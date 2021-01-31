Самые популярные электрокары 2020 года в России

От «Клюхи» до Гольфа: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

У нас отличные новости: это последняя подборка января, а значит, от весны нас отделяет только февраль. А там и лето не за горами. Короче говоря, пора выбирать автомобиль поярче. Например, с нашей помощью! Ведь мы ищем исключительно интересные авто­мобили на любой вкус и кошелёк. Такие, как семь машин ниже.

Renault Clio RS

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Давненько у нас не было хот-хэтчей. И тут не просто повод о них вспомнить, а один из самых крутых пред­ставителей этой безбашенной касты — Renault Clio RS предыдущего поколения. Мощный атмо­сферный мотор, ручная коробка, мускулистый, но не вычурный дизайн, передний привод и эталонно настроенное шасси. Господа, да перед нами настоящий бриллиант!

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BMW 600

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Вам не показалось. Это действительно BMW Isetta. Но не тот карапуз, который сразу всплывает в памяти, когда слышишь это греющее душу название, а моди­фикация 600. Её ключевая особен­ность — полноценный второй ряд сидений и даже отдельная дверь — для того, чтобы туда попасть!

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Ford Mustang

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Кажется, в гараже мечты любого автомобиль­ного фаната пригрето местечко для классиче­ского Мустанга без крыши. Вроде такого: после полной реставрации, роскошного синего цвета, с крошечным пробегом и огромным пяти­литровым мотором! Ну рассказы­вайте, между какими машинами поставите этого плохиша?

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Mazda RX-2

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Это далеко не первая классическая Mazda, появляющаяся в наших подборках. Но она ещё раз подтверждает факт, что старые модели этой марки — отличный способ за вменяемые деньги прикоснуться к эпохе. В данном случае за цену недорогого кроссовера отдают седан в отличном состоянии, да ещё и с родным роторным мотором после переборки! Даже немного жалко ездить на такой красоте.

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Mercedes-Benz G-класса

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Как правило, машины для бездорожья, даже свеже­построенные, выглядят грубовато и неотёсанно, но этот «гелик» смотрится так, словно вечером он стоял на дорогущих и красивых AMG-колёсах возле фешене­бельного заведения, а утром нацепил тракторные покрышки (это не шутка, кстати), портальные мосты от вездехода Laplander (и это тоже не шутка) и поехал за грибами. Очень аккуратная работа.

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Toyota RAV4

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Если честно, мы затрудняемся тут что-то комментировать. Продавец утверждает, что перед вами — конкурент Mitusibhsi Lancer Evolution и Subaru WRX STI. И это не пустые слова. Под капотом «рафика» стоит 340-сильный мотор! А вот как, зачем и почему рождался этот проект — тема для отдельного разговора.

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Volkswagen Golf

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Кажется, кое-кто ошибся с ноликом, указывая цену на этого, полностью отреставри­ро­ванного милаху в классном цвете из палитры Porsche и деревянным рулём от Nardi. Но если этот Гольф и правда стоит 490 000 рублей, на вашем месте мы бы точно нашли с десяток аргументов для семьи, почему им не надо ехать на море ближайшим летом, а старый шкаф в прихожей ещё послужит.

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