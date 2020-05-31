От «Автокама» до «Митцуджипа»: самые интересные объявления на Авто.ру

Стильное купе AMC Matador в СССР никто, понятное дело, официально не возил. Однако у этой машины богатая история жизни и перемещений на пост­советском простран­стве. По словам продавца, изначально автомобиль стоял на балансе посоль­ства ОАЭ в Грузии, но после развала Союза перешёл в частные руки, переехал в Крым, где в 1994-м встал на прикол. При этом владелец утверж­дает, что это един­ственный Матадор в России и на Украине. Даже на фото­графиях видно, что машине нужна любовь и забота, хотя на первых порах можно обойтись и космети­ческим ремонтом: всё не так уж и плохо.