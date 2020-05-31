Стена, колодец, новый друг: семь несуразных новостей прошедшей недели

От «Автокама» до «Митцуджипа»: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Знаете, чем наши подборки объявлений лучше российского футбола? Тем, что мы не вставали на паузу на несколько месяцев и исправно выходили каждую неделю! Эта — не исключение. Как всегда, у нас машины на любой вкус и кошелёк. Ну чего же вы ждёте?! Листайте дальше!

Автокам 2160

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Готовы поспорить, многие из вас видят Автокам 2160 впервые. И в этом нет ничего удивительного, потому что таких внедорож­ников сделали очень мало. Самый оптими­стичный прогноз — около 1000 единиц. Выпускалось это чудо техники ассоциацией делового сотрудни­чества «Автокам», созданной в конце 1980-х. Разработка не уникальна: это точная копия британского Rickman Ranger, который, в свою очередь, пытался изображать из себя Suzuki Samurai, но с пластиковым кузовом. Короче говоря, хотите прочув­ствовать на себе весь лоск позднего Советского Союза — ранней Российской Федерации — это вариант для вас.

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ГАЗ-67

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Для любителей настоящей советской техники у нас есть классный вариант — ГАЗ-67. Продавец утверж­дает, что автомобиль подвергался професси­ональной реставрации и сейчас пребывает в музейном состоянии. Фото­графии это подтвер­ждают. Кстати, внедорожник выпустили в 1943-м — то есть в первый год производства 67-х.

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AMC Matador

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Стильное купе AMC Matador в СССР никто, понятное дело, официально не возил. Однако у этой машины богатая история жизни и перемещений на пост­советском простран­стве. По словам продавца, изначально автомобиль стоял на балансе посоль­ства ОАЭ в Грузии, но после развала Союза перешёл в частные руки, переехал в Крым, где в 1994-м встал на прикол. При этом владелец утверж­дает, что это един­ственный Матадор в России и на Украине. Даже на фото­графиях видно, что машине нужна любовь и забота, хотя на первых порах можно обойтись и космети­ческим ремонтом: всё не так уж и плохо.

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Buick Special

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Ещё одна американская классика с советской историей. Продавец утверж­дает, что Buick Special стоит на советском учёте. При этом машину отреставри­ровали и прокачали. Среди доработок — пневмо­подвеска. А значит, по хорошим дорогам можно ехать, высекая искры, а на лежачих полицейских подниматься и преодо­левать их без лишних недоразумений.

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Bentley Continental GT3-R

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Таких автомобилей всего 300 в мире! Компания Bentley выпустила версию GT3-R в честь гоночной модифи­кации Continental предыдущего поколения. Об автоспорте напоминают большое карбоновое антикрыло сзади и сплиттер спереди, наклейки, дырявый капот, спортивные кресла, отсут­ствующий второй ряд сидений и кубометры угле­пластика в отделке. Идеальная машина для тех, кто в душе на треке, а в реальности — в пробке на ТТК.

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Volkswagen Transporter

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Глядя на эту машину, так и хочется расчехлить коробку с аудио­кассетами, включить сборник лучших песен 1997-го, собрать семью и отправиться в путе­шествие. И даже гостиницы не понадобятся! Потому что в Транспортёре есть тент на крыше, спальное место и кухня. А ещё этот автобус полно­приводный, поэтому маршрут можно проклады­вать по действи­тельно диким местам.

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Mitsubishi Jeep

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Да, это действительно Mitsubishi. С 1953 по 1998 год японский автопро­изводитель выпускал таких красав­чиков по лицензии, купленной у компании Willys-Overland. Продавец утверж­дает, что машина вся в родной краске и полостью заводском состоянии. Короче говоря, можете купить в коллекцию, а можете — для покорения бездорожья.

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