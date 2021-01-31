От «Клюхи» до Гольфа: лучшие объявления на Авто.ру

Кажется, кое-кто ошибся с ноликом, указывая цену на этого, полностью отреставри­ро­ванного милаху в классном цвете из палитры Porsche и деревянным рулём от Nardi. Но если этот Гольф и правда стоит 490 000 рублей, на вашем месте мы бы точно нашли с десяток аргументов для семьи, почему им не надо ехать на море ближайшим летом, а старый шкаф в прихожей ещё послужит.