но оригинальные обещают отдать покупателю. С такими вводными цена в 2,6 миллиона рублей за
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Chevrolet Corvette
К этому автомобилю есть пара вопросов. Например, продавец пишет, что рабочий объём мотора составляет 6,3 литра, а такого агрегата у Corvette C3 не было... С другой стороны, и таких воздухозаборников у Корвета никогда не было. Колёсные диски тоже неоригинальные... Однако с главным тезисом спорить бесполезно: внимание к себе это купе будет привлекать больше, чем любой автомобиль BMW M и Mercedes-AMG.
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Nissan Skyline GT-R
Машина, которая больше похожа на инвестицию, чем на автомобиль выходного дня.
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Mercedes-AMG CLK 63 Black Series
Да-да, такое же купе когда-то было у Джереми Кларксона. Этот автомобиль покупали у официального дилера в Москве, заказали для него все возможные опции, а затем регулярно обслуживали и бережно эксплуатировали. Если, конечно, термин «бережно» вообще применим к 481-сильному монстру, который буквально создан для того, чтобы стирать в пыль задние шины.
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McLaren MP4-12C
Надоели попсовые Ferrari и Lamborghini? Корветы, «эмки» и АМГ-машины кажутся слишком унылыми и медленными? У нас есть вариант: суперкар McLaren MP4-12C, затюненный, возможно, самым неоднозначным ателье на планете — Mansory. Машину пригнали из Германии, по России она не ездила, в такси и каршеринге не работала.
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Suzuki Jimny
На этой машине можно убежать и от зомби-апокалипсиса, и от коронавируса. Потому что такой Джимни, кажется, может и правда проехать где угодно. Перечислять все его доработки бессмысленно: только время тратить. И весь набор — с машиной, лебёдками, лопатой на капоте и люстрой — стоит как новый Nissan Qashqai. Надо брать!