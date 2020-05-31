От «Автокама» до «Митцуджипа»: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете, чем наши подборки объявлений лучше российского футбола? Тем, что мы не вставали на паузу на несколько месяцев и исправно выходили каждую неделю! Эта — не исключение. Как всегда, у нас машины на любой вкус и кошелёк. Ну чего же вы ждёте?! Листайте дальше!
Автокам 2160
Готовы поспорить, многие из вас видят Автокам 2160 впервые. И в этом нет ничего удивительного, потому что таких внедорожников сделали очень мало. Самый оптимистичный прогноз — около 1000 единиц. Выпускалось это чудо техники ассоциацией делового сотрудничества «Автокам», созданной в конце
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ГАЗ-67
Для любителей настоящей советской техники у нас есть классный вариант —
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AMC Matador
Стильное купе AMC Matador в СССР никто, понятное дело, официально не возил. Однако у этой машины богатая история жизни и перемещений на постсоветском пространстве. По словам продавца, изначально автомобиль стоял на балансе посольства ОАЭ в Грузии, но после развала Союза перешёл в частные руки, переехал в Крым, где в
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Buick Special
Ещё одна американская классика с советской историей. Продавец утверждает, что Buick Special стоит на советском учёте. При этом машину отреставрировали и прокачали. Среди доработок — пневмоподвеска. А значит, по хорошим дорогам можно ехать, высекая искры, а на лежачих полицейских подниматься и преодолевать их без лишних недоразумений.
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Bentley Continental GT3-R
Таких автомобилей всего 300 в мире! Компания Bentley выпустила версию
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Volkswagen Transporter
Глядя на эту машину, так и хочется расчехлить коробку с аудиокассетами, включить сборник лучших песен
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Mitsubishi Jeep
Да, это действительно Mitsubishi. С 1953 по 1998 год японский автопроизводитель выпускал таких красавчиков по лицензии, купленной у компании Willys-Overland. Продавец утверждает, что машина вся в родной краске и полостью заводском состоянии. Короче говоря, можете купить в коллекцию, а можете — для покорения бездорожья.